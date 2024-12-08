«Я победил Гана увереннее, чем Нганну. Победу у меня украли». Большое интервью с Александром Волковым

Разбираем бой и решение.

Александр Волков проиграл Сирилу Гану раздельным решением и снова упустил шанс стать первым претендентом на титул, уже третий раз в своей карьере в UFC.

На этот раз, в отличие от боя с Льюисом и первого боя с Ганом, Александр все сделал как надо, чисто победил, но судьи решили иначе. Мы созвонились с ним после боя и узнали, что он думает по этому поводу.

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«Я во всех раундах был лучше, даже мысли не было, что ограбят»

— Ваша реакция на решение?

— Я с этим решением не согласен, мне тяжело его принять. Я ни одного человека не встретил, кто бы мне в лицо сказал, что я проиграл. Я максимально спокойно спрашивал, мне интересно добиться справедливости, и никто не сказал, что я проиграл. Ни в самом UFC, ни болельщики, ни в интернете, где большая поддержка. Я надеюсь, что для UFC все еще остаюсь контендером на чемпионский бой, как если бы я этот бой выиграл. Не думаю, что Сирилу, даже если судьи поставили галочку, дадут чемпионский бой. Мои позиции в дивизионе не меняются, я всем показал в UFC, что я сильнее. Будем стараться решение оспорить, я понимаю, что прецедентов, когда оспаривали, не было, но подключим юристов и попытаемся все что можно сделать. Насколько я знаю, решение можно оспорить, если только сама судья признает, что она не была права, или судью отстранят от работы.

— По-вашему, сколько раундов вы выиграли?

— Мне показалось, что во всех трех раундах я нанес больше урона, чем он. Попаданий было у меня больше, контроля больше, он играл по тем правилам, которые я ему навязал. Вся активность была с моей стороны, поединок задавал я. Чтобы точно говорить, что я выиграл все три раунда, нужно пересмотреть бой самому. Но по ходу боя я чувствовал, что очень мало ситуаций ему отдал.

— На объявлении не было мысли: «Не дай бог ограбят сейчас»?

— Нет. Я был готов к победе, команда Сирила, когда я к ней подходил, вся была с опущенными глазами, пожала мне руки. Поведение четко было видно, что никакой надежды у них не было на победу. Когда услышал второе решение, мне показалось - draw, что дали ничью. Даже мысли не было, что он победил, я был уверен в своей победе полностью. Для меня это было максимально неожиданно.

— Вы знали, что одна из судей — известная Аделаида Бердс, которая напринимала безумных решений в боксе?

— Да, я слышал. Вообще непонятно, как люди судят и бокс, и ММА, при этом некомпетентны в этом. Это такой большой поединок, турнир PPV, тут прецедент в целом рассмотреть ее компетенцию. Юридически это, конечно, тяжело будет сделать в штате Невада, где мы дрались. Попробуем что-нибудь сделать. Я считаю, что такие судьи не должны решать судьбы спортсменов, это не уличная драка, это конкретный вид спорта, где должны быть очень четко обозначенные границы побед и поражений. Очевидно было всему залу, что я победил.

— Есть шанс, что UFC заплатит вам бонус за победу, вторую часть гонорара? Учитывая, что и Дана Уайт сказал слова поддержки.

— Знаете, слова словами, а бизнес бизнесом. Поэтому... я пока не получил выплаты, а получил как за поражение, а что будет дальше, посмотрим. Если UFC сумеет меня так оценить, я буду очень признателен, потому что со стороны заметно, что я стараюсь не только развиваться как боец, но и с медийной точки зрения, стараюсь подогревать свои социальные сети, взвешивания, пресс-конференции.

Александр Волков и Сирил Ган. Фото Getty Images

«Ган в этот раз не был летучим? Так это я не дал ему пространства»

— В этот раз вы решили Гана поддавить с самого начала, в отличие от первого боя. Почему?

— Потому что так он неудобно себя чувствует, это было очевидно, и очевидно, что это нужно было делать в первом бою, и я и делал в первом раунде, но потом мне захотелось подловить его на контрудар. Я ошибку эту признал, нужно было двигаться вперед. Если пересмотреть бой Гана с Нганну, Нганну вообще неувереннее его выиграл. Ган и в стойке его перестрелял, а со мной никакого преимущества он в стойке не имел. Я в своих трех раундах гораздо увереннее выглядел против Гана, чем Нганну, бывший чемпион UFC, который ушел непобежденным и должен составить конкуренцию Джону Джонсу.

— Ган отличался по движению, по чувствительности от себя образца первого боя? Многие заметили, что он был не такой летучий, не такой легкий на ногах.

— Потому что я не давал ему пространства. Вся проблема была в пересмотре тактики на поединок. Даже если пересмотреть первый бой, урона я ему нанес точно не меньше. Я еще тогда был удивлен решению, но тогда была выбрана неправильная тактика, я пытался поймать на контрудар, как с Сергеем Павловичем, а нужно было поджимать. Я не давал ему возможности сегодня двигаться, спасибо моей команде, много заготовок получилось.

— Какой он в борьбе?

— Владеет некоторыми техниками. Тренируюсь, но для меня борьба не самый уверенный мой аспект, я старался себя немного преодолеть. Но в любом случае я не чувствовал там от него угрозы. Давления и работы в борьбе я провел больше, и он сам пошел в борьбу, потому что у меня это получилось, и он захотел себя проявить. В принципе, он свою часть работы тут сделал, но до победы это не дотягивает. У него за поединок было три удачных момента, намного меньше, чем у меня.

— Он брал вас на скручивание пятки, свою коронку, и гильотину. Какая-то опасность там была?

— Ну нет. Кроме того, что он обнял мою ногу и шею, больше никакой опасности не было. Просто бывают захваты, из которых тяжело за секунду выбраться, нужен какой-то момент. И он там еще схватился в одном эпизоде за сетку и не давал сделать свип. Тут либо должна быть смена положения, либо штрафной балл ему.

— Один из самых красивых моментов боя — когда вы пробили бэкфист с вращением. Я такого удара за вами не припомню.

— Была наработка, тренировали, прошла, получилась.

— У него самое сильное попадание было — правой в конце второго раунда. Были потрясены?

— Попадание было, но не сильнее, чем я обычно пропускаю удары. Это не повлияло на ход поединка.

— В третьем раунде он был под вами и постоянно пытался выкрутить руку на кимуру. Вы хотели просто сохранить контроль или как-то развить позицию?

— Если был бы 5-й раунд, он бы просто руки бы не поднял, если бы нас подняли в стойку. Максимально все силы отдал в этой кимуре, там опасности не было, я держал замок двумя руками за его ногу. В этом положении сделать кимуру - это надо, чтобы соперник был в три раза слабее физически. Немножко сложно было выпутаться, потому что сам прием вязкий, но опасности никакой не было, он просто тянул время. И активность с моей стороны в партере была выше в этом раунде.

— Насколько он волевой спортсмен? Вы же всегда чувствуете, насколько человек стойкий или, наоборот, подламывается.

— Я не знаю, что у него происходило в голове, поэтому мне сложно сказать. Но я бы дал ему часть респекта за то, как он после боя себя повел. Он не принял эту победу так, как многие могли бы принять: вскинуть руки, бить себя в грудь, кричать, что победил. Он понимал, что поединок не на его стороне, и его первым действием было то, что он вышел из октагона, потому уже тренер его вернул. По отношению ко мне он повел себя достойно, тут респект, но дело не в достоинстве, а в спортивном моменте, который у нас был украден.

Александр Волков. Фото Getty Images

«Извинился ли Павлович? Мы не поддерживаем связь»

— Что дальше?

— Я остаюсь претендентом на пояс, все будет зависеть от боя Джонс — Аспинэлл. Этот поединок оставляет все на подумать, то есть не буду я сейчас прямо драться, но будет время на решение, в зависимости от результата этого боя. Я остался главным претендентом, по крайней мере на это надеюсь. От руководства я почувствовал поддержку.

— Вы на этот бой вышли с новой прической - косички, что-то совсем непривычное.

— Ради того, чтобы было интересно, порадовать болельщиков, поменять имидж. Все делаю ради вас.

— Вы пока остаетесь в Америке?

— Есть планы приехать, но надо подумать, как это сделать организационно. Пока надо переварить все, посмотреть, какие будут поединки возможные. Я тут нахожусь, потому что я нон-стоп тренируюсь. Я достаточно возрастной, мне надо брать максимум из каждого тренировочного дня. Сейчас день-два отдохну и сразу начну работать.

— Сергей Павлович, кстати, не писал, не извинился?

— Нет, мы контакт не поддерживаем.