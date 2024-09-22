Бойцы уже встречались в 2021 году.

Российский боец UFC травмировался и пропустит поединок с французом Сирилом Ганом, который должен был пройти на турнире UFC 308. Возможно, бой состоится на декабрьском ивенте UFC 310 в Лас-Вегасе.

Что известно

Новость о травме россиянина появилась в соцсетях французского медиа о единоборствах La Sueur — оно сослалось на собственных информаторов. «По данным наших источников, бой-реванш между Сирилом Ганом и Александром Волковым из-за травмы россиянина перенесен на UFC 310, который состоится 7 декабря в Лас-Вегасе», — говорится в сообщении La Sueur.

Немного другую версию произошедшего передало агентство ТАСС со ссылкой на команду Гана. По их данным, у Волкова травма ноги, а их поединок с французом не перенесут на декабрьский ивент — Сирилу ищут нового соперника. «Нам сообщили, что у Александра травма ноги. Насколько нам известно, бой попросили перенести. Но это не получится реализовать, поэтому сейчас Сирилу ищут другого соперника», — передает ТАСС слова источника из команды французского бойца.

Каков статус поединка

Бойцы находятся в топе тяжелого дивизиона: Ган занимает вторую строчку, Волков — третью. Выше них только чемпион Джон Джонс и обладатель временного пояса Том Аспиналл, который завоевал титул в поединке с другим россиянином Сергеем Паловичем. Бой Александра и Сирила вполне может носить претендентский статус, однако прогресс всего дивизиона тормозит Джонс, который никак не может подраться со Стипе Миочичем — сейчас их встреча назначена на UFC 309 17 ноября. Позже постоянный чемпионский пояс должен оспорить Аспиналл, а уже потом — кто-то еще.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как Волков готовился к бою

Бойцы уже встречались — 26 июня 2021-го возглавили турнир UFC Fight Night. Бой продлился все пять раундов и закончился победой Гана единогласным решением судей. К предстоящему поединку, если бы он состоялся, в лучшей форме подошел россиянин — выиграл четыре последних боя (три — досрочно) и снова ворвался в чемпионскую гонку. Ган же в последних четырех схватках проиграл два титульника — Фрэнсису Нганну и Джону Джонсу. Последний бой француз провел еще 2 сентября 2023-го — тогда нокаутировал молдаванина Сергея Спивака во втором раунде. Но этот боец классом гораздо ниже Волкова.

Александр забавно раскачивал поединок в социальных сетях. Опубликовал фото турецкого стрелка Юсуфа Дикеча и прифотошопил себя на олимпийский полигон, подписав пост «Нашел тренера для тренировок с gun'om (gun — «пушка» по-английски) перед боем с Ганом». Также Волков сделал пост с переделанной мемной афишей поединка.