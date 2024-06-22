Биография Икрама Алискерова: жизнь и карьера бойца UFC

История российского спортсмена.

Икрам Алискеров

Дата рождения: 7 декабря 1992 года

Место рождения: село Касумкент, Республика Дагестан, Россия

Рост: 183 см

Вид спорта: ММА

Весовая категория: до 83,9 кг

Детство и юность Икрама Алискерова

Будущий боец UFC родился в селе Касумкент, которое находится в Сулейман-Стальском районе Дагестана. О родителях и семье Икрам рассказывал мало, однако известно, что папа и мама поддержали его желание заниматься спортом.

«Спортом начал заниматься с пятого класса. Просто решил пойти в зал дзюдо, ну и оттуда все началось. Учитывая, что у меня база дзюдо, когда перешел на бои, самым подходящим видом спорта было именно боевое самбо. Первым тренером стал мастер спорта СССР по самбо Тельман Курбанов», — приводит finka слова Алискерова.

Параллельно с секцией дзюдо Икрам исправно посещал школу, а после — окончил нефтегазовый факультет Дагестанского государственного технического университета. Однако дальнейшее будущее Алискеров решил связать именно со спортом.

Известно, что отец спортсмена никогда не смотрел поединки с участием сына — ни по телевизору, ни вживую. А после первого поражения Икрама даже начал отговаривать его от продолжения карьеры.

«Папа никогда не смотрел мои выступления вживую и даже по телевизору, просто узнавал результат. Когда я впервые проиграл, сразу начал отговаривать меня от продолжения карьеры в ММА, но сейчас успокоился», — приводит mma.express слова Алискерова.

Фото из соцсетей Икрама Алискерова

Спортивная карьера Икрама Алискерова

После секции дзюдо боец некоторое время занимался самбо — и делал это достаточно успешно. На счету Икрама — десятки побед, в том числе — и на крупных международных соревнованиях. Алискеров завоевал практически все крупные награды на чемпионатах России, Европы и мира.

При этом параллельно Икрам также занимался смешанными единоборствами и тренировался в клубе в Дербенте. Дебют в профессиональных ММА состоялся в апреле 2012 года, когда Алискеров одержал победу над Алимджоном Шадмановым на турнире Fight Star European MMA Cup в Нижнем Новгороде.

Пять лет Икрам совмещал карьеру в самбо и ММА, но в 2017 году решил сконцентрироваться исключительно на смешанных единоборствах. Тогда же он подписал контракт с промоушеном Brave Combat Federation. С 2012-го до конца 2018 года Алискеров выиграл восемь поединков подряд. Первое поражение в карьере боец потерпел от Хамзата Чимаева в апреле 2019 году на турнире Brave CF 23 в Аммане (Иордания).

«Я на это поражение смотрю так: это поражение помогло переосмыслить ведение боя, тренировочный процесс, что нельзя менять весовые категории. Любой бой, неважно, выиграл ты или проиграл, — если с головой дружишь, то ты растешь на этом бое. В моем случае да, этот проигрыш конкретно мне дал такой толчок — жи есть. Многое я поменял в своей жизни, в том числе в тренировочном процессе», — сказал Алискеров «СЭ».

После поражения Икрам в рамках Brave победил шведа Диего Гонсалеса, соотечественника Дениса Тюлюлина и серба Миро Юрковича. В сентябре 2022 года дагестанец заключил контракт с UFC, после того как на турнире Dana White's Contender Series победил бразильца Марио Соузу в первом раунде. После этого боя его рекорд в профессиональных ММА составил 13-1.

«Я доказал, что готов выступать в UFC. Долго шел к этому, восемь месяцев готовился. Благодарю Хабиба Нурмагомедова и Али Абдель-Азиза. Мне не терпится снова выйти на эту арену, постараюсь до конца года подраться», — сказал Алискеров.

Дебют бойца в самой престижной лиге мира состоялся в мае 2023 года на турнире UFC 288 в Нью-Джерси (США) против американца Фила Хоуза. Икраму потребовалось чуть более двух минут, чтобы нокаутировать соперника. Гонорар Алискерова за победу в первом поединке под эгидой американского промоушена составил 20 тысяч долларов.

Во втором поединке в UFC боец победил бразильца Варлея Алвиса в октябре 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Третий бой Икрама в рамках промоушена был изменен — он стал участником первого турнира UFC в Саудовской Аравии, вечера в Эр-Рияде 22 июня 2024 года. Алискеров заменил Хамзата Чимаева, который по медицинским показаниям не смог выступить в главном событии UFC on ABC 6 с австралийцем Робероом Уиттакером.

Перед этим турниром рекорд Икрама в ММА — 16 боев, 15 побед и единственное поражение, после которого он выиграл семь поединков подряд, в том числе два в UFC.

Фото Global Look Press

Достижения Икрама Алискерова

Чемпион мира по боевому самбо (2016)

Обладатель Кубка мира по самбо (2014, 2015)

Чемпион Европы по самбо (2017)

Чемпион России по боевому самбо (2016)

Вице-чемпион России по боевому самбо (2017)

Обладатель бонуса за выступление вечера в UFC (один раз)

Личная жизнь Икрама Алискерова

Боец UFC не любит распространяться о подробностях своей жизни. В интервью Икрам чаще всего говорит об отце и братьях, а в социальных сетях показывает спортивную жизнь.

Алискеров сконцентрирован на своей карьере в UFC. Однако в будущем спортсмен не исключает, что будет заниматься тренерской деятельностью.

«Пока рано об этом думать, сейчас я вовсю работаю над своей карьерой. В будущем, возможно, открою секцию самбо или дзюдо для детей в родном Касумхюре», — приводит finka слова Алискерова.

Фото из соцсетей Икрама Алискерова

Социальные сети Икрама Алискерова