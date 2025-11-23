Арман разобрался с новозеландцем за пару раундов.

ММА UFC: Царукян — Хукер

Вечером 22 ноября в Катаре состоялся турнир UFC Fight Night, в главном событии которого российский боец Арман Царукян встретился с новозеландцем Дэном Хукером. Для Царукяна этот поединок стал первым за год — в январе 2025-го он снялся с титульного боя против Ислама Махачева за сутки.

Отказ от поединка с Махачевым был обусловлен травмой спины, которую Царукян получил во время весогонки. Арман довольно быстро восстановился, но долгое время не получал предложений от руководства UFC о следующем бое. Было понятно, что следующим биться за пояс ему не позволят, поэтому анонс боя с Хукером никого не удивил. Тем не менее к поединку с новозеландцем Царукян подошел на серии из четырех побед подряд. В течение 2025-го Арман также три раза выступил по правилам грэпплинга и трижды выиграл.

Дэн Хукер был однозначным андердогом перед боем с Царукяном, несмотря на довольно удачные выступления в последние три года. После того как Дэн проиграл в первом раунде Исламу Махачеву и Арнольду Аллену, он нокаутировал Клаудио Пуэллеса и раздельными решениями одолел Джейлина Тернера и Матеуша Гамрота. При этом было очевидно, что возможности для победы Хукеру нужно искать в стойке, а на канвасе у новозеландца шансов никаких.

Первый раунд начался с киков с обеих сторон, но уже по истечении первой минуты Арман прижал Хукера к сетке. Оформить тейкдаун никак не получалось, зато из клинча Царукян выбросил точное колено, и Дэна немного потрясло. Россиянин решил продолжить в стойке, где выглядел намного увереннее соперника. В середине отрезка Царукян все же перевел Хукера и из бэк-маунта попробовал выйти на прием. Хукер пытался выползти из-под Армана, но тот показывал выдающийся контроль, при этом нанося удары по голове. Первый отрезок Царукян забрал увереннейшим образом.

Уже на первой минуте второго отрезка россиянин оформил первый тейкдаун. Царукян накидывал удары по голове новозеландца, пытаясь пройти гард. В какой-то момент Арман привстал и начал еще усиленнее бить Хукера, который уже и так понес серьезный урон. Благодаря активным попаданиям россиянин вышел в фулл-маунт и поймал Хукера на удушение через руку — Дэн не выдержал и постучал.

Царукян оформил уверенную победу, и теперь возникает вопрос, с кем дальше будет биться Арман. После пяти побед подряд он заслуживает титульный поединок против Илии Топурии, но не стоит исключать, что ему придется провести еще один поединок против кого-то из претендентов.