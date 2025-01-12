Биография Хабиба Нурмагомедова: карьера и жизнь после спорта непобежденного чемпиона UFC

История выдающегося российского бойца.

фв``<br>

Хабиб Абдулманапович Нурмагомедов

Прозвище: Орел

Дата рождения: 20 сентября 1988 года

Место рождения: Сильди, Цумадинский район, Дагестан (Дагестанская АССР, СССР)

Гражданство: Россия

Вид спорта: ММА

Рост: 177 см.

Весовая категория: легкий вес (до 70,3 кг)

Рекорд в ММА: 29-0 (в UFC — 13-0)

Детство и юность Хабиба

Будущий чемпион UFC родился в семье Абдулманапа и Патимат Нурмагомедовых, по национальности — аварец. Его отец — мастер спорта по дзюдо и самбо, заслуженный тренер России. Мать занималась семьей, во всем поддерживала своего супруга и сыновей.

«Мой отец Абдулманап Нурмагомедов выиграл чемпионат Украины по вольной борьбе и по самбо. У него очень большой опыт в спорте. Его брат — Нурмагомед Нурмагомедов — чемпион мира по спортивному самбо 1992 года. С маминой стороны дядя — мастер спорта по вольной борьбе. Так что у меня особенно не было выбора, чем заниматься. У меня спортивная семья», — рассказал Хабиб в интервью «СЭ» в декабре 2015 года.

У Орла также есть старший брат Магомед — кандидат в мастера спорта по вольной борьбе. По мнению отца, у старшего сына был даже больший потенциал, чем у младшего. Однако в 18 лет он получил травму шейного позвонка, о серьезных боях и результатах после этого речи не шло. Так Абдулманап сконцентрировал свое внимание на младшем сыне — стал его первым тренером.

«В 6 лет я начал заниматься вольной борьбой, потом перешел в дзюдо, чтобы научиться бороться в куртке, затем 7-8 лет занимался боевым самбо», — говорил спортсмен в интервью «СЭ».

Спортивная карьера Нурмагомедова до UFC

Хабиб владел базовыми приемами к пяти годам, а на борцовский ковер вышел вовсе в двухлетнем возрасте. Нурмагомедов занимался вольной борьбой вместе с троюродным братом Абубакаром под присмотром своего отца, который организовал собственный зал и воспитал нескольких будущих чемпионов по различным видам единоборств.

«Абубакар младше меня на полтора года, но тренировались мы вместе. Отец собрал нас всех вместе, где-то 15 родственников в Махачкале. И мы жили лет семь-восемь все под одной крышей. Вместе кушали, вместе тренировались и выросли достойными ребятами. Я считаю, отец все правильно сделал. Четыре-пять «международников» он вырастил в этом доме», — рассказал боец «СЭ».

Абдулманап устраивал для сына самые разные испытания. В 9 лет Хабиб боролся с медвежонком. Ролик, позже опубликованный в YouTube, быстро разлетелся по Сети. Само видео было снято 23 сентября 1997 года.

«Я спросил тогда отца: «А он кусаться не будет?» Тот ответил: «Ты тоже кусай, у тебя тоже есть зубы». Так вся жизнь у меня и прошла, в конкуренции. Или ты становишься лучше, или ломаешься. Это видео отражает всю мою жизнь», — так спортсмен прокомментировал ролик в интервью Первому каналу.

Кумиры Хабиба в детстве — Федор Емельяненко, Маурисио Руа и Жорж Сен-Пьер. Он рос на их поединках, победы Емельяненко-старшего служили дополнительной мотивацией.

«Когда я рос, у меня было три любимых бойца. Когда мне было 16 лет, они как раз были на пике: Федор Емельяненко, Маурисио Руа и Жорж Сен-Пьер. Эти парни были в расцвете своих сил, чемпионы PRIDE и UFC, и я рос на их боях», — рассказывал боец.

Под руководством отца Хабиб занимался вольной борьбой и боевым самбо. Его наставником по дзюдо стал Джафар Джафаров. Все это принесло свои плоды — Нурмагомедов дважды выигрывал чемпионат мира по боевому самбо и становился чемпионом Европы по армейскому рукопашному бою. Эти навыки пригодились ему и в ММА — для гармоничного сочетания качественной борьбы и сильной ударной техники.

При этом нельзя сказать, что карьера бойца была легкой. В ММА у Орла не было ни одной неудачи, но он много участвовал в турнирах по разным видам борьбы и потерпел несколько болезненных поражений.

«Лет до 15 Хабиб был обычным мальчишкой. Ходил в школу и на тренировки, как все. Считался талантливым, конечно, но тут, в Дагестане, хватает талантливых парней. Его амбиции и стремления начали давать мощный эффект в 16-17. С 16 лет он не пропустил ни одной тренировки и зарядки! Через день занимался дзюдо и борьбой. Еще я начал его потихоньку подключать к занятиям по боевому самбо.



И вот когда он занял по Дагестану третье место в смешанных единоборствах — стало понятно, что у него действительно большое будущее. Я ведь понимал, мастеров какого уровня и класса ему удалось победить. Я его несколько лет подряд до этого выставлял на турниры абсолютно по всем видам борьбы. По дзюдо, вольной, греко-римской... И Хабиб все время уступал», — говорил Абдулманап Нурмагомедов в интервью «Лайфу».

Впоследствии этот опыт стал одним из важнейших для Хабиба. Поражения в борьбе помогли воспитать в нем характер победителя, хотя сначала Нурмагомедов-младший искренне не понимал подход своего отца.

«Один раз он меня спросил: «Папа, зачем ты это делаешь? Я же проигрываю все время». Я ответил: «Ты проигрываешь потому, что устаешь. Но этот опыт обязательно пойдет тебе на пользу». Мне нужно было, чтобы он понял и прочувствовал, каково это — быть побежденным. Вспоминали с ним тот детский разговор. Хабиб сказал: «Папа, ты все тогда делал правильно. Теперь я терпеть не могу проигрывать — «наелся» в детстве. И поэтому все время побеждаю», — говорил Абдулманап.

Фото Getty Images

Путь Хабиба к чемпионскому поясу UFC

Нурмагомедов начал выступать в смешанных единоборствах с сентября 2008 года. В первом бою россиянин победил удушающим приемом в первом раунде азербайджанца Вусала Байрамова. До дебюта в UFC боец собрал в ММА рекорд 16-0 и стал чемпионом ProFC. Вести переговоры с главным промоушеном мира ему помогал Эльдар Эльдаров — воспитанник Абдулманапа Нурмагомедова. Когда Хабибу предложили контракт, он не мог поверить своему счастью.

«Хабиб не верил. Я ему ночью позвонил, сказал, что пришел контракт. Он говорил: «Да ты шутишь, не ври!» Он потом рассказал, что не спал до самого утра. Приехал за мной в 6 утра, стал сигналить, кричать: «Поехали!» (Распечатывать контракт они поехали в интернет-кафе. — Прим. «СЭ») Это было для всего российского ММА большим шоком. Долгое время у нас не было бойца в UFC», — рассказал Эльдаров о контракте Орла в интервью «СЭ» в январе 2021-го.

Нурмагомедов дебютировал в UFC 21 января 2012 года и победил удушающим приемом в третьем раунде иранского бойца Камала Шалоруса. Команда Орла отметила этот успех походом в ресторан. Сам боец довольно иронично вспоминал свою первую победу в крупнейшем промоушене: «На тот момент мне хватило колхозных навыков, чтобы закончить соперника».

В следующих боях Хабиб победил бразильцев Глейсона Тибау (7 июля 2012, единогласное решение) и Тиагу Тавариса (19 января 2013, техническим нокаутом в первом раунде), американцев Абеля Трухильо (25 мая 2013, единогласное решение) и Пэта Хили (21 сентября 2013, единогласное решение), бразильца Рафаэла дос Аньоса (19 апреля 2014, единогласное решение).

Дагестанец не дрался почти два года из-за двух серьезных травм. В июле 2014-го он получил травму колена (разрыв крестообразных связок) и выбыл на год, а в конце 2015-го сломал ребро. Из-за повреждения россиянин выбыл перед боем с американцем Тони Фергюсоном (они должны были выступить на турнире 11 декабря 2015-го). После восстановления Хабиба поединок с Фергюсоном снова сорвался (на турнире 16 апреля 2016-го) — на этот раз соперник снялся с турнира из-за обнаруженной жидкости в легких.

После возвращения Орел победил американца Даррелла Хорчера (16 апреля 2016, техническим нокаутом во втором раунде). Именно тогда боец впервые вышел на бой в UFC под композицию «Дагестан» (песня Сабины Саидовой). Дальше россиянин победил американца Майкла Джонсона (12 ноября 2016, болевым приемом в третьем раунде).

UFC в третий раз назначил бой Хабиба и Фергюсона на 4 марта 2017-го, но Нурмагомедов был госпитализирован перед взвешиванием из-за ухудшения состояния во время весогонки. В следующем проведенном поединке россиянин победил бразильца Эдсона Барбозу (30 декабря 2017, единогласное решение судей).

Все это время Хабиб продолжал работать в России под руководством отца Абдулманапа, в США тренировался в зале Хавьера Мендеса. Этот американский специалист основал American Kickboxing Academy (AKA) в Калифорнии и также много лет сотрудничает с другими бойцами команды Орла.

<br>

Чемпионский бой Хабиба в UFC

7 апреля 2018 года на UFC 223 в Нью-Йорке Нурмагомедов и Фергюсон должны были сойтись в поединке за титул чемпиона в легком весе. Однако бой россиянина и американца сорвался в четвертый раз в истории, на этот раз — из-за травмы колена Тони. За неделю до поединка Эль Кукуй получил повреждение практически на ровном месте — споткнулся о провод в телестудии, где давал интервью, и порвал крестообразные связки.

Принявший бой на коротком уведомлении американец Макс Холлоуэй не был допущен до поединка по решению врачей из-за резкой потери веса. В итоге соперником претендента стал еще один американец — Эл Яквинта. Орел доминировал пять раундов, одержал победу единогласным решением судей и стал чемпионом UFC.

Фото Getty Images

Бой Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор

Нурмагомедов и Макгрегор за несколько лет превратились в антагонистов. Их бой состоялся 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе и стал одним из самых громких и самым кассовым событием в истории ММА (общая выручка оценивалась более чем в 200 миллионов долларов).

Хабиб провел первую защиту, бывший чемпион двух дивизионов Конор вернулся в промоушен после боя с Флойдом Мейвезером по правилам бокса. Соперники здорово разогрели свое противостояние. Россиянин вел себя спокойно, ирландец в традиционном стиле пытался вывести его из себя. Бою предшествовало несколько громких пресс-конференций. Макгрегор поливал грязью отца и самого российского бойца, высмеивал его жену, нацию и религию.

В поединке Хабиб здорово контролировал ситуацию при борьбе в партере и в одном из раундов вступил в размен с соперником в стойке. Бой закончился эпическим моментом в исполнении Орла — удушающим и болевым приемом на челюсть, после которого Печально Известный сдался.

Сразу после боя Хабиб прыгнул с клетки в зал к команде ирландца и атаковал его тренера по бразильскому джиу-джитсу Диллона Дэниса. Также возникла потасовка в октагоне: друзья Нурмагомедова — чеченский боец Зубайра Тухугов и бывший чемпион России по боевому самбо Эседулла Эмирагаев — атаковали Макгрегора. Они были задержаны полицией, но потом отпущены.

Орла объявили победителем без присутствия соперника в октагоне, босс UFC Дана Уайт не вручил ему чемпионский пояс из соображений безопасности — ирландские болельщики в зале неистовствовали из-за победы и прыжка россиянина. Позднее Нурмагомедов объяснил, что его спровоцировали слова Дэниса, включая оскорбления по религиозному признаку. Сам американец отрицал данный факт, но Уайт подтвердил версию россиянина.

Позже решением Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) Нурмагомедов был дисквалифицирован на 9 месяцев и оштрафован на 500 тысяч долларов (при гарантированном гонораре за бой в 2 миллиона долларов), Макгрегор — дисквалифицирован на 6 месяцев со штрафом в 50 тысяч долларов.

В июле 2024 года медиаслужба UFC выпустила ролик о противостоянии Хабиба и Конора в клетке. На видео в том числе показали, как Орел плюнул и грязно выругался на русском языке после победы над Макгрегором.

Вторая защита Хабиба

7 сентября 2019 года на UFC 242 в Абу-Даби Хабиб провел вторую защиту титула — против временного чемпиона в легком весе Дастина Порье. Орел завершил поединок удушающим приемом в третьем раунде. После объявления победителя Нурмагомедов передал 100 тысяч долларов в благотворительный фонд Порье. На этом турнире команду дагестанца возглавлял отец Абдулманап, у которого были сложности с получением визы в США.

В следующем бою Хабиб должен был встретиться с Фергюсоном 18 апреля 2020 года на UFC 249 в Бруклине (штат Нью-Йорк). Поединок Орла и Эль Кукуя сорвался в пятый раз — из-за пандемии коронавируса, сложной ситуации с перелетами между странами и рекомендаций по соблюдению режима изоляции. Россиянин не смог прилететь в США к изначальной дате, а сам турнир в итоге был отложен на 9 мая и перенесен в Джэксонвилл (штат Флорида). В главном событии того вечера Фергюсон прервал свою победную серию из 12 боев и техническим нокаутом проиграл соотечественнику Джастину Гейджи — так этот американский боец стал временным чемпионом и претендентом на титул.

Последний бой Хабиба и завершение карьеры

Хабиб провел в UFC всего три защиты своего чемпионского титула. После побед над Макгрегором и Порье и очередного срыва поединка с Фергюсоном российский боец возглавил турнир UFC 254 в Абу-Даби 24 октября 2020 года, а его соперником стал Джастин Гейджи (также пишется как Гэтжи). Орел снова закончил противостояние досрочно, на этот раз удушающим приемом во втором раунде.

<br>

Этот бой стал последним для Нурмагомедова в UFC и профессиональной карьере. После победы боец заявил, что принял решение об уходе из ММА (с рекордом 29-0, 13 побед — в UFC). Дагестанец объяснил завершение карьеры тем, что мама попросила его не выступать после смерти отца — Абдулманап Нурмагомедов ушел из жизни в разгар пандемии 3 июля 2020 года в возрасте 57 лет.

«Хочу сказать: это был мой последний бой. Я не собираюсь выступать без своего отца. Это был первый и единственный бой после всего того, что случилось (после смерти отца. — Прим. «СЭ»). Когда мне позвонили из UFC и предложили бой с Джастином, я говорил со своей мамой (сначала Хабиб произнес «с отцом». — Прим. «СЭ») три дня. Она не хотела, чтобы я дрался без отца. Я пообещал, что это будет мой последний бой. Если я дал слово, я должен его держать. Это был мой последний бой», — сказал Нурмагомедов.

Решение было неожиданным для всех, в том числе самых близких Хабиба. Внезапным объявление стало и для UFC. Россиянин возглавил рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий (p4p), а организация Даны Уайта предпринимала попытки его удержать — но безуспешно. В итоге 19 марта 2021 года Уайт объявил, что Нурмагомедов официально закончил карьеру, титул в легком весе стал вакантным.

Достижения Хабиба Нурмагомедова

Чемпион UFC в легком весе (три защиты)

Обладатель бонуса UFC «Выступление вечера» (три раза)

Обладатель рекорда по количеству тейкдаунов за один бой (21 тейкдаун, 27 попыток, 3 раунда)

Обладатель самой длинной серии побед в истории легкого веса UFC (13, 12 — у Тони Фергюсона)

Член Зала славы UFC

Чемпион Европы по армейскому рукопашному бою

Чемпион Европы по панкратиону

Чемпион мира по грэпплингу по версии NAGA Grappling

Обладатель черного пояса по дзюдо

Мастер спорта России международного класса по самбо, армейскому рукопашному бою, дзюдо и панкратиону

Обладатель двух орденов «За заслуги перед Республикой Дагестан»

Сколько Хабиб заработал в UFC

Общий гонорар Нурмагомедова за 13 боев в UFC оценивается в 10 миллионов долларов — это фиксированные выплаты за поединки и призовые за выступление вечера. Данная сумма не включает ТВ-бонусы, процент от продаж платных трансляций (Pay-per-view). При этом большую часть суммарного гонорара Хабиба за бой с Макгрегором на UFC 229 составили как раз выплаты от продаж платных трансляций. По данным «СЭ», россиянин в общей сложности заработал на самом кассовом событии в истории ММА 12 — 15 миллионов долларов. Общий доход непобежденного чемпиона за всю карьеру в промоушене мог составить 20 — 40 миллионов долларов.

Во время карьеры Нурмагомедов имел другие, значительные источники дохода — реклама разных брендов и личный бизнес. В январе 2020-го президент UFC Дана Уайт рассказал, что у «Хабиба на счету находится больше 50 миллионов долларов». В феврале того же года Абдулманап Нурмагомедов дал интервью бизнесмену Игорю Рыбакову (было опубликовано в апреле) и дал понять, что состояние его сына — около 100 миллионов долларов.

В начале 2024 года бывший чемпион в полутяжелой и тяжелой весовых категориях UFC, друг и товарищ по команде россиянина Даниэль Кормье сообщил: Хабиб отказался от 40 миллионов долларов за возобновление карьеры в лиге. Якобы именно такую сумму ему пообещали за возвращение в октагон.

«Хабиб рассказал нам, что отказался от 40 миллионов долларов. Он говорит, что отказался от 40 миллионов долларов за возвращение в UFC. Не знаю, сколько боев он имел в виду, но он просто сказал это: «Я отказался от 40 миллионов долларов, брат. Я завязал», — сказал Кормье на видео, опубликованном на его одноименном YouTube-канале.

Сам Нурмагомедов несколько раз комментировал или реагировал на слухи о возобновлении карьеры. При этом Орел повторяет, что верен своему слову об уходе из ММА.

«Когда ты лучший боец в мире и полон сил, когда у тебя есть деньги и слава, очень сложно отказаться от всего этого. Очень-очень сложно сказать «нет» на 20, 30, 40 миллионов долларов. Но лично для меня все эти вещи не на первом месте. Это не самое главное», — сказал Хабиб в интервью, опубликованном в феврале 2024 года на YouTube-канале UFC. Орел также заметил о завершении карьеры: «Это было непростое решение, но раз я его принял, то оно окончательное. Я ушел из спорта, я счастлив. Я ни капли не жалею, что принял это решение».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Жизнь Нурмагомедова после спорта

После завершения карьеры Хабиб активно занимается бизнесом в различных сферах, в основном связанных со спортом. Практически все проекты объединены брендом Eagle («Орел» — на английском языке), некоторые также отсылают к его неизменному атрибуту — папахе. При этом непобежденный чемпион отказывается от рекламы алкоголя и букмекерских компаний.

Нурмагомедов стал владельцем оператора мобильной связи Eagle Mobile, бренда протеиновых батончиков и линейки щелочной воды, выпустил мобильное приложение для фитнеса OctaZone и коллекцию часов совместно с брендом Jacob & Co, запустил NFT-токены, халяльный фастфуд M-Eat by Khabib, ресторан и кофейню в Махачкале под брендом «Папаха». Хабиб увлекся сельским хозяйством: его компания выращивает овец, крупный рогатый скот и овощи в теплицах.

Одним из самых известных приобретений Нурмагомедова стал российский MMA-промоушен GFC, который впоследствии был переименован в Eagle Fighting Championship. Лига смешанных единоборств регулярно проводила турниры до начала 2022 года. Деятельность организации была приостановлена на фоне сообщений, что вовлеченность Нурмагомедова в выступление бойцов его команды и дела промоушена теперь будет минимальной. При этом россиянин не планировал продавать проект.

«Хабиб покидает индустрию ММА с концами. Это касается тренерской карьеры и всего остального, что связано с ММА. Причиной является желание Хабиба уделить время семье», — говорилось в сообщении, которое спортсмен репостнул в своих социальных сетях в марте 2023 года.

Нурмагомедов на время перестал появляться на турнирах бойцов своей команды в качестве секунданта и полностью проводить их тренировочные лагеря, но продолжил активно заниматься карьерой и помогать чемпиону UFC в легком весе Исламу Махачеву и другим представителям школы имени Абдулманапа. Хабиб оставался на виду, поскольку часто посещает разные спортивные мероприятия. Он поддерживает футбольную сборную России, клубы «Реал», «Спартак», «Анжи» и махачкалинское «Динамо», появлялся на играх «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Милана» и других команд РПЛ и лиг Европы. Боец хорошо знаком со звездами российского и мирового спорта, в том числе с Криштиану Роналду, передавал форварду «Манчестер Сити» Эрлину Холанну подарок от дагестанского блогера Хасбика.

Фото Global Look Press

Личная жизнь Хабиба

Нурмагомедов познакомился с девушкой, которая впоследствии стала его супругой, еще в детстве. Избранница бойца по имени Патимат родилась в селе Сильди, как и ее знаменитый супруг. Они учились в одной школе.

Хабиб женился на Патимат спустя год после дебюта в UFC. На свадебном торжестве присутствовало более тысячи человек. Невесту широкая публика не увидела: по местным традициям девушка была покрыта непроницаемыми одеждами. Нурмагомедов не делится снимками с женой в социальных сетях, тщательно охраняет свою семью от внимания СМИ и не брал супругу и детей на свои турниры.

«Я считаю, что семья мешает. Кормье, например, свою семью с собой берет. Последнюю неделю, когда он гоняет вес, все время семья рядом. Ему это помогает — мне мешает. Я считаю, что моя семья должна быть подальше от этого», — приводил «КП» слова Нурмагомедова.

Известно, что у Хабиба и Патимат подрастает дочка Фатима и двое сыновей — Магомед и Хусейн. Старший из мальчиков занимается спортом с маленьких лет по примеру отца.

«Мой сын уже тренируется, занимается гимнастикой, у него очень хороший тренер, кому я доверяю. В Махачкале он уже тренируется. Он чуть раньше меня пошел, в 3,5 года», — заявил Нурмагомедов в интервью для «СЭ» и других изданий в декабре 2022-го.

Фото Зараб Мжавахадзе / «Известия»

Проблемы Хабиба с налоговой службой

В первой половине мая 2024 года Telegram-канал Mash сообщил, что бывший чемпион UFC должен Федеральной налоговой службе России 306 миллионов рублей. По информации источника, ведомство заблокировало счета связанных со спортсменом Eagle FC и благотворительного фонда. По данным канала, до того как организации были прибыльными, Хабиб числился одним из владельцев, а потом вышел из состава учредителей и оставил там близких и друзей — так он якобы уходил из фирм «Сильди», «Первый мобильный» и «Фонда развития образования, спорта и социальных инициатив». Отмечается, что на это обратила внимание ФНС и начала проверку, после чего несколько компаний закрылись, а одной из таких стало ООО «Хикмет тревел».

При этом источник в лиге сообщил «СЭ», что счета Eagle FC не заблокированы. Кроме того, информацию о долге Хабиба Нурмагомедова опроверг дядя бойца — Магомед Нурмагомедов. «Вообще такого нет. Это фейк», — сказал он «Матч ТВ».

Сам Хабиб о своих бизнес-проектах говорит редко. До сообщения Mash он рассказал Нурлану Сабурову, что зря занялся связанной с криптовалютой сферой.

«У меня-то люди работают, но я стараюсь сам заходить, потому что интересно бывает сам процесс вести. Самое беспонтовое — когда ты лезешь, не зная, что это такое. Скажем — чтобы для молодых: в криптовалюту. А криптовалюта — на 80-90 процентов это то же самое, что и казино. Все, что связано с криптовалютой. Есть гигантские монеты — две-три-четыре, а все остальное — сегодня поднимается, завтра падает. Пару раз я, не зная этот момент, не изучив, поверив людям на слово, зашел и... После этого я принял решение, что в любой бизнес, в который буду заходить — я сам... Если я сам не контролирую, сам не понимаю, что там вообще происходит, если я сам не буду следить за всеми этими операциями, я в это не буду заходить», — сказал Орел.

В июле Mash сообщил, что против экс-чемпиона начато исполнительное производство на сумму 79,4 миллиона рублей. По сведениям источника, дело было возбуждено 5 июля и с тех пор Нурмагомедову запрещен выезд за пределы России, а судебные приставы начали процесс поиска его имущества для конфискации и последующей продажи. Как написал канал, среди имущества — семейный дом в Дагестане и роскошный автопарк из шести автомобилей: Ferrari California T (стоимостью примерно 300 тысяч долларов), Mercedes-Benz AMG GT S (около $ 161 тысячи), Mercedes-Benz S-Class (около $ 122 тысяч), BMW 7-й серии (около $ 101 тысячи), Toyota Land Cruiser (около $ 85 тысяч) и Toyota Tacoma (около $ 44 тысяч). При этом сам Хабиб в тот момент оставался за пределами России и находился в ОАЭ для подготовки к бою в UFC своего троюродного брата Умара. В середине августа Mash сообщил, что Орел полностью погасил задолженности перед налоговыми органами России в размере 302 миллиона рублей.

В первой половине ноября Mash сообщил, что ФНС заблокировала счета двух некоммерческих организаций, учредителем которых является бывший чемпион UFC. По информации канала, на этот раз под санкции попали компании «Музей футбольного мяча» и «Фонд развития образования, спорта и социальных инициатив». Источник не называл конкретные причины блокировки, но предполагал, что ФНС заблокировала их «из-за ошибок в сведениях и официальных бумагах».

При этом в начале ноября президент Eagle FC Шамиль Завуров в интервью «СЭ» подчеркнул, что ни у лиги, ни у Нурмагомедова нет проблем с долгами. «У лиги всегда все было в порядке. То, что писали в СМИ, преувеличено. Непроверенная информация — кто-то где-то что-то написал, а потом все ее брали и у себя выставляли. Все пытались поймать на этом хайп. Ни у Eagle FC, ни у Хабиба никакие счета не были заблокированы. Хабиб всегда говорил: «Если надо, я заплачу», — сказал Завуров.

Фото соцсети

Братья и команда Хабиба

У бывшего чемпиона UFC есть немало родственников, связанных с единоборствами. Самые известные из них на международном уровне бойцы ММА — троюродные братья Абубакар, Умар и Усман Нурмагомедовы (двое последних — родные братья).

Абубакар (родился в Махачкале 13 ноября 1989 года) проводил бои в полусреднем весе в ряде промоушенов, в том числе PFL и UFC. 14 февраля 2024-го стало известно, что ведущая ММА-организация рассталась с бойцом с рекордом 17-4-1. Абубакар был одним из участников потасовки после поединка Хабиба и Конора на UFC 229 в Лас-Вегасе, когда залез на клетку и получил пару ударов от ирландца.

Умар (родился в Кизилюрте 3 января 1996 года) выступает в легчайшем весе, в феврале 2020-го подписал контракт с UFC и дебютировал в промоушене в январе 2021 года. Боец несколько раз заявлял о своем желании повторить рекорд Орла (29-0), после 18 боев без поражений в конце 2024 года получил право на титульный бой с обладателем пояса, грузином Мерабом Двалишвили.

Усман (родился в Кизилюрте 17 апреля 1998 года) выступает в легком весе и в ноябре 2022-го завоевал пояс Bellator после 16 боев без поражений. На конец 2024-го довел рекорд до 18-0, еще один выигранный поединок был признан несостоявшимся — против Брента Примуса в октябре 2023-го из-за положительного допинг-теста.

Главная звезда команды Хабиба Нурмагомедова и Хавьера Мендеса из числа воспитанников знаменитой школы Абдулманапа — чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Махачев (родился в Махачкале 27 октября 1991 года) учился в одном классе школы с Абубакаром, по совместным тренировкам с детства также знаком с Шамилем Завуровым и Хабибом. Ислам подписал контракт с UFC в октябре 2014 года и дебютировал в организации в мае 2015-го. Абдулманап Нурмагомедов называл его следующим чемпионом легкого дивизиона UFC после своего сына. Боец завоевал снова ставший вакантным титул после победы над экс-чемпионом Чарльзом Оливейрой в октябре 2022 года. Четвертая защита — реванш с Арманом Царукяном.

На турнире UFC 311 в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) в ночь с 18 на 19 января 2025 года впервые в истории бойцы из России будут оспаривать сразу два пояса ведущего ММА-промоушена: Махачев проведет бой против Царукяна в легком весе, а Умар Нурмагомедов против Двалишвили в легчайшем дивизионе. В этот вечер Хабиб выступает секундантом Ислама и Умара, а также Тагира Уланбекова в поединке против Клейтона Карпентера. При этом подготовку к турниру команда вела не в зале AKA в Калифорнии, а академии UFC PI в Лас-Вегасе.

12 января стало известно, что Орла высадили из самолета в США после спора с бортпроводницей из-за недопонимания по ответственности пассажира на месте у аварийного выхода.

Социальные сети Хабиба Нурмагомедова

* Соцсети принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.