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Сегодня, 17:30

«Опасная ситуация — это когда в тебя из автомата стреляют. А если кулаком, ножом, травмат — выживешь». Арман Царукян — большое интервью со звездой UFC

Армян Царукян рассказал о спарринге с Чимаевым и потенциальном бое с Махачевым
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Боец Арман Царукян
Арман Царукян.
Фото Getty Images
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Про Чимаева, бой с Махачевым, хамство Хукера, Ереван, Мехико и очень дорогие автомобили.

1-й номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян впервые за три года побывал в Армении, где 23 августа посетил соревнования по физподготовке. Соревнования были в самом центре, у Оперного театра, так что Армана окружила огромная толпа — чтобы с ним сфотографироваться. И это все на жаре +36 (в тени). Фанаты осаждали Царукяна несколько часов, и все же он согласился уделить 15 минут «СЭ» — чтобы ответить на актуальные вопросы.

«Поборолся с Чимаевым. Он очень мощный и хорошо в удушающих понимает»

— Что запомнилось в Hype Reality?

— Было интересно. Бои, тренировки. Некоторые парни интересные. Какие-то напутствия интересные дать. Новый опыт. Быть в углу. Я никогда столько раз в углу не был. Поначалу я не очень себя чувствовал, но потом уже влился. Для будущего это хороший опыт.

— А кто-то запомнился из бойцов — именно со спортивной точки зрения?

— Да, есть парни хорошие, которые запомнились. Но больше всего меня удивляет Залик (Залимхан Юсупов. — Прим. «СЭ»).

— Ты, наверное, про его непредсказуемость.

— Да, он непредсказуемый. На него никто не рассчитывает, а он выходит и делает.

Хамзат Чимаев. Чимаев повстречал Сехудо в Париже и жестко предъявил за безобидную критику. «Ты крыса и кусок дерьма»

— А ты ощутил силу, мощь Хамзата Чимаева?

— Конечно, ощутил. Мы с ним провели схватку. Она будет в части проекта. И, помимо схватки, ощутил силу. Он очень сильный, мощный. Весит, думаю, килограммов под 100.

— В чем сложность борьбы с ним?

— Он умеет хорошо переводить, контролировать, хорошо дышит. Такая именно борцовская работа с контролем. При этом хорошо и в грэпплинге понимает, именно в удушающих. У него есть два приема, когда он хорошо душит с позиции. В этих позициях лучше не находиться с ним. У него руки длинные, мощные...

— Анаконда?

— Да, это анаконда.

— Не будет в будущем совместных сборов с Хамзатом Чимаевым?

— Не будет сборов, но... Совместных сборов не будет. Просто разные весовые категории. Он готовится на одну дату, я на другую. Но если пересечемся где-нибудь, то мы потренируемся.

Борец Абдулрашид Садулаев
Абдулрашид Садулаев.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

«Если бы Садулаев мощь включил, я бы там летал из стороны в сторону»

— Бороться с Чимаевым было так же тяжело, как с вольниками в Кисловодске?

—  Я никогда не работал с вольниками такого веса. Я вообще никогда не работал с парнями, которые весят больше на 15 килограммов.

— А как же Абдулрашид Садулаев?

— Мы же просто игрались, мы не работали. А с Хамзатом работали. У нас схватка была реальная.

— То есть мощь Садулаева ты не прочувствовал.

— Да не, мы же игрались. Если бы он свою мощь включил, думаю, я бы там летал из стороны в сторону.

Заурбек Сидаков после победы на&nbsp;Олимпиаде-2020 в&nbsp;Токио. «Он хочет драться в UFC!» Сидакова не пустили в Париж — похоже, теперь чемпион Олимпиады перейдет в ММА

— У тебя была работа с Заурбеком Сидаковым в Кисловодске, ты назвал его умным и сильным. А в чем это проявлялось?

— Когда с человеком общаешься, понимаешь... Я с ним работал, боролся, и он с таких позиций вырывает... Думаешь, что все — ты оттянул ногу, но нет — он ее забирает и делает свое. Чувствуется мощь, сила.

— Генри Сехудо недавно выложил, как Сидаков бьет по лапам. Видно, что Заурбеку еще нужно работать над ударкой. А сколько нужно времени, чтобы он отточил ударную технику?

— Года два надо.

— И потом уже переходить в ММА?

— Нет-нет. Ты же сказал «ударную мощь». Чтобы удар поставить — надо года два. А так — думаю, в течение года можно поставить минимальный бокс и проходы.

Белал Мухаммад
Белал Мухаммад.
Фото Global Look Press

«В UFC много парней, которые борются в 100 раз лучше Белала Мухаммада»

— У кого лучшие тейкдауны в UFC? Белал Мухаммад говорил, что у него.

— В крайнем бою (против Леона Эдвардса, Мухаммад победил единогласным решением судей и стал чемпионом UFC в полусреднем весе. — Прим. «СЭ») хорошие тейкдауны у него были. Он вовремя заходил в ноги, неплохо переводил. Но там много парней, которые борются лучше него в 100 раз.

— Например?

— Тот же Сехудо переводил в свое время. Деметриус Джонсон хорошо переводил. Переводил, когда он захочет. Много парней, которые лучше борются, чем Белал.

— Думаю, бой между Исламом Махачевым и Белалом невозможен. А ты представляешь сценарий, при котором ты подерешься с Белалом?

— Пока что нет. У меня есть работа, которую нужно выполнить в 70 килограммах.

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— Вспоминаю твои слова, что Белал по комплекции больше легковес, а не полусредневес. Наверняка он по зубам тебе.

— Да все по зубам на 77. Просто сначала надо показать себя в 70 килограммах, а потом уже думать о 77 или 66. Я, наверное, больше склонен к 66, чем к 77.

— Допускаешь впоследствии переход в 66 килограммов?

— Нет у меня желания переходить в другую весовую категорию. Я хочу добиться результата в 70. И после того как я добьюсь результата, я уже пойму, чего хочу — защищать титул, переходить в другую весовую или оставить этот спорт.

— В команде Хабиба считают, что с момента вашего боя (в октябре 2019 года. — Прим. «СЭ») Махачев прибавил больше, чем ты. Чем будешь парировать?

— Чем парировать буду... Не знаю... Буду смешивать все, что у меня есть. Буду выдавать весь багаж, что я прошел за это время. Прошло почти шесть лет уже с того момента, как я подрался с Махачевым (Махачев тогда выиграл единогласным решением судей. — Прим. «СЭ»).

Дэн Хукер
Дэн Хукер.
Фото AFP

«Хукер? Они только и умеют говорить на камеру, а когда видят вживую — начинают прятаться, чтобы не видели»

— По твоим ощущениям, когда ваш второй бой с Исламом состоится?

— Он должен был состояться в октябре, но сейчас его перенесли. Разговоры идут о декабре.

— А если случится так, что Ислам к этому времени не успеет восстановиться, будет ли бой за временный пояс?

— Смотря когда он вернется. Если ему будет нужна операция и он будет понимать, что вернется только весной, тогда, думаю, введут временный пояс.

— Кстати, ты будешь записывать социальный ролик-то? (Чтобы сократить 9-месячную дисквалификацию за атаку на фаната перед боем с Чарльзом Оливейрой. — Прим. «СЭ»)

— Нет. Если у меня бой в декабре, то не буду.

— Дэн Хукер победил Матеуша Гамрота. Как тебе бой с Хукером?

— Этот бой не видел.

— И Хукера как потенциального соперника не рассматриваешь?

— Почему? Может быть. Если Ислам не сможет выйти, могут и Дэна Хукера поставить за временный титул. Не знаю. Если честно, я сфокусирован только на Исламе. А если будет понимание, что Ислам не будет драться, тогда я уже переключусь на другого. Я не смотрю на тех, кто ниже меня [в рейтинге]. Я смотрю на тех, кто выше меня.

Арман Царукян с&nbsp;пойманным аллигатором. Царукян поймал аллигатора в США, задушил руками и пристрелил. Сделает из него ботинки для турнира с Махачевым

— И обязательное условие — временный пояс? Если это не бой против Ислама.

— Да. Иначе нет смысла драться с кем-то. И не с кем драться. С кем драться?

— Не знаю, смотрел ли ты интервью Дэна Хукера, но по нему сложилось впечатление, что он ненавидит тебя.

— Они только и умеют говорить на камеру, а когда видят вживую — начинают прятаться, чтобы не видели.

— Кстати, у тебя же была цель подраться в Нью-Йорке.

— Может быть, и в Нью-Йорке нас поставят. Нас могут поставить и в Нью-Йорке, и в Вегасе. Это два места, где может пройти наш бой с Исламом. Сейчас зависит больше от него — когда он скажет, что сможет подраться.

— А с кем драться будет сложнее — с Хукером или с Чарльзом Оливейрой? (Царукян победил Оливейру в апреле этого года раздельным решением судей. — Прим. «СЭ»)

— Конечно, с Оливейрой. Оливейра — это другого уровня боец. А Дэн Хукер — это Дэн Хукер.

Боец Арман Царукян
Арман Царукян.
Фото Getty Images

— Все-таки он победил бойца хорошего топа в лице Гамрота.

— Гамрот у кого выиграл? Из топ-5 у кого-нибудь выиграл? Он выиграл из хороших только у меня. И то ему подсудили. Потом он [выиграл у] Джалила Тернера, который в десятке. И я тогда в десятке был — или в пятнашке. С Тернером ему тоже повезло — что ему дали победу. Со мной вообще ему подарили победу. Судья не увидел нокдаун... Ну ничего страшного. А у кого он выиграл такого хорошего из топ-5, чтобы считать его каким-то великим?

— Рафаэль Физиев вспоминается. Но Физиев в том бою травму получил.

— С Физиевым ему опять повезло. Ему везло всегда. Слышал, что с Хукером у него тоже был равный бой, но наконец-то карма вернулась. Я не смотрел этот бой пока что.

— А правда, что, если бы судьи отдали победу Оливейре, ты бы оставил этот спорт?

— Не знаю. Не знаю, как бы себя повел. На эмоциях, конечно, да. Представь — крадешься, крадешься, крадешься маленькими шажками, никто тебя в спину не толкает, ты проигрываешь Оливейре — и тебе нужно опять четыре-пять боев выиграть, чтобы снова в гонку за пояс поставили.

Дана Уайт и Дональд Трамп. «Махачев — Царукян в России? Не знаю... Путин на нашем турнире? Будет честью». Дана Уайт после эпичного боя Ислама с Порье

«Яхту себе еще не присматриваю. Пока только машины — максимально дорогие»

— Чем дальше — тем больше твои гонорары. Может, ты уже начал яхту себе присматривать?

— Нет, яхту еще не могу. Пока только машины — максимально дорогие. Яхту еще пока не могу.

— А максимально дорогая машина — это какая?

— Не знаю... Пока что просто листаю какие-то там... Urus мне нравится (Lamborghini Urus. — Прим. «СЭ»).

Не так давно ты опубликовал список мест, которые посетил. Ты был и в Кейптауне, и в Мехико. Эти города считаются опасными. Почувствовал там опасность?

В России, где-нибудь в Хабаровском крае, в Комсомольске-на-Амуре, намного опаснее, чем там. В некоторых местах России опаснее, чем в Мехико даже.

У тебя в жизни какие-то опасные ситуации случались?

Нет, не случались. Опасная ситуация — это когда стреляют в тебя из боевого [пистолета], из автомата. А когда руками, ножами, с травмата — живой останешься.

Ты много путешествуешь. В чем Армения, в частности Ереван, лучше остальных мест на Земле?

Вода, еда и люди. Если ты споткнешься и упадешь, то тебя сразу поднимут, помогут. Тут человечные люди, это не Америка, [где] в глаза улыбаются... Ну фейк-люди, и если с тобой что-то случится — тебе никто руку не подаст. У нас в СНГ люди чуть другие. Если, не дай Бог, авария, люди сразу выбегают из машин и начинают помогать. В Америке все по-другому.

Боец Арман Царукян
Арман Царукян.
Фото Global Look Press

«Планирую выступать до 35-36 лет. Потом уже той мотивации не будет»

Скоро состоится громкий бой между твоим товарищем Александром Шаблием и Усманом Нурмагомедовым. Планируешь ли на него полететь?

Не получится. 1-го числа еду на сборы в Кисловодск. Не хочу сейчас перелетов длинных, они очень много энергии забирают. Я просто хочу сфокусироваться на себе, тренироваться и ни о чем не думать, кроме как о своем бое.

Усман Нурмагомедов дал понять, что Шаблию вряд ли поможет работа с тобой. Он сказал, что ты в бою с Гамротом «тупо в одну ногу проходил».

А он в две ноги будет проходить?

Судя по всему, да.

Посмотрим. Оба парня очень сильные. И Усман хороший, и Шаблий. Кто свое навяжет — тот и выиграет. Я топлю за своего, и я уверен, что Саша покажет себя на все сто.

Усман Нурмагомедов. «Играть в брата с Шаблием не собираюсь. Собираюсь размазать». Усман Нурмагомедов проехался по сопернику и заодно по Царукяну

Что есть у Шаблия, чего нет у Усмана?

Опыт. Класс, опыт, во всех ситуациях был, в тяжелых боях. Он все прошел в этом спорте, а Усман только-только свои основные шаги в спорте делает.

Бытует такое мнение, что будущее за теми, кто гоняет мало веса. Ты так считаешь?

Никто не гоняет меньше 10 килограммов. Думаю, что ничего не поменяется. Конечно, тяжело восстановиться, когда много гоняешь, но есть определенные методики.

До какого возраста планируешь выступать, если позволит здоровье?

35-36. Это такой возраст, когда у тебя уже не будет той мотивации тренироваться. Посмотрим.

Арман Царукян
Вадим Шаблий
Ислам Махачев
Усман Нурмагомедов
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