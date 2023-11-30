«В ги точно выиграю и у Хабиба, и у Махачева». Боец UFC Дариуш: что значит служить жене, ассирийцы, Иран и Россия

Интервью перед боем с Арманом Царукяном.

В ночь на 3 декабря в Остине, Техас, состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Арман Царукян встретится с Бенеилом Дариушем. В случае победы Царукян выйдет на серию из трех побед и сможет войти в топ-5 легкого дивизиона. Если победит Дариуш, он реабилитируется за быстрое поражение техническим нокаутом от Чарльза Оливейры.

В преддверии боя соперник Царукяна дал интервью «СЭ», в котором назвал минимум трех действующих бойцов, способных победить Ислама Махачева, заявил, что точно одолел бы Хабиба в схватке по БЖЖ в кимоно, ответил, что общего у Ирана и России, и объяснил, почему мужчину, который служит своей жене, не стоит считать подкаблучником.

— Вы называли Матеуша Гамрота самым сложным и жестким оппонентом. В прошлом поединке у вас тоже был жесткий соперник, Чарльз Оливейра. Есть ли у Армана Царукяна такие навыки, которыми не обладают эти двое?

— Знаешь, это как раз то, что я хочу выяснить. Я думаю, у него отличные кики, чувство дистанции, борьба. Если он сможет применить все это вместе и лучше всех остальных, возможно, он будет самым опасным парнем. Я думаю, на этом уровне [бойцов] разделяет то, насколько хорошо ты можешь применить все навыки вместе.

— Царукян часто говорит, что он единственный в легком дивизионе, кто способен победить Ислама Махачева. Вы верите, что Арман способен это сделать?

— Я думаю, Арман может побить Махачева, но я также думаю, что и я могу победить Махачева. Я не думаю, что Царукян единственный, но это хорошая мысль.

— Думаете, только вы и Арман можете победить Махачева, или есть кто-то еще?

— Я думаю, каждый может побить каждого в топ-5 или топ-10. Все зависит от того, как проходит бой. Думаю, парень с наилучшими шансами победить Махачева — это кто-то вроде Гамрота, который постоянно борется, без остановки. Думаю, это может Арман, я. Я думаю, мы можем создать самые серьезные проблемы, потому что мы способны с ним грэпплить. Другие парни этого не могут.

Фото Соцсети

— Крэйг Джонс заявил, что вы могли бы поставить интересные задачи в грэпплинге перед Махачевым. Можете представить, чем удивили бы Ислама в партере?

— Думаю, я могу много бороться, в отличие от кого-либо другого. Думаю, многие люди борются очень типично, а моя борьба совсем другая, и она создает много проблем.

— Перед сорвавшимся боем с Махачевым Хабиб рассказывал, что в UFC предлагали Исламу двойной бонус за досрочную победу над вами. А вам поступало такое предложение?

— Да, что-то такое было. В моем контракте что-то было про финиши.

— Про двойной бонус?

— Да.

— Этим летом вы говорили, что ставите Оливейру выше Махачева среди легковесов в истории UFC. После вашего боя с Оливейрой и победы Ислама над Волкановски ваше мнение как-то изменилось?

— Да, победа Махачева над Волкановски сделала все намного более интересным. Учитывая способ, которым он побил Волкановски, это его поднимает. Это была первая защита пояса или вторая? Нет-нет, это была вторая защита. Сколько раз пояс защитил Чарльз?

— Две защиты, если учесть бой с Гэтжи, в котором Оливейра не сделал вес.

— О'кей, теперь они [с Махачевым] очень близко.

— Вы говорили, что, когда увидели, как Махачев вызывает Леона Эдвардса, были разочарованы. Что именно вас разочаровало?

— Ну, в дивизионе по-прежнему есть много парней, с которыми он может сойтись. В 155 фунтах есть я, Матеуш Гамрот, возможный реванш с Арманом в будущем. Все еще много парней в дивизионе, которые неподалеку. Это Джастин Гэтжи... есть много ребят. Я думаю, он хочет пойти за новым вызовом, но он еще не вычистил дивизион.

— Вы говорили, что Гэтжи мог бы победить Хабиба, если бы проявил терпение. Насколько велики шансы Джастина в поединке против Махачева?

— То же самое, мужик. Если он подерется терпеливо, если не будет торопиться, у него хорошие шансы. Проблема Джастина Гэтжи в том, что он любит драться и иногда он отклоняется от геймплана.

Фото Соцсети

— Хабиб называл вас настоящим черным поясом по джиу-джитсу. Как вы думаете, если бы вы проводили схватку по БЖЖ с Хабибом, смогли бы засабмитить его?

— В ги или ноу-ги (в кимоно или без. - Прим. «СЭ»)? Потому что в ги я бы точно победил. В ноу-ги было очень тяжело. Ноу-ги был бы большим вызовом. В ги я думаю, что выиграю, у меня большой опыт, много соревнований. Ноу-ги будет вызовом, это будет сильно зависеть от правил

— А если говорить о Махачеве?

— То же самое. В ги я с ним разделаюсь, но в ноу-ги, я думаю, это будет намного более близко. Будет зависеть от правил и формулы схватки.

— Вы являетесь представителем древнего народа Ассирии. Вы себя больше ощущаете американцем или ассирийцем?

— Думаю, и то и другое. Потому что дома я говорю по-ассирийски, моя культура — ассирийская, но в то же время я сделан в Америке. Я приехал в возрасте девяти лет, и Америка так много дала мне. Я чувствую, что я гражданин двух государств — я ассириец и американец. Я люблю Америку. Я считаю, что Америка — лучшая страна в мире.

— Ассирия располагалась в том числе на территории современного Ирана. Сейчас у Ирана как государства хорошие отношения с Россией. Вы видите сходства в этих странах?

— Думаю, сходства заключаются в борьбе! Мы с вами любим борьбу. Иран любит борьбу, Россия любит борьбу, и в этом есть сходство. Стили разные, но они очень конкурентны между собой. Благодаря борьбе между странами действительно хорошие отношения.

— Вы говорили, что в Иране сильно развивается христианство, что мусульмане там начинают верить в Иисуса. Но в мире я вижу обратное: христиане часто принимают ислам. Это касается и бойцов, можно вспомнить Кевина Ли, Джейка Мэтьюса. Знакомы ли вы с бойцами, которые перешли из ислама в христианство?

— Честно говоря, с такими я не знаком. Я говорю это, потому что знаю, что в Иране уничтожили подпольную церковь, но ее очень быстро отстроили. Что касается бойцов, я не знаком с ними, но уверен, что они есть, я просто не обращаю слишком много внимания на религию с точки зрения боев. Но в такой стране, как Иран, вы не можете перейти из ислама в христианство. Есть подпольная церковь, о которой мы много слышали, и мы очень счастливы от этого.

— В России есть боец, тоже ассириец по национальности. Его зовут Юрий Рябой. Вы про него знаете? Его никнейм — Ассириец, его корни из Ассирии.

— Нет, как его зовут? Вам надо прислать мне информацию о нем, я буду рад о нем узнать.

— А вы знаете других бойцов из Ассирии?

— Да, их много. В Австралии есть ребята, я знаю кучу парней из Австралии, есть ребята в Швеции, и сейчас там много парней, и они будут очень хороши в будущем. В мире не так уж и много ассирийцев, может быть, я не знаю, по оценкам, от 1 до 2 миллионов, но с точки зрения боев у нас дела идут неплохо.

— Однажды вы дали молодым парням довольно мудрый совет. Вы сказали, что нужно служить своей жене, потому что если не можешь служить жене, значит, не сможешь служить никому. Но в маскулинном мире ММА многие фанаты такой совет могут воспринять как «эй, парень, будь подкаблучником». Можете объяснить людям, почему это не так?

— Да. Когда я сказал о служении жене, это значило дисциплину. Ты должен быть достаточно дисциплинированным, чтобы быть честным и хорошим для своей жены, своих детей, и продолжать делать то, что тебе нужно делать. Потому что, например, когда все, что тебя заботит, это бои или твоя работа, но ты не служишь своей семье, жене и детям, тогда твой брак, твоя жизнь вне работы развалится.

И в обратную сторону так же: если ты проводишь все свое время, фокусируясь на жене и детях, твоя работа провалится. Должен быть баланс, но я бы сказал, что, если вы можете в первую очередь послужить своей семье, это показывает ваш характер. Я думаю, что служить семье труднее, чем упорно работать. Поэтому если вы можете быть достаточно дисциплинированными, чтобы служить своей семье, вы будете достаточно дисциплинированными, чтобы выполнять свою работу.

— На днях в интернете появилось ваше фото с фанатом, на фото у вас что-то вроде пятна от кофе на футболке. Думаю, 99% бойцов в такой ситуации отказали бы фанату в совместном фото. Почему вы не отказали?

— Потому что, мужик, у меня двое детей! Моим детям 2,5 года и 8 месяцев. Мои вещи постоянно грязные. Я бы не смог фотографироваться ни с кем, потому что мои вещи грязные все время. Этим утром я проснулся, и единственная причина, почему моя футболка сейчас не грязная, потому что у меня еще не было возможности подержать детей.