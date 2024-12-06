Волков: еще один поход за поясом

В ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 310, где пройдет бой Александра с французом Сирилом Ганом.

Встреча Волкова с Ганом станет реваншем: соперники уже бились летом 2021 года — тогда победу единогласным решением судей одержал француз, после чего провел поединок за временный пояс, пока отсутствовал Фрэнсис Нганну. В первой схватке Ган убедительно перестрелял Волкова и забрал все пять раундов на записках судей.

Для Волкова тот бой стал вторым походом за титулом. Впервые Александр был близок к поясу в 2018 году, когда на турнире UFC 229 уверенно переигрывал Деррика Льюиса по очкам, но пропустил шальной удар в конце третьего раунда. Американец после той победы бился с Даниэлем Кормье за пояс.

Волков ни разу за восемь лет в UFC не уступал два раза подряд. Прошлое поражение случилось весной 2022 го от Тома Аспиналла — с тех пор россиянин одержал четыре уверенных победы подряд, а англичанин добрался до временного титула и даже защитил его из-за неактивности Джона Джонса.

Ган после завоевания временного титула в бою с Льюисом провел еще четыре поединка, проиграв два из них. Сирил единогласным решением судей уступил в титульнике Фрэнсису Нганну, затем отправил Тая Туйвасу в нокаут в Париже и сразу получил еще одну возможность забрать пояс, но без шансов был финиширован Джонсом в дебютном для американца поединке в тяжах. Реабилитировался Ган в поединке с Сергеем Спиваком, который тоже состоялся во Франции осенью 2023 го — с тех пор Сирил в октагон не выходил.

Волков же после боя с французом сначала оказался сильнее поляка Марчина Тыбуры, а затем уступил Аспиналлу, после чего выдал серию из побед над Жаирзиньо Розенструйком, Александром Романовым, Туйвасой и Сергеем Павловичем. Только с последним Драго не справился досрочно, но его успех по очкам точно нельзя назвать спорным.

Александр Волков. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Волков намного опытнее Гана: когда француз дебютировал в ММА, Александр уже был чемпионом Bellator и М-1, а в UFC провел четыре победных поединка, выиграв в том числе у такого монстра, как Фабрисио Вердум.

В первом бою Ган был быстрее на ногах и смог перестрелять Волкова. Но если за три года прогресса в стиле француза не наблюдается, то Александр с тех пор успел пережить минимум один серьезный кризис и вернуться совершенно новым бойцом — уверенным в себе, психологически устойчивым, сбалансированным в габаритах и имеющим черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Навыки БЖЖ россиянин наглядно продемонстрировал против Туйвасы, когда вместо того, чтобы зарубиться с австралийцем, задушил его редким приемом «Иезекииль», который до него в UFC успешно выполнял только Алексей Олейник.

При этом у букмекеров Волков считается андердогом — коэффициент на его победу составляет около 3,66, когда как на Гана можно поставить с коэффициентом 1,30. Аналитики полагают, что поединок продлится все отведенные три раунда — на такой исход можно поставить с коэффициентом 1,43. Если поединок завершится досрочно, сыграет коэффициент 2,70.

Бой выглядит как претендентский, но можно с уверенностью говорить, что ни Ган, ни Волков не получат схватку за пояс сразу после победы. Если привилегированный в UFC Джонс не захочет оставлять титул, то подерется с временным чемпионом Аспиналлом. Но если станет тянуть с поединком, именно Тому придется еще раз защищать временный пояс — либо против Гана, либо против Волкова.

Бой Гана и Волкова — третий по значимости в карде. Значит, начнется он уже утром 8 декабря, примерно в 6.30-7.00 по московскому времени.