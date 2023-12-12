Биография Конора Макгрегора: история ирландского сантехника, ставшего легендой UFC

Основная информация о скандальном бойце смешанных единоборств и потенциальном президенте Ирландии.

Конор Макгрегор

Прозвище: The Notorious (Печально Известный).

Дата рождения: 14 июля 1988 года.

Место рождения: Дублин, Ирландия.

Вид спорта: ММА.

Весовая категория: полулегкий, легкий и полусредний веса.

Рост: 175 см.

Размах рук: 188 см.

Тренер: Джон Кавана.

Статистика боев (рекорд в профессиональных ММА на декабрь 2023 года): 22-6.

Детство и юность Конора Макгрегора

Конор Макгрегор родился в городе Дублин, столице Ирландии. Мальчик вырос в районе Крамлин, где учился в начальной и средней школах. В юности ребенок обожал футбол. Конор играл за команду «Лудерс Селтик». С 12 лет совмещал тренировки с занятиями боксом. Макгрегор начал изучать единоборства, чтобы повысить уверенность в себе и уметь защититься от хулиганов.

В 18-летнем возрасте Макгрегор вместе с семьей переехал в Лукан, пригород Дублина, где Конор выучился на сантехника. Здесь ирландец познакомился с бойцом UFC Томом Иганом, он привел молодого спортсмена в смешанные единоборства.

Спортивная карьера Конора Макгрегора

Любительская карьера и переход в профессионалы

В феврале 2007 года Макгрегор дебютировал в любительских ММА. На турнире Irish Ring of Truth в Дублине он победил техническим нокаутом Кирана Кэмпбелла в первом раунде. После поединка Конор заключил контракт с промоушеном Irish Cage of Truth. Год спустя боец стал тренироваться в зале Straight Blast Gym (SBG) под руководством известного специалиста Джона Каваны.

В марте 2008 года Макгрегор впервые провел бой среди профессионалов из смешанных единоборств. До перехода в UFC Конор заработал себе статистику 12-2, завоевал два титула в легком и полулегком весе ирландского промоушена Cage Warriors (CWFC).

Известно, что до выступлений в UFC Макгрегор жил в бедности. Ремесло сантехника и водопроводчика изматывало его, молодой человек бросил эту работу. Основные денежные средства поступали ему благодаря пособию по безработице, оно составляло около 200 долларов.

Конор Макгрегор. Фото Global Look Press

UFC

В 2013 году UFC подписал контракт с Конором Макгрегором на несколько поединков. Печально Известный дебютировал в организации победами над Маркусом Бримаджем (нокаутом в первом раунде) и Максом Холлоуэем (единогласным решением судей).

Следом Макгрегор победил бразильца Диегу Брандана, американца Дастина Порье и немца Денниса Зифера. Во всех трех случаях Конор получил бонус от UFC за лучшее выступление вечера на турнирах.

В июле 2015 года Макгрегор техническим нокаутом одержал победу над американцем Чедом Мендесом на турнире UFC 189. Благодаря этому ирландец стал временным чемпионом UFC в полулегкой весовой категории. В декабре того же года на турнире UFC 194 в Лас-Вегасе Конор на 13-й секунде боя нокаутировал бразильца Жозе Альдо и объединил титул чемпиона UFC в полулегком весе.

В марте 2016 года ирландец впервые потерпел поражение в UFC. Макгрегор проиграл американцу Нейту Диасу удушающим приемом на UFC 196. В августе того года на UFC 202 Конор провел бой-реванш с Диасом, в котором решением большинства судей одолел соперника.

В ноябре 2016 года Макгрегор стал обладателем чемпионского пояса UFC в легком весе после победы над американцем Эдди Альваресом на турнире UFC 205.

Конор стал одной из главных, если не первой звездой UFC. Американская лига за время выступления ирландца заметно выросла в популярности и повысила уровень доходов. Ирландец на пике славы прервал выступления в промоушене и в августе 2017 года провел бой по правилам бокса с Флойдом Мейвезером.

Бой Конор Макгрегор — Хабиб Нурмагомедов

В октябре 2018 года на UFC 229 в Лас-Вегасе состоялся поединок между Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Этот бой стал одним из лучших и кассовых в истории промоушена. Поединок собрал 2,4 миллиона просмотров по PPV, что принесло организации около 150 миллионов долларов.

Поединку между Хабибом и Макгрегором предшествовал конфликт бойцов, которые ранее относились друг к другу с уважением. Впервые у них случилась стычка на взвешивании перед турниром UFC 205 в 2016 году. Подраться им не дали охранники. В дальнейшем ситуация становилась только хуже.

В апреле 2018 года Конор атаковал автобус с участниками турнира UFC 223 в Бруклине, на котором Хабиб провел бой за титул в легком весе. Вместе с друзьями Макгрегор под прицелами камер бросил в транспортное средство стулья и разбил окно. Ирландец таким образом хотел «отомстить» за конфликт команды Нурмагомедова со своим спарринг-партнером россиянином Артемом Лобовым. Тогда уроженец Дагестана вместе с друзьями в ультимативном тоне попросили Лобова не упоминать его имя в интервью. В результате нападения на автобус Конора задержала полиция, а суд Нью-Йорка вынес приговор — пять дней общественных работ и прохождение курса по управлению гневом.

Перед поединком с Хабибом Макгрегор оскорблял соперника во время скандальной пресс-конференции перед UFC 229. Ирландец провоцировал Нурмагомедова, предлагал выпить виски и в итоге сделал это с главой UFC Даной Уайтом. Видеозапись пресс-конференции собрала миллионы просмотров.

Главный бой UFC 229 начался с того, что Хабиб не пожал руку Конора до поединка. Во втором раунде началась рубка ударами друг по другу, которая плавно перешла в партер. В этом время между бойцами произошел диалог:

Хабиб: «Давай поговорим сейчас. Говори. Давай поговорим сейчас. Давай поговорим».

Макгрегор: «Это всего лишь бизнес».

Хабиб: «Эй. Давай поговорим».

В третьем раунде бойцы рубились в стойке: преимущество было на стороне Хабиба, а Конор был измотан. Уроженец Дагестана победил ирландца болевым приемом на челюсть в четвертом раунде, когда его соперник сдался.

После победы Хабиб перепрыгнул через клетку, атаковал команду Макгрегора и начал драться с тренером по БЖЖ Диллоном Дэнисом, что привело к массовым беспорядкам. Уайт не стал вручать Нурмагомедову пояс в октагоне, чемпион покинул зал под свист ирландских болельщиков. Позже российский боец получил дисквалификацию на полгода от атлетической комиссии штата Невада (NSAC) и был оштрафован на 500 тысяч долларов.

По данным СМИ, Хабиб и Конор заработали за бой больше 80 миллионов долларов каждый. В марте 2019 года Макгрегор объявил о завершении карьеры.

Возвращение в UFC

В декабре 2019 года UFC анонсировал поединок Конор Макгрегор — Дональд Серроне. Бой прошел в январе 2020 года и завершился победой ирландца нокаутом в первом раунде.

После первой победы за три года Макгрегор провел два поединка с Порье, в которых потерпел поражения. В последнем бою в июле 2021 года Конор сломал левую ногу. Из-за травмы ирландец не выступал в UFC в 2022 году.

В декабре 2023 года Макгрегор заявил, что проведет следующий поединок весной 2024-го. Ожидается, что им станет американец Майкл Чендлер. Изначально бойцы должны были подраться 16 декабря 2023 года в Лас-Вегасе, но поединок не состоялся из-за запрета USADA. Конор не сдал ни одной допинг-пробы в 2023 году и выпал из пула тестирования. 8 октября ирландец вернулся в пул тестирования. По правилам, спортсмен должен находиться там минимум полгода и сдать два отрицательных теста.

Стиль боя Макгрегора в ММА

Конор Макгрегор — отличный ударник с богатым арсеналом различных приемов. Специалисты отмечают его хорошую боксерскую школу и неплохие навыки в тхэквондо. Ирландец с легкостью наносит удары ногами по туловищам и головам соперников. Конор обладает мощным нокаутирующим ударом с левой и правой рук. Кроме того, Макгрегор чрезвычайно жестко высказывается об оппонентах перед поединками. Боец UFC прибегает к треш-току, оскорбляя и унижая соперников.

Конор Макгрегор (слева) и Флойд Мейвезер. Фото Global Look Press

Конор Макгрегор в боксе

В августе 2017 года в пригороде Лас-Вегаса (США) Конор Макгрегор провел поединок по правилам бокса с непобежденным боксером Флойдом Мейвезером-младшим. Спортсмены сразились за специальный пояс WBC Money Belt. Американец победил ирландца техническим нокаутом в 10-м раунде. Для Конора этот бой стал дебютным в профессиональном боксе. Считается, что Макгрегор получил гонорар в размере 30 миллионов долларов за поединок. С учетом системы PPV (Pay-per-view) боец заработал в сумме около 99 миллионов.

9 декабря 2023 года Макгрегор провел битву взглядов с российским экс-чемпионом UFC Петром Яном на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Дубае. Вместе с Яном Конор стоя слушал гимн России перед началом мероприятия.

Достижения Конора Макгрегора

UFC

временный чемпион UFC в полулегком весе

чемпион UFC в полулегком весе

чемпион UFC в легком весе

двукратный обладатель бонуса UFC за лучший бой вечера

обладатель бонуса UFC за лучший нокаут вечера

семикратный обладатель бонуса UFC за выступление вечера

CWFC (Cage Warriors Fighting Championship)

чемпион CWFC в полулегком весе

чемпион CWFC в легком весе

Личная жизнь Конора Макгрегора: жена и семья

Макгрегор с 2008 года встречается со своей гражданской супругой Ди Девлин. Возлюбленные познакомились в ночном клубе, когда Конор еще был бойцом-любителем и сантехником. Девушка тогда работала официанткой. По словам Ди, Конор привлек ее своим чувством юмора.

Пара вместе воспитывает четверых детей — сыновей Конора Джека, Риана и родившегося в декабре 2023 года Мака, а также дочь Кройю. В 2020 году Макгрегор и Девлин объявили о помолвке.

У Конора есть две сестры — Аойф и Эрин. Считается, что Макгрегор — католик.

Боец UFC является болельщиком «Манчестер Юнайтед» и «Селтика». Спортсмен неоднократно заявлял, что думает над приобретением доли в футбольных клубах.

Конор Макгрегор и Ди Девлин. Фото Global Look Press

Конор Макгрегор и выборы президента Ирландии

В декабре 2023 года один из самых популярных бойцов в мире допустил свое участие в следующих выборах президента Ирландии. Они должны пройти в 2025 году. 35-летний спортсмен сообщил в соцсетях, что в случае своей победы у власти в стране был бы не он, а ирландский народ. Макгрегор считает, что его потенциальные конкуренты на выборах президента пожилые и могут быть зависимы от политики партий. По его словам, это может помешать прислушиваться к общественности.

«Молодой, активный, страстный, свежая кровь в игре, — написал Макгрегор в социальных сетях. — Я слушаю и поддерживаю. Я адаптируюсь. У меня нет принадлежности к какой-то партии, предвзятости и фаворитизма».

В конце ноября 2023 года появилась информация, что полиция Ирландии проводит расследование в отношении экс-чемпиона UFC из-за разжигании ненависти в интернете. В соцсетях он сообщил, что не оправдывает беспорядки в Ирландии, но призывает к «переменам».

Скандалы с Конором Макгрегором

В 2017 году в пабе в Дублине Макгрегор избил мужчину. В СМИ появилась информация, что пострадавший является родственником представителя ирландской мафии. Некоторые люди советовали Конору покинуть страну, но спортсмен заявил, что он в безопасности. По данным источников, сейчас у Макгрегора хорошие отношения с мафией. Весной журналисты написали, что сестра Макгрегора встречается с мафиози Грэмом Уиланом.

В 2019 году Макгрегор ударил пожилого мужчину за то, что он отказался пить виски спортсмена Proper Twelve. Пожилой человек назвал напиток «пойлом». Конор ударил мужчину по касательной, что спасло его от серьезных санкций. После инцидента боец ММА заплатил штраф в размере 1000 евро и принес извинения мужчине.

Осенью 2021 года на церемонии вручения MTV Awards в Бруклине у Макгрегора произошел конфликт с известным рэпером Machine Gun Kelly, который пришел на мероприятие с возлюбленной, актрисой Меган Фокс. По данным TMZ, боец UFC попросил исполнителя о совместном фото, но получил отказ. В ответ Конор высказал недовольство, а Machine Gun Kelly оттолкнул ирландца. В результате едва не началась драка, но охранникам удалось ее предотвратить.

В июне 2023 года Макгрегора обвинили в изнасиловании девушки во время четвертой игры финала НБА между «Денвером» и «Майами» в Колорадо. Женщина обратилась в полицию и сообщила о принуждении к сексу. По словам девушки, охранники бойца заперли ее в мужском туалете, где Конор заставил заняться оральным сексом. Затем пострадавшая ударила ирландца в живот и выбежала из туалета, когда боец хотел ее изнасиловать. Представители Макгрегора отрицали обвинения.

Макгрегор многократно обвинялся в домогательствах и попадал в подобные скандалы. Желтая пресса нередко пишет об изменах Конора. В феврале 2019 года женщина Терри Мюррей заявила, что Макгрегор является внебрачным отцом ее ребенка. Однако в результате экспертизы по ДНК вероятность отцовства была нулевой. Спустя месяц в New York Times сообщили, что женщина, чье имя не называется, обвинила ирландца в домогательствах. Инцидент случился в 2018 году. Полиция провела расследование, но не нашла доказательств.

Зимой 2020 года в соцсетях завирусилось видео, на котором неизвестная женщина снимает себя на фронтальную камеру. Во время съемки она показала кровать, где лежал мужчина, который очень похож на Макгрегора.

Конор Макгрегор. Фото Global Look Press

Сколько зарабатывает Конор Макгрегор

По данным Forbes, в 2021 году Конор Макгрегор стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Боец UFC получил 180 миллионов долларов, из них 150 — за продажу прав основного пакета акций своей фирмы виски Proper Twelve. Аналитики онлайн-платформы OLBG посчитали, что ирландец зарабатывал по 8,6 миллиона долларов в минуту, когда находился в октагоне UFC. По данным СМИ, Макгрегор заработал около 18 миллионов долларов с учетом PPV и гонорара от UFC после поражения от американца Дастина Порье на турнире UFC 264.

У Конора Макгрегора есть рекламные контракты с рядом известных брендов, включая наушники Beats, Reebok, напитки Monster Energy, Burger King, букмекерские конторы и другие компании.

Конор Макгрегор и Россия

Конор Макгрегор неоднократно посещал Россию. Первый большой визит случился в 2018 году во время чемпионата мира по футболу. Тогда во время финала в «Лужниках» он встретился с рядом известных людей, включая высокопоставленных чиновников и главу государства. По этому поводу Конор потом поддел Хабиба, который смотрел решающий матч ЧМ-2018 не из вип-ложи.

В октябре 2019 года Конор во время визита в Москву провокационно высказался о Дагестане, комментируя возможный реванш с Хабибом: «Я знаю, что он будет бегать от меня, от этого реванша, но мы знаем, что такова суть дагестанцев. Каждый русский знает, каждый чеченец знает, что дагестанцы трусы, и это касается Хабиба. Тогда в Бруклине, в автобусе, он показал свое истинное лицо. Реванш неизбежен. Ты можешь бежать, но ты не можешь спрятаться!»

Ирландец приехал в столицу России в рамках контракта с букмекерской компанией. «Мне нравится матушка Россия и находиться здесь. Чувствую, что меня любят местные», — сказал тогда Макгрегор. Ирландский боец UFC также высказался о российской водке: «Русские пьют водку, они знают толк в хорошем алкоголе. Я пробовал ее, русская водка чудесна!»

После пресс-конференции в Москве дагестанцы приехали к отелю «Ритц-Карлтон», где остановился Макгрегор. Около гостиницы собралось несколько десятков человек. Они были недовольны высказываниями бойца UFC.

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