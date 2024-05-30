Интервью перед поединком.

В ночь на 2 июня в Нью-Джерси состоится турнир UFC 302, в главном событии которого Ислам Махачев проведет защиту титула в легком весе против Дастина Порье. А в мейн-карде выступит боец из Молдовы Александр Романов, соперником которого станет бразилец Жаилтон Алмейда. Перед боем Романов дал интервью «СЭ», в котором оценил соперника, вспомнил, как случайно травмировал спарринг-партнера известным броском в стиле Даниэля Кормье, а также оценил форму Хабиба Нурмагомедова.

— Алмейда с первых секунд всех соперников тянет в партер — ты как думаешь, он и с тобой попробует это сделать?

— Думаю, его тактика будет неизменной, он попытается это сделать, но все его мечты и желания перевести меня в партер разобьются, как волны о скалы (Смеется.).

— А у него хватит физической силы? Мне кажется, он слишком маленький, чтобы такого крупного тяжа, как ты, перевести и контролировать.

— С тобой абсолютно согласен. Я вообще считаю, что для тяжелого веса он маленький, больше похож на полутяжелый вес. Посмотрим, посмотрим. Это будет противостояние таких ребят, которые любят побороться, потолкаться, повязать друг друга.

— В прошлом поединке бразилец уступил Кертису Блейдсу. Какие слабости Алмейды вскрыл этот бой?

— Попытка прохода в ноги с большой дистанции. И в принципе тяжело держит удар.

— Тебе как высококлассному борцу чего в первую очередь стоит опасаться от Алмейды?

— Он в клинче хорош, когда у него оба андерхука пробитых. Он хорошо спину заламывает. С одной ноги он не очень хорошо работает, а в две, если он плотно зашел, может оторвать, вырвать соперника на второй этаж. Большой опасности именно в борьбе я от него не вижу. На канвасе он неплохо контролирует, очень хорошо переходит из халф-гарда за спину. Если он за спиной, у него получается очень хорошо контролировать соперника.

— В прошлом поединке ты победил Благоя Иванова, и для болгарина этот бой стал последним в UFC. А нет ощущения, что это был поединок на вылет? Кто проиграет, с тем расторгнут контракт.

— Нет, потому что я знал четко, что после этого поединка у меня контракт еще на два боя. У меня не было такого ощущения, что я могу потерять контракт с UFC.

— Анатолий Малыхин в этом году стал тройным чемпионом в ONE. А как думаешь, ты смог бы завоевать в этой лиге пояс в тяжелом дивизионе и насколько это было бы непросто?

— По-любому я смог бы завоевать этот пояс, потому что в любой организации, куда приходит боец, у него должны быть чемпионские амбиции. Толя — красавчик, мы лично знакомы, вообще молодец. Что он исполняет в ONE Championship — это достойно уважения, потому что спуститься на две категории вниз, забрать пояс — это реально дорогого стоит.

— С Анатолием вы наверняка совместные сборы проводили, спарринговали?

— Да, мы в Таиланде вместе тренировались. Он тогда был немножко не в форме, в стойке не боксировал. У него, по-моему, даже травма какая-то была. А в борьбе мы с ним поработали, он очень сильно мне тогда помог подготовиться к бою с Тыбурой. Поработали хорошо, очень сильный, крепкий парень. Сразу чувствуется, что хорошая школа вольной борьбы за плечами. Не зря говорят: если ты чемпион России по вольной борьбе, то можно тебя включать в сборную мира.

— Последний бой перед UFC ты выиграл слэмом. А видел ли ты бросок Кормье, который он проводил Густафссону и Барнетту?

— Да, видел.

— А насколько технически сложно выполнить такой бросок?

— Там нужно просто момент поймать, на подскоке поймать соперника, и в принципе если ты амортизацию ловишь хорошо, то можно довольно-таки легко даже тяжа поднять на второй этаж и воткнуть.

— Физической силы нужно больше применить, чем при классическом амплитудном броске?

— Нет, классический амплитудный бросок более энергозатратный.

— Тебе удавалось такой бросок провести?

— Да, на тренировке тоже так получилось, немножко даже травмировал своего спарринг-партнера — случайно.

— Давно было?

— Год назад.

— А с кем, если не секрет?

— Это было здесь, в Америке, он представитель колледжской борьбы. Тоже парень часто помогает мне при подготовке и тоже у сетки работали. Поднял его, он не успел сгруппироваться и чуть-чуть травмировался.

— Недавно в интернете появился ролик, как Хабиб доминирует в борьбе над полутяжеловесом Кори Андерсоном. Как считаешь, Хабиб мог бы сейчас стать чемпионом в полутяжелом весе при его нынешних кондициях?

— Все зависит от того, как на него повлиял этот простой, но, думаю, атлеты такого калибра, как Хабиб, могут быть опасны и практически в любой весовой категории.

— А если бы Хабиб тоже выступал в тяжах, можешь представить, как прошла бы ваша схватка по вольной борьбе?

— Очень тяжелый был бы бой, я уверен на сто процентов.

— А был бы Хабиб конкурентен, если бы проводил с тобой схватку в своем весе?

— Думаю, было бы нецелесообразно проводить такую схватку, потому что против тяжа очень тяжело было бы ему в таком физическом состоянии, в котором он сейчас. Потому что буквально вчера мы пересеклись — он намного меньше меня.

— Где пересеклись?

— Здесь, в отеле. Поздоровались, обменялись любезностями и дальше пошли. Они после тренировки были, а я только шел на тренировку, у каждого свой настрой.

— Визуально он в какой форме находится, как тебе показалось?

— В очень хорошей форме! То есть он подтянутый, нет такого, чтобы он был заплывший. Сказать, что он нетренированный... Я бы даже сказал, что слегка подсушенный!

Александр Романов. Фото Соцсети

— Несмотря на бой с Александром Волковым, ты не одобряешь, когда славянские бойцы дерутся друг с другом. А от анонса боя Павловича с Волковым какие эмоции испытал?

— Тоже не очень приятно было лицезреть этот анонс, тем более я знаю, что ребята долгое время в России тренировались вместе, помогали друг другу в совместных лагерях. Не очень приятно, если честно.

— Но смотреть будешь этот бой?

— По-любому смотреть буду!

— Недавно на ютуб-канале Юрия Дудя* (признан иностранным агентом на территории РФ. — Прим. «СЭ») вышло интервью с президентом Молдовы Майей Санду. Смотрел ли это интервью?

— Нет, не смотрел.

— А почему не смотрел?

— Ну... на то есть свои объективные причины, скажем так. Не нравится это все.