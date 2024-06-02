Будет поддерживать Ислама Махачева в бою с Дастином Порье, так как тот не будет избегать боя с ним.

2 июня рано утром по московскому времени Ислам Махачев будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе в бою с Дастином Порье — на турнире UFC 302, который пройдет в Нью-Джерси, на домашней арене клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилз». В зале будет присутствовать Арман Царукян. Российской-армянский боец в апреле победил единогласным решением судей Чарльза Оливейру. Его следующий бой должен стать титульным — то есть или против Ислама Махачева, или против Дастина Порье (если, конечно, тот победит и не завершит карьеру).

Мы встретились с Арманом неподалеку от Ньюарка — после его встречи с фанатами, которую организовал один из спонсоров UFC.

— Выйдешь ли ты в клетку для фейс-ту-фейс после боя Махачева и Порье?

— Пока не знаю, ничего не сказали.

— Как тебе пресс-конференция? Следил ли за высказываниями Порье в адрес Махачева?

— Смотрел, конечно. Напряженность есть, но так и нужно в наших боях — чтобы был интерес.

— Порье сказал в адрес Махачева слово motherfucker (засранец, чувак. — Прим. «СЭ»). Такой выпад нужно пропускать, или на такое все же следует реагировать?

— Нужно реагировать [на такие слова], говорить, что мы с другой культурой, чтобы нам такие вещи не говорили. Хорошо, что Ислам очень не вспыльчивый человек. Если бы был я [на его месте] или кто-то другой, рука бы точно дошла до цели. Он принял правильное решение, что не тронул. Потому что у него очень важный бой. Так и нужно.

— Ты тренировался с Порье. Как долго продлится бой после того, как Махачев переведет его в партер?

— Я с ним давно не тренировался. Я тренировался с ним, когда он готовился к Хабибу. И с того времени мы не тренировались вместе. Знали, что в один день можем встретиться. Если Ислам переведет его, не думаю, что он прям так быстро его закончит. У Порье тоже есть навыки. Навыки борьбы очень плохие, а вот в джиу-джитсу — более-менее. Так что защищаться он может. Вставать тоже более-менее научился. Его тренер Майк Браун специализируется на том, как защищаться, как вставать. Не так уж легко будет удерживать Порье. Думаю, он готовил защиту хорошую. Надеюсь, Порье не сломается в бою и будет до конца драться.

Ислам Махачев. Фото Global Look Press

— Согласен с мнением, что у Махачева некрепкий подбородок, и что Порье будет достаточно несколько раз попасть, чтобы нокаутировать?

— У него нормальный подбородок. Не скажу, что у него слабый подбородок. Конечно, он был в нокдаунах, в нокаутах, так что... любой удар может дойти до цели. Но люди падают от того удара, который не вижишь. Без разницы кто ты есть, если ты не увидел удар — ты упадешь.

— Твои симпатии на чьей стороне — Махачева или Порье?

— МАхачева. МахАчева. Я уже как американец — МАхачев. Симпатии на стороне Ислама. Так как он более реальный и стабильный. Он не будет пытаться не брать со мной бой, как это делают американцы. Для меня намного выгоднее, чтобы Ислам сегодня победил.

— Порье был бы для тебя сложным соперником?

— Да, конечно. Порье тоже сложный соперник. Все на этом уровне сложные соперники. Я думал, что бой с Дариушем будет очень сложным, продлится 25 минут. Потому что он борется, защищается. А я вышел — и буквально за минуту его нокаутировал. А с Оливейрой я думал, что будет все легко — что я выйду, сделаю свою работу. Но ты же никогда не знаешь... я залетел в ноги, попался на гильотину. Геймплан, который ты якобы ставишь, смазывается — и ты уже выживаешь. Слабый может такой бой тебе закатить. А с сильным — можешь попасть и выключить его. «Невер ноу», как говорится.

— Сколько бы твой бой с Порье длился?

— Минуту (улыбается).

— Чьей победой бы закончился?

— Конечно, моей.

— А с Исламом дольше?

— Да, чуть подольше. Пришлось бы повозиться пару раундов.

— Если бы ты всю жизнь тренировался с Хабибом и провел бы с ним сотни раундов спаррингов, как думаешь, где бы ты уже был?

— Думаю, на том же уровне. Не думаю, что если бы я с ним тренировался, я бы быстрее получил титульные шансы. Это время. И ты должен выигрывать бои. Я выигрывал все свои бои. Конечно, может быть, навыки моего контроля были бы лучше... да, если бы я тренировался с Хабибом, контроль у меня был бы лучше, и намного было бы больше хайпа за мной.

— Если бы Ислам пошел в полусредний вес, у него там были бы шансы?

— Да, конечно. У Ислама антропометрия очень хорошая. Он может дратсья на 170 фунтов. Он довольно большой для 155.

— Если бы Ислам вышел против Шавката Рахмонова, то какими были бы его шансы?

— Исламу точно будет тяжело. Шавкат — оригинальный 77 килограммов. Он намного крупнее. И он очень много боев провел. Так что Исламу будет очень тяжело с ним.

— Вчера ты был на мероприятии с Кормье и Перейрой, сегодня тут раздаешь автографы. Чувствуешь прилив популярности?

— После Оливейры люди стали узнавать намного больше. До Оливейры такого еще не было, а вот после... у Оливейры большая фан-база, и сейчас меня намного больше людей знают. Но после следующего боя все узнают меня.

— Самые неожиданные встречи с фанатами?

— Прямо таких интересных нет... Ну, недавно парень подошел и говорит: «Ты можешь мне лоу-кик ударить?» Я думаю: что за дурак, заявление еще напишет. Говорю ему: «Ты на видео снимаешь? А то заявление еще напишешь». «Давай». Я ему прописал лоу-кик. Он упал.

— Ты ему со всей силы ударить?

— Да. Он говорит: «А можешь еще по левой ударить?» Какой-то садомазохист. Американские фанаты очень странные.