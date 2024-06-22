Биография Икрама Алискерова: жизнь и карьера бойца UFC

Сегодня, 13:00
Икрам Алискеров
Дата рождения: 7 декабря 1992 года
Место рождения: село Касумкент, Республика Дагестан, Россия
Рост: 183 см
Вид спорта: ММА
Весовая категория: до 83,9 кг
Будущий боец UFC родился в селе Касумкент, которое находится в Сулейман-Стальском районе Дагестана. О родителях и семье Икрам рассказывал мало, однако известно, что папа и мама поддержали его желание заниматься спортом.
«Спортом начал заниматься с пятого класса. Просто решил пойти в зал дзюдо, ну и оттуда все началось. Учитывая, что у меня база дзюдо, когда перешел на бои, самым подходящим видом спорта было именно боевое самбо. Первым тренером стал мастер спорта СССР по самбо Тельман Курбанов», — приводит finka слова Алискерова.
Параллельно с секцией дзюдо Икрам исправно посещал школу, а после — окончил нефтегазовый факультет Дагестанского государственного технического университета. Однако дальнейшее будущее Алискеров решил связать именно со спортом.
Известно, что отец спортсмена никогда не смотрел поединки с участием сына — ни по телевизору, ни вживую. А после первого поражения Икрама даже начал отговаривать его от продолжения карьеры.
«Папа никогда не смотрел мои выступления вживую и даже по телевизору, просто узнавал результат. Когда я впервые проиграл, сразу начал отговаривать меня от продолжения карьеры в ММА, но сейчас успокоился», — приводит mma.express слова Алискерова.
После секции дзюдо боец некоторое время занимался самбо — и делал это достаточно успешно. На счету Икрама — десятки побед, в том числе — и на крупных международных соревнованиях. Алискеров завоевал практически все крупные награды на чемпионатах России, Европы и мира.
При этом параллельно Икрам также занимался смешанными единоборствами и тренировался в клубе в Дербенте. Дебют в профессиональных ММА состоялся в апреле 2012 года, когда Алискеров одержал победу над Алимджоном Шадмановым на турнире Fight Star European MMA Cup в Нижнем Новгороде.
Пять лет Икрам совмещал карьеру в самбо и ММА, но в 2017 году решил сконцентрироваться исключительно на смешанных единоборствах. Тогда же он подписал контракт с промоушеном Brave Combat Federation. С 2012-го до конца 2018 года Алискеров выиграл восемь поединков подряд. Первое поражение в карьере боец потерпел от Хамзата Чимаева в апреле 2019 году на турнире Brave CF 23 в Аммане (Иордания).
«Я на это поражение смотрю так: это поражение помогло переосмыслить ведение боя, тренировочный процесс, что нельзя менять весовые категории. Любой бой, неважно, выиграл ты или проиграл, — если с головой дружишь, то ты растешь на этом бое. В моем случае да, этот проигрыш конкретно мне дал такой толчок — жи есть. Многое я поменял в своей жизни, в том числе в тренировочном процессе», — сказал Алискеров «СЭ».
После поражения Икрам в рамках Brave победил шведа Диего Гонсалеса, соотечественника Дениса Тюлюлина и серба Миро Юрковича. В сентябре 2022 года дагестанец заключил контракт с UFC, после того как на турнире Dana White's Contender Series победил бразильца Марио Соузу в первом раунде. После этого боя его рекорд в профессиональных ММА составил 13-1.
«Я доказал, что готов выступать в UFC. Долго шел к этому, восемь месяцев готовился. Благодарю Хабиба Нурмагомедова и Али Абдель-Азиза. Мне не терпится снова выйти на эту арену, постараюсь до конца года подраться», — сказал Алискеров.
Дебют бойца в самой престижной лиге мира состоялся в мае 2023 года на турнире UFC 288 в Нью-Джерси (США) против американца Фила Хоуза. Икраму потребовалось чуть более двух минут, чтобы нокаутировать соперника. Гонорар Алискерова за победу в первом поединке под эгидой американского промоушена составил 20 тысяч долларов.
Во втором поединке в UFC боец победил бразильца Варлея Алвиса в октябре 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Третий бой Икрама в рамках промоушена был изменен — он стал участником первого турнира UFC в Саудовской Аравии, вечера в Эр-Рияде 22 июня 2024 года. Алискеров заменил Хамзата Чимаева, который по медицинским показаниям не смог выступить в главном событии UFC on ABC 6 с австралийцем Робероом Уиттакером.
Перед этим турниром рекорд Икрама в ММА — 16 боев, 15 побед и единственное поражение, после которого он выиграл семь поединков подряд, в том числе два в UFC.
Боец UFC не любит распространяться о подробностях своей жизни. В интервью Икрам чаще всего говорит об отце и братьях, а в социальных сетях показывает спортивную жизнь.
Алискеров сконцентрирован на своей карьере в UFC. Однако в будущем спортсмен не исключает, что будет заниматься тренерской деятельностью.
«Пока рано об этом думать, сейчас я вовсю работаю над своей карьерой. В будущем, возможно, открою секцию самбо или дзюдо для детей в родном Касумхюре», — приводит finka слова Алискерова.