Безостановочный прогресс Волкова восхищает. Он закрыл все слабости и собрал себя в супермашину

На такое способны единицы.

Александр Волков — редкий пример постоянного многоволнового прогресса.

Каждый раз, когда ему требовалось сверхусилие, чтобы закрыть серьезную дыру и выйти на новый уровень, он это сверхусилие делал.

Не было партера, дважды проиграл в начале карьеры сабмишенами. Закрыл эту проблему так, что потом за 12 последующих лет ни разу не проиграл приемом, стал легитимным черным поясом по БЖЖ, свипнул де ла Ривой самого Вердума (ничего не дал сделать ему в партере), задушил чемпиона мира по самбо Благоя Иванова (единственный, кто финишировал Иванова в ММА), задушил Иезекиилем топового бойца Туйвасу.

Была плохая вольная борьба, Блейдс поставил на нем рекорд тяжелого веса по тейкдаунам. После Блейдса в 9 последующих боях защитился от 28 тейкдаунов из 30. С крепкими борцами — Тыбурой и участником ЧМ по вольной борьбе Романовым показал стопроцентную защиту (ноль раз они его перевели из 21 попытки).

Был дрыщом, это сильно мешало ему навязывать свой бой, мешало бороться с крупными тяжами. Стал машиной, набрав 10 килограммов чистой мышечной массы.

Пропускал размахайки, зевал удары, падал от апперкотов и оверхендов. Перестал пропускать. По способности парировать панчи — один из лучших в UFC.

Был психологически нестабильным, никак не мог пробить личный ментальный потолок — постоянно проигрывал в переломный момент молодым топам: Льюису, Блейдсу, Гану, Аспинэллу. Наконец пробил этот потолок, побил грозного соперника, Павловича, будучи андердогом.

Александр Волков. Фото Соцсети

Каждая следующая волна развития у Волкова была выше предыдущей. Только единицы способны на такой системный прогресс, это требует потрясающей осознанности в отношении к делу.

Вот дрался вчера в одном карде с Волковым Джонни Уокер и наглядно показал разницу между ОПЫТОМ и СИСТЕМНЫМ ПРОГРЕССОМ.

Стал ли Джонни Уокер за последние шесть лет ОПЫТНЕЕ? Безусловно, он стал опытнее. Он много тренировался, много дрался, прошел через много ситуаций.

Стал ли Джонни Уокер лучше, значительно лучше? Нет, нет и еще раз нет. Не стал.

Стал ли Александр Волков опытнее? Безусловно. Стал ли Александр Волков значительно лучше? Безусловно стал. Он смог построить свою жизнь, тренировочный процесс и мышление так, что случился системный прогресс. Джонни Уокер не смог.

ВСЕ бойцы в ростере UFC становятся ОПЫТНЕЕ. Но ЛУЧШЕ, значительно лучше, становятся единицы.

В чем разница между опытом и системным прогрессом? Опыт позволяет не совершать в конкретных ситуациях старых ошибок. Но в новых конкретных ситуациях ты будешь совершать новые ошибки. И тебе понадобится опять новый опыт, чтобы уже не совершать новые ошибки.

Системный прогресс снижает вероятность ошибки даже в новых ситуациях. Именно поэтому мы вчера увидели, как Волков смог отринуть план на бой, переключиться в незнакомую стойку и победить топового соперника. То есть системный прогресс помогает в ключевой момент доходить до всего своими мозгами. Это касается техники, стратегии боя, психологии, вообще всего. Это и называется осознанность.

Александр Волков. Фото Соцсети

Вдохновляет, как долго, кропотливо и поступательно Волков собирал свое мастерство по крупицам и в итоге собрал себя в такую машину-интеллектуала. За такими бойцами интереснее всего следить, потому что они всегда приносят на бой что-то новое, каждые полгода они растут. Не просто становятся опытнее, а лучше. Если бы не возрастные изменения, если бы не время — то Волков с его осознанностью и мозгами мог бы к 40 годам выйти на какой-то совершенно космический уровень. Увы, скорее всего, где-то лет в 38 возраст ему это сделать уже не позволит.

Все, что можно было залатать, Волков залатал — кроме двух вещей. Потому что они неразрывно связаны с природой. Это скорость и координация. Волков — медленный боец и непропорциональный, несуразный, слишком длинный. Из-за этого он оказывается в боях вне баланса, даже вчера это было несколько раз. Из-за этого он очень уязвим для удара, даже если все делает правильно, или уязвим для тейкдауна, именно этим и воспользовался Том Аспинэлл.

Два момента, где у Тома было преимущество, — скорость и координацию — он и использовал для своей победы (два тейкдауна, которые все решили, он ловил Волкова именно на потере баланса и разнице в скорости. И армбар, который выиграл бой, — тут дело не в технике джиу-джитсу, а в ГНП: когда Аспинэлл разбивает локтями из хафгарда, оппонент пробует сломать ему осанку, тянется, хочет подтянуть Тома к себе, и Том в этот момент забирает руку на армбар, это его давняя фишка. У Волкова длинные руки, еще был травмирован локоть, и все удачно для британца сошлось. Это чисто эмэмашные хитрости, не голая техника БЖЖ).

Так что возможный реванш — это фантастически интригующая шахматная партия. Сможет ли Волков компенсировать с таким соперником разницу в скорости и координации со второй попытки? Ведь в остальном Аспинэлл умеет все, технически у него очень мало слабых мест. Но верится, что Волков может найти отмычку.