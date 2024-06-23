Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Статьи
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 00:35

Волков и Павлович устроили кровавую рубку! После боя Сергей жестко оттолкнул соотечественника

Волков победил Павловича единогласным решением судей
Отдел единоборств «СЭ»
Бой Александр Волков — Сергей Павлович.
Фото Скриншот трансляции
Telegram Дзен
Драго переиграл Павловича по очкам.

Вечером 22 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялся турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Роберт Уиттакер встретился с Икрамом Алискеровым. А во втором по значимости поединке сразились два россиянина — Сергей Павлович и Александр Волков.

Анонс боя Волкова и Павловича расстроил многих фанатов из России. Топовые русские тяжи спарринговали друг с другом в московском зале Strela, но не отклонили предложение от UFC. Во время дуэли взглядов бойцы даже вступили в словесную перепалку, пытаясь разобраться, кто именно должен был отказаться, но к общему мнению, судя по всему, так и не пришли.

Павлович подходит к поединку с Волковым после поражения от Тома Аспиналла в бою за временный пояс в тяжелом весе. До этого Сергей выиграл шесть боев кряду, каждый из них — нокаутом в первом раунде. Волков идет на серии из трех побед, а последнее поражение он также потерпел от Тома Аспиналла. Оба россиянина уступили Аспиналлу в первом раунде, но если Сергей был нокаутирован, но Александра англичанин поймал на болевой прием. Волков после той неудачи победил Жаирзиньо Розенструйка, Александра Романова и Тая Туйвасу.

Икрам Алискеров, Сергей Павлович, Александр Волков, Шара Буллет. Волков победил Павловича, поединок Алискерова, нокаут от Шары Буллета: онлайн-трансляция турнира UFC

Соперники начали осторожно — на первой минуте не последовало ни одного акцентированного удара. Волков много работал ногами, не подпуская соперника слишком близко, Павлович выцеливал голову — первое попадание с левой случилось спустя полторы минуты после старта. Сергей напирал, атаковал одиночными ударами, но Волков не тушевался, как это было со многими прошлыми соперниками Павловича. Удары Сергея Александр старался встречать, но к концу раунда Павлович только усиливал напор, и по лицу Драго было видно, что в тоннаже ударов его соперник не потерял.

В том же ключе начался и второй отрезок. Павлович действовал первым номером, стараясь выбрать момент для нокаута, а Волков работал на очки и проводил много ударов ногами. Сергей тоже отметился неожиданным хай-киком, но удар пришелся в плечо Волкову. Александр работал ногами точнее — один из его махов попал в цель, но потрясти соперника не получилось. А в конце раунда Волков хорошо попал левым хуком — Павлович не увидел удар. Первые два отрезка Александр, вероятно, забрал, поэтому Сергею нужно было рисковать.

Финальный раунд начался с тех же аккуратных лоу-киков от Волкова — Павлович отвечал одинарными ударами. В середине отрезка Сергей начал попадать активнее и, казалось, был близок к финишу, но лица при этом были разбиты у обоих бойцов, а по акцентированным ударам весомое преимущество имел Волков. На последней минуте Павлович пошел в клинч, но перевести Александра у него не получилось. Поединок остался без досрочного финиша, а после сирены Павлович агрессивно оттолкнул Волкова, когда тот подошел поговорить.

Судьи в своем решении были единогласными: победа Волкова — 30:27, 30:27, 29:28. Александр переиграл Сергея, а интервью давал с флагом России на спине. Волков в интервью Даниэлю Кормье заявил, что хотел бы провести поединок с Джоном Джонсом — сложно представить, что такой бой состоится в ближайшее время. Павлович же потерпел второе поражение подряд — похоже, его возвращение в титульную гонку откладывается.

Александр Волков (единоборства)
Сергей Павлович
UFC
ММА
Обсудить
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Мамардашвили сделал наибольшее количество сейвов в матче Евро за 12 лет
Роналду стал самым возрастным автором голевой передачи в истории Евро
Группировка войск «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции в ДНР
Рекорд Овечкина побит, а «Флорида» Бобровского – в шаге от грандиозного слива в истории. Что произошло в шестом матче финала Кубка Стэнли
Репетицию открытия Олимпиады в Париже отложили из-за быстрого течения реки Сены
В Киеве заявили о намерении провести второй «саммит мира» до конца года
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Шара Буллет оформил шикарный нокаут в UFC! Дагестанский Пират снес огромного бразильца летящим коленом

Уиттакер жестко вырубил Алискерова. Икрам оказался не готов к топ-уровню