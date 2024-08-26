Армян Царукян рассказал о спарринге с Чимаевым и потенциальном бое с Махачевым

Про Чимаева, бой с Махачевым, хамство Хукера, Ереван, Мехико и очень дорогие автомобили.

1-й номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян впервые за три года побывал в Армении, где 23 августа посетил соревнования по физподготовке. Соревнования были в самом центре, у Оперного театра, так что Армана окружила огромная толпа — чтобы с ним сфотографироваться. И это все на жаре +36 (в тени). Фанаты осаждали Царукяна несколько часов, и все же он согласился уделить 15 минут «СЭ» — чтобы ответить на актуальные вопросы.

«Поборолся с Чимаевым. Он очень мощный и хорошо в удушающих понимает»

— Что запомнилось в Hype Reality?

— Было интересно. Бои, тренировки. Некоторые парни интересные. Какие-то напутствия интересные дать. Новый опыт. Быть в углу. Я никогда столько раз в углу не был. Поначалу я не очень себя чувствовал, но потом уже влился. Для будущего это хороший опыт.

— А кто-то запомнился из бойцов — именно со спортивной точки зрения?

— Да, есть парни хорошие, которые запомнились. Но больше всего меня удивляет Залик (Залимхан Юсупов. — Прим. «СЭ»).

— Ты, наверное, про его непредсказуемость.

— Да, он непредсказуемый. На него никто не рассчитывает, а он выходит и делает.

— А ты ощутил силу, мощь Хамзата Чимаева?

— Конечно, ощутил. Мы с ним провели схватку. Она будет в части проекта. И, помимо схватки, ощутил силу. Он очень сильный, мощный. Весит, думаю, килограммов под 100.

— В чем сложность борьбы с ним?

— Он умеет хорошо переводить, контролировать, хорошо дышит. Такая именно борцовская работа с контролем. При этом хорошо и в грэпплинге понимает, именно в удушающих. У него есть два приема, когда он хорошо душит с позиции. В этих позициях лучше не находиться с ним. У него руки длинные, мощные...

— Анаконда?

— Да, это анаконда.

— Не будет в будущем совместных сборов с Хамзатом Чимаевым?

— Не будет сборов, но... Совместных сборов не будет. Просто разные весовые категории. Он готовится на одну дату, я на другую. Но если пересечемся где-нибудь, то мы потренируемся.

Абдулрашид Садулаев. Фото Дмитрий Коротаев, Известия

«Если бы Садулаев мощь включил, я бы там летал из стороны в сторону»

— Бороться с Чимаевым было так же тяжело, как с вольниками в Кисловодске?

— Я никогда не работал с вольниками такого веса. Я вообще никогда не работал с парнями, которые весят больше на 15 килограммов.

— А как же Абдулрашид Садулаев?

— Мы же просто игрались, мы не работали. А с Хамзатом работали. У нас схватка была реальная.

— То есть мощь Садулаева ты не прочувствовал.

— Да не, мы же игрались. Если бы он свою мощь включил, думаю, я бы там летал из стороны в сторону.

— У тебя была работа с Заурбеком Сидаковым в Кисловодске, ты назвал его умным и сильным. А в чем это проявлялось?

— Когда с человеком общаешься, понимаешь... Я с ним работал, боролся, и он с таких позиций вырывает... Думаешь, что все — ты оттянул ногу, но нет — он ее забирает и делает свое. Чувствуется мощь, сила.

— Генри Сехудо недавно выложил, как Сидаков бьет по лапам. Видно, что Заурбеку еще нужно работать над ударкой. А сколько нужно времени, чтобы он отточил ударную технику?

— Года два надо.

— И потом уже переходить в ММА?

— Нет-нет. Ты же сказал «ударную мощь». Чтобы удар поставить — надо года два. А так — думаю, в течение года можно поставить минимальный бокс и проходы.

Белал Мухаммад. Фото Global Look Press

«В UFC много парней, которые борются в 100 раз лучше Белала Мухаммада»

— У кого лучшие тейкдауны в UFC? Белал Мухаммад говорил, что у него.

— В крайнем бою (против Леона Эдвардса, Мухаммад победил единогласным решением судей и стал чемпионом UFC в полусреднем весе. — Прим. «СЭ») хорошие тейкдауны у него были. Он вовремя заходил в ноги, неплохо переводил. Но там много парней, которые борются лучше него в 100 раз.

— Например?

— Тот же Сехудо переводил в свое время. Деметриус Джонсон хорошо переводил. Переводил, когда он захочет. Много парней, которые лучше борются, чем Белал.

— Думаю, бой между Исламом Махачевым и Белалом невозможен. А ты представляешь сценарий, при котором ты подерешься с Белалом?

— Пока что нет. У меня есть работа, которую нужно выполнить в 70 килограммах.

— Вспоминаю твои слова, что Белал по комплекции больше легковес, а не полусредневес. Наверняка он по зубам тебе.

— Да все по зубам на 77. Просто сначала надо показать себя в 70 килограммах, а потом уже думать о 77 или 66. Я, наверное, больше склонен к 66, чем к 77.

— Допускаешь впоследствии переход в 66 килограммов?

— Нет у меня желания переходить в другую весовую категорию. Я хочу добиться результата в 70. И после того как я добьюсь результата, я уже пойму, чего хочу — защищать титул, переходить в другую весовую или оставить этот спорт.

— В команде Хабиба считают, что с момента вашего боя (в октябре 2019 года. — Прим. «СЭ») Махачев прибавил больше, чем ты. Чем будешь парировать?

— Чем парировать буду... Не знаю... Буду смешивать все, что у меня есть. Буду выдавать весь багаж, что я прошел за это время. Прошло почти шесть лет уже с того момента, как я подрался с Махачевым (Махачев тогда выиграл единогласным решением судей. — Прим. «СЭ»).

Дэн Хукер. Фото AFP

«Хукер? Они только и умеют говорить на камеру, а когда видят вживую — начинают прятаться, чтобы не видели»

— По твоим ощущениям, когда ваш второй бой с Исламом состоится?

— Он должен был состояться в октябре, но сейчас его перенесли. Разговоры идут о декабре.

— А если случится так, что Ислам к этому времени не успеет восстановиться, будет ли бой за временный пояс?

— Смотря когда он вернется. Если ему будет нужна операция и он будет понимать, что вернется только весной, тогда, думаю, введут временный пояс.

— Кстати, ты будешь записывать социальный ролик-то? (Чтобы сократить 9-месячную дисквалификацию за атаку на фаната перед боем с Чарльзом Оливейрой. — Прим. «СЭ»)

— Нет. Если у меня бой в декабре, то не буду.

— Дэн Хукер победил Матеуша Гамрота. Как тебе бой с Хукером?

— Этот бой не видел.

— И Хукера как потенциального соперника не рассматриваешь?

— Почему? Может быть. Если Ислам не сможет выйти, могут и Дэна Хукера поставить за временный титул. Не знаю. Если честно, я сфокусирован только на Исламе. А если будет понимание, что Ислам не будет драться, тогда я уже переключусь на другого. Я не смотрю на тех, кто ниже меня [в рейтинге]. Я смотрю на тех, кто выше меня.

— И обязательное условие — временный пояс? Если это не бой против Ислама.

— Да. Иначе нет смысла драться с кем-то. И не с кем драться. С кем драться?

— Не знаю, смотрел ли ты интервью Дэна Хукера, но по нему сложилось впечатление, что он ненавидит тебя.

— Они только и умеют говорить на камеру, а когда видят вживую — начинают прятаться, чтобы не видели.

— Кстати, у тебя же была цель подраться в Нью-Йорке.

— Может быть, и в Нью-Йорке нас поставят. Нас могут поставить и в Нью-Йорке, и в Вегасе. Это два места, где может пройти наш бой с Исламом. Сейчас зависит больше от него — когда он скажет, что сможет подраться.

— А с кем драться будет сложнее — с Хукером или с Чарльзом Оливейрой? (Царукян победил Оливейру в апреле этого года раздельным решением судей. — Прим. «СЭ»)

— Конечно, с Оливейрой. Оливейра — это другого уровня боец. А Дэн Хукер — это Дэн Хукер.

Арман Царукян. Фото Getty Images

— Все-таки он победил бойца хорошего топа в лице Гамрота.

— Гамрот у кого выиграл? Из топ-5 у кого-нибудь выиграл? Он выиграл из хороших только у меня. И то ему подсудили. Потом он [выиграл у] Джалила Тернера, который в десятке. И я тогда в десятке был — или в пятнашке. С Тернером ему тоже повезло — что ему дали победу. Со мной вообще ему подарили победу. Судья не увидел нокдаун... Ну ничего страшного. А у кого он выиграл такого хорошего из топ-5, чтобы считать его каким-то великим?

— Рафаэль Физиев вспоминается. Но Физиев в том бою травму получил.

— С Физиевым ему опять повезло. Ему везло всегда. Слышал, что с Хукером у него тоже был равный бой, но наконец-то карма вернулась. Я не смотрел этот бой пока что.

— А правда, что, если бы судьи отдали победу Оливейре, ты бы оставил этот спорт?

— Не знаю. Не знаю, как бы себя повел. На эмоциях, конечно, да. Представь — крадешься, крадешься, крадешься маленькими шажками, никто тебя в спину не толкает, ты проигрываешь Оливейре — и тебе нужно опять четыре-пять боев выиграть, чтобы снова в гонку за пояс поставили.

«Яхту себе еще не присматриваю. Пока только машины — максимально дорогие»

— Чем дальше — тем больше твои гонорары. Может, ты уже начал яхту себе присматривать?

— Нет, яхту еще не могу. Пока только машины — максимально дорогие. Яхту еще пока не могу.

— А максимально дорогая машина — это какая?

— Не знаю... Пока что просто листаю какие-то там... Urus мне нравится (Lamborghini Urus. — Прим. «СЭ»).

— Не так давно ты опубликовал список мест, которые посетил. Ты был и в Кейптауне, и в Мехико. Эти города считаются опасными. Почувствовал там опасность?

— В России, где-нибудь в Хабаровском крае, в Комсомольске-на-Амуре, намного опаснее, чем там. В некоторых местах России опаснее, чем в Мехико даже.

— У тебя в жизни какие-то опасные ситуации случались?

— Нет, не случались. Опасная ситуация — это когда стреляют в тебя из боевого [пистолета], из автомата. А когда руками, ножами, с травмата — живой останешься.

— Ты много путешествуешь. В чем Армения, в частности Ереван, лучше остальных мест на Земле?

— Вода, еда и люди. Если ты споткнешься и упадешь, то тебя сразу поднимут, помогут. Тут человечные люди, это не Америка, [где] в глаза улыбаются... Ну фейк-люди, и если с тобой что-то случится — тебе никто руку не подаст. У нас в СНГ люди чуть другие. Если, не дай Бог, авария, люди сразу выбегают из машин и начинают помогать. В Америке все по-другому.

Арман Царукян. Фото Global Look Press

«Планирую выступать до 35-36 лет. Потом уже той мотивации не будет»

— Скоро состоится громкий бой между твоим товарищем Александром Шаблием и Усманом Нурмагомедовым. Планируешь ли на него полететь?

— Не получится. 1-го числа еду на сборы в Кисловодск. Не хочу сейчас перелетов длинных, они очень много энергии забирают. Я просто хочу сфокусироваться на себе, тренироваться и ни о чем не думать, кроме как о своем бое.

— Усман Нурмагомедов дал понять, что Шаблию вряд ли поможет работа с тобой. Он сказал, что ты в бою с Гамротом «тупо в одну ногу проходил».

— А он в две ноги будет проходить?

— Судя по всему, да.

— Посмотрим. Оба парня очень сильные. И Усман хороший, и Шаблий. Кто свое навяжет — тот и выиграет. Я топлю за своего, и я уверен, что Саша покажет себя на все сто.

— Что есть у Шаблия, чего нет у Усмана?

— Опыт. Класс, опыт, во всех ситуациях был, в тяжелых боях. Он все прошел в этом спорте, а Усман только-только свои основные шаги в спорте делает.

— Бытует такое мнение, что будущее за теми, кто гоняет мало веса. Ты так считаешь?

— Никто не гоняет меньше 10 килограммов. Думаю, что ничего не поменяется. Конечно, тяжело восстановиться, когда много гоняешь, но есть определенные методики.

— До какого возраста планируешь выступать, если позволит здоровье?

— 35-36. Это такой возраст, когда у тебя уже не будет той мотивации тренироваться. Посмотрим.