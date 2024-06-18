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Сегодня, 21:30

«В бою с Павловичем придется полагаться на удачу». Ироничное интервью Волкова

Волков подерется с Павловичем на UFC on ABC 6 23 июня
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Александр Волков и Сергей Павлович.
Фото UFC
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Александр в хорошем настроении перед поединком с Сергеем.

Вечером 22 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Роберт Уиттакер встретится с Икрамом Алискеровым. А во втором по значимости поединке сразятся два российских тяжа — Александр Волков и Сергей Павлович. В преддверии поединка Волков дал интервью «СЭ», в котором рассказал о спаррингах с Павловичем, эмоциях от встречи с Чимаевым, желании подраться с Дерриком Льюисом за пояс BMF и многом другом.

«Павлович моих ударов не чувствовал»

— Как проходили спарринги с Павловичем?

— Если в двух словах, очень плодотворно. Всегда, когда он попадал, было очень жестко. Он бьет сильно, точно — все, что могу сказать. Хорошие, рабочие спарринги. Он сильно бил, сильно попадал, каждый удар практически отправлял меня в нокдаун. Было очень тяжело, ни одного раунда я не выиграл, поэтому будет тяжелый бой для меня.

— А как он пропускает?

— А я по нему ни разу не попадал. По крайней мере, если даже попадал, я не чувствовал, что он эти удары чувствует, поэтому мне казалось, что не попадаю.

Александр Волков и&nbsp;Сергей Павлович. Бой Павловича и Волкова интригует и завораживает. Но лучше бы его не было

— Вы на 10 см выше Сергея...

— Но руки короче! (Смеется.) Непропорциональный.

— У кого будет преимущество? Лучше, когда руки длинные или когда высокий?

— Да сложно сказать. Наверное, у него все-таки. Преимущество в длине рук — оно получше, плюс быть более коренастым, наверное, в ММА более полезно, потому что намного проще бороться — в том числе. Наверное, преимущество будет у него в любом случае. И по физической форме, и по конституции тела, и по технической работе. Мне вообще придется полагаться только на удачу, если честно. Как бы как пойдет.

— Ну и на длинные ноги.

— На длинные ноги и на балетную растяжку. (Смеется.)

Боец Александр Волков.
Александр Волков.
Фото Соцсети

«С Павловичем драться будем не по-настоящему»

— Слежу за вашими в соцсетями, и в жизни вы тоже достаточно позитивный человек, сохраняете всегда хороший настрой. Это тот случай, когда в бою все поменяется, и ровным счет будет уже не до шуток в бою с Сергеем?

— Так и никогда не до шуток! Разве я в боях шучу? Я в боях не шучу.

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— Я имею в виду, что вы друг друга уважаете.

— Ну, мы же драться будем не по-настоящему, у нас же спорт. Мы же не будем друг друга убивать, мы выйдем, посоревнуемся в рамках правил. Набьем друг другу... как это... лица! Хотел сказать — *********. (Смеется.) И все, и нормально будет!

— А вы часто материтесь?

— Вообще никогда не матерюсь. Я долго слово подбирал. Вы это запикаете же, не оставите, правильно? Иначе меня увидят дети, родители будут жаловаться, что дети меня смотрят, а я выражаюсь нецензурными словами, и перестанут за меня болеть. Поэтому лучше запикать.

Александр Волков с сыном.
Фото Соцсети

«Чаепитие после боя? Посмотрим, если все руки сломаны не будут, чтобы стакан держать!»

— После боя с Сергеем наверняка будет чаепитие?

— С кем? С Сергеем? Это мы посмотрим: если все руки сломаны не будут, чтобы стакан держать, то будет [чаепитие], может быть. Это уж как бог даст, знаете. Часто после боев встречаемся не на чаепитии, а в кабинете у врача. Все-таки это хоть и не по-настоящему, но дело-то нешуточное! Драться будем до крови. (Смеется.)

— Вам не кажется, что в этом бою определится лучший русский тяж на сегодняшний день?

— Я считаю, что это все очень относительно. Для медиаистории, для большинства — может быть. Ребят талантливых, сильных много в разных организациях. Из тех, кто выше всех добрался, — наверное, да. Пока что Сергей находится выше, пока что он является самым лучшим тяжем. Посмотрим, что будет после поединка, как все сложится. Но в целом для большинства, наверное, будет так.

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«Когда Чимаев сказал, что доберется до меня, я испугался. Знаешь, как страшно?»

— Сегодня вспоминал турнир UFC 267, после которого Хамзат Чимаев к вам подошел и пошутил, что доберется и до вас. Вы в ответ так же пошутили. Вы должны были драться [в одном карде] и на этом турнире, но Хамзат выбыл. Вы как пережили эту новость?

— Да я как-то не переживал. Я за его карьерой особо не слежу, если честно. Мы познакомились на турнире, как бойцы друг друга уважаем заочно, пожали руки, перекинулись легкими шутками, да и все. Как-то я за его карьерой не слежу, у меня своя карьера. Сейчас не подрался — подерется в другой раз.

— А когда он сказал, что доберется до вас, вы как тогда отреагировали? Первая мысль.

— Испугался. Представляешь, подходит к тебе человек, который всех уничтожает в октагоне, и говорит: «Я до тебя доберусь». Знаешь, как страшно? Испугался сначала. Потом подумал, что он пошутил, наверное, и тоже посмеялся.

Боец Александр Волков.
Фото Соцсети

«Если меня назовут мазафакером, я подам заяву в суд»

— Вы сказали, что готовы будете побиться за пояс BMF. А кого видели бы своим соперником в тяжелом весе за этот пояс?

— Деррика Льюиса, конечно!

— А сама аббревиатура baddest motherfucker (англ. главный засранец) вас не смущает? Того же Ислама Махачева смущает.

— Я об этом не думал... Ну так, неприятно, конечно. Как-то надо переименовать тогда пояс, по-другому назвать его. А по-русски как будет?

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— Самый опасный засранец.

— Засранец — нормально. Ну, тоже так себе — обидно, обидно. (Смеется.)

— А если кто-то в Америке к вам применит это слово — мазафакер?

— Все, ему не жить. Я на него заяву подам, засужу. Там же, знаешь, сразу пишут в суд. Вызову в суд, попрошу, чтобы возместил моральный ущерб. (Смеется.)

Александр Волков (единоборства)
Сергей Павлович
Хамзат Чимаев
UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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