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Сегодня, 13:45

Аргентинка унизила русскую соперницу. Перес станцевала тверк над головой поверженной Железняковой

Аргентинка Перес после победы на UFC станцевала тверк над головой Железняковой
Отдел единоборств «СЭ»
Айлин Перес танцует тверк над головой Дарьи Железняковой.
Фото Скриншот трансляции
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Так она отомстила за нелицеприятные высказывания.

Вечером 28 сентября состоялся турнир UFC Fight Night в Париже, в главном событии которого Ренато Мойкано победил Бенуа Сен-Дени техническим нокаутом во втором раунде. А в прелимах прошел бой россиянки Дарьи Железняковой против представительницы Аргентины Айлин Перес.

Для Железняковой этот бой стал вторым в UFC — в дебюте она победила Монсеррат Рендон единогласным решением судей. Всего профессиональная карьера Дарьи перед боем с Перес состояла из девяти побед и одного поражения, которое девушка потерпела на турнире Ares FC от Мелиссы Маллинс.

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Айлин Перес выступает в UFC уже два года, и бой против Железняковой стал для нее пятым. Перед поединком она находилась на 15-й строчке рейтинга благодаря серии побед. Аргентинка уже успела стать заметной в UFC — не столько из-за успехов в клетке, сколько из-за необычного танца, который Перес исполняет на дуэли взглядов и после побед. Айлин танцует тверк, в котором активно задействованы ягодицы — это выделило ее среди остальных девушек-бойцов.

Железнякова перед поединком фишку соперницы не оценила. «Не особо поддерживаю тверк, — сказала девушка Meta MMA. — Дома уместно, но не на публике. Как-то я видела с ней ролик. Она с таким омерзительным лицом танцевала тверк, что это вызвало у меня отвращение».

На официальной церемонии взвешивания у Перес возникли проблемы. Девушка не только не смогла уложиться в лимит весовой категории, но и весогонкой довела себя до изнеможения: она едва стояла на весах и тряслась от судорог. Перевес в 227 граммов должен был стоить ей части гонорара.

Но в бою аргентинке это не помешало: поединок Железняковой и Перес завершился уже в первом раунде. По истечении четвертой минуты Перес поймала соперницу на ручной треугольник, и вскоре Дарья постучала. Сразу после того как рефери остановил бой, аргентинка вскочила на ноги и принялась трясти ягодицами над головой поверженной Железняковой. Дарья на этот выпад не отреагировала — спустя пару минут девушки обнялись и поблагодарили друг друга за бой.

Перес объяснила свой поступок на пресс-конференции. Оказалось, ее задели негативные слова соперницы о тверке.

«Тверк — моя фишка в UFC, в этом нет каких-то особых смыслов, я танцую так и на взвешивании, — сказала Айлин. — Сегодня же мне хотелось это сделать специально. Я видела ее слова обо мне — что мой танец ей противен, что у меня психологические проблемы и прочее. Это придало мне лишней мотивации. Я хотела завершить бой побыстрее и показать, у кого тут проблемы. Надеюсь, теперь ей понятно. При этом у меня нет ничего личного к ней и к России вообще. Достаточно сказать, что я фанатка Хабиба и мечтаю когда-нибудь с ним встретиться».

Айлин Перез
Дарья Железнякова
UFC
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