Царукяна надолго дисквалифицировали из-за нападения на фаната. Он упустит шанс на реванш с Махачевым?

Шансы еще есть.

На турнире UFC 300 Арман Царукян одержал самую большую победу в своей карьере — над Чарльзом Оливейрой раздельным решением судей. Планировалось, что уже в следующем поединке Арман встретится с Исламом Махачевым, но последствия ситуации перед боем с Оливейрой могут нарушить планы.

Когда Царукян выходил в клетку, один из болельщиков, стоявших неподалеку, показал ему средний палец. Арман игнорировать жест не стал и ударил хейтера, за что теперь поплатится. О своем поступке после поединка боец не жалел и объяснил свою реакцию журналистам.

«Он показал мне средний палец и хотел меня ударить, — сказал Царукян на пресс-конференции. — Я попытался ударить его в ответ. Ты можешь показать мне средний палец с расстояния в 200 метров — я не смогу тебя ударить. Но если ты рядом — удар летит на автомате. Я из России. Так что не делайте так. Иначе я здесь в тюрьму сяду».

Президент UFC Дана Уайт поначалу не придал большого значения произошедшему, хотя и не исключил судебных разбирательств. «Вам не надо хватать бойцов в момент, когда они идут в клетку. Потому что эти ребята заряжены и... Видимо, на нас подадут в суд — проверим это в понедельник», — сказал он после турнира.

Вскоре стало известно: Атлетическая комиссия Невады заблокировала гонорар Царукяна до вынесения решения по делу, а затем официально проголосовала за заморозку только 20% гонорара Армана в размере 31 600 долларов США.

Фото USA Today Sports

«Знаешь, мне преподали урок, — сказал Царукян после этого в интервью New York Post Sports. — Они показали, что я не должен был поступать так. Я извиняюсь за поведение. В следующий раз я так не поступлю. Но мое мнение — охрана должна так меня сопровождать, чтобы я не видел никого вокруг. Но что есть, то есть. В следующий раз выйду на бой в наручниках, пока не дойду до октагона. И такое дерьмо больше не случится. Ведь я очень быстро завожусь и не могу контролировать себя».

Сегодня, 25 июня, NSAC официально дисквалифицировала Царукяна до января 2025 года. Наказание истекает 12 января 2025 года, но его могут сократить до шести месяцев, если Арман примет участие в социальной рекламной кампании против буллинга. Кроме того, бойца оштрафовали на 25 тысяч долларов. Стоит отметить, что болельщик, который показал бойцу средний палец, судиться с Царукяном не стал и даже извинился перед ним.

Если Царукян снимется в рекламном ролике, он сможет выступать начиная с 12 октября 2024 года. Планировалось, что Махачев и Царукян встретятся на турнире UFC 307, который назначен на 5 октября, но теперь либо у Ислама поменяется соперник, либо поединок просто перенесут на три недели вперед, ведь 26 октября состоится UFC 308 в Абу-Даби.