Биография Мовсара Евлоева: жизнь и карьера бойца UFC

История звезды ММА из Ингушетии.

Мовсар Магомедович Евлоев

Прозвище: Бесстрашный

Дата рождения: 11 февраля 1994 года

Место рождения: Сунжа (Республика Ингушетия, Россия)

Рост: 170 см

Вид спорта: ММА

Весовая категория: полулегкий дивизион (до 65,8 кг)

Рекорд в ММА (на сентябрь 2024): 18-0

Детство и юность Мовсара Евлоева

Будущий боец смешанных единоборств родился и вырос в городе Сунже (Ингушетия), в семье — четыре брата и одна сестра. Мальчика отправили в школу в 5 лет, поэтому он сильно отставал от одноклассников по росту и весу. Первой секцией юного Мовсара был бокс. По словам спортсмена, это времяпрепровождение было больше баловством. Далее он уже более серьезно занялся греко-римской борьбой.

«Можно сказать, что был самым слабым в классе, — рассказывал Евлоев «Матч ТВ». — Но я рано в школу пошел. В первом классе пять лет мне было, следующий после меня по возрасту был года на полтора старше. И даже для своего возрасте я был маленьким: в 4-м классе весил 24 кг. Учеба мне легко давалась, хоть я и был ленивым. После пятого и шестого класса я уже не напрягался, и когда с урока сбежал в первый раз, меня не остановить было в этом. А по дракам со мной никто не связывался, потому что мы со старшим братом в одном классе учились и у нас была мини-банда такая: с одним связался, подрался с двумя. Причем он боксер, я борцом вроде был, но если драки детские были, то он, наоборот, бросал, а я добивал уже ногами».

Старший брат Мовсара Селем тоже пошел в ММА и выступает в организации M-1 Global. Еще один родственник бойцов — Муса Евлоев, олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе.

У Мовсара два высших образования. В 2014 году он окончил Ингушский государственный университет по специальности «IT-технологии». В дальнейшем получил и диплом юриста по заочной форме обучения.

«Честно, мало чего запомнил из обучения на IT, — говорил боец. — Во-первых, я не хотел по специальности работать. Во-вторых, нас туда устроили, потому что в 2009-м, когда мы поступали, как раз стало престижным изучать все это, но с 2009-го же много чего изменилось. А сам я хотел или строителем пойти, или в структуры какие-то. В итоге туда и пошел: работал в МВД где-то три-четыре года. Ну как работал? Сначала работал, потом, когда стало получаться в ММА, мне начали давать поблажки, и я уже ходил только тогда, когда я дома. Поэтому я старался дома не бывать, а быть на сборах».

Мовсар Евлоев и Арнольд Аллен. Фото Getty Images

Спортивная карьера Мовсара Евлоева

Карьеру в ММА боец начал в 2014 году в легчайшем весе. Первый бой на профессиональном уровне Евлоев провел 25 ноября против китайского бойца Джианвей Хи на турнире M-1 Challenge 53 — Battle in the Celestial Empire в Пекине. Он одержал победу во втором раунде самбишном (удушением сзади).

В апреле 2017-го Евлоев стал обладателем пояса временного чемпиона в легчайшем весе, нокаутировав ударом ногой в голову соотечественника Алексея Невзорова на турнире M-1 Challenge 76 и доведя свой рекорд до 7-0. На тот момент противник был близок к чемпионству после успешных боев с Тимуром Нагибиным и Андреем Лежневым. Спустя три месяца Мовсар одолел еще одного соотечественника Павла Витрука единогласным решением судей и объединил титул чемпиона М-1. Далее россиянин защитил пояс против Сергея Морозова и Рафаэла Диаса.

14 марта 2019 года Евлоев подписал контракт с UFC при рекорде в ММА 10-0 и перешел в полулегкий вес. В дебютном поединке в промоушене он 20 апреля на турнире UFC FightNight в Санкт-Петербурге победил корейца Сен Ву Чоя единогласным решением судей.

Победная серия Мовсара с октября 2019-го по январь 2024-го включила в себя семь побед решением (шесть — единогласным, одна — раздельным). За поединок против Диего Лопеса на UFC 288 в Ньюарке в мае 2023-го он получил бонус за бой вечера.

«Думаю, этот парень уже очень хорошо о себе заявил, но если мы подеремся еще 10 раз — выиграю у него еще 10 раз, — сказал Евлоев в интервью «СЭ». — Он показал себя так ярко [в бою со мной], потому что я ничего не сделал для того, чтобы не дать ему это сделать. После Рамадана оставалось несколько дней, и это для меня тоже было короткое уведомление, как и для него. Все думают, что я готовился целый кэмп. Нет, я был на реабилитации [из-за повреждения] колена. Мне дали бой, сказав, что если сейчас не подерусь, понадобится еще много времени, чтобы вновь подраться. Просто я рискнул и в принципе не жалею. Он молодец. Показал всему дивизиону, что с ним нужно считаться. Хороший, далеко пойдет».

В январе 2024-го Евлоев провел бой с британцем Арнольдом Алленом на UFC 297 в Торонто. Их противостояние открыло главный кард вечера.

«Сегодня мои мысли и сердце с теми, кто страдает в Палестине. Я сражаюсь за победу на ринге, а они борются за свою жизнь и безопасность. Возвращаясь домой после боя, я понимаю, что для них дом стал лишь мечтой. Мои раны заживут, но раны Палестины останутся открытыми, пока все ее жители не обретут мир и покой. Мои раны заживут, но горе и боль тех, кто потерял все, останутся навсегда. Пусть мой голос станет еще одним напоминанием о тех, чьи голоса остаются неуслышанными. Мы все заслуживаем мира», — написал Евлоев в соцсети X.

Фото Global Look Press

Достижения Мовсара Евлоева

Чемпион М-1 в легчайшем весе

Две успешные защиты титула чемпиона М-1 в легчайшем весе

Временный чемпион М-1 в легчайшем весе

Личная жизнь Мовсара Евлоева

О личной жизни боец не распространяется. Спортсмен говорит, что свободное время проводит за просмотром сериалов и аниме. При этом он не любит играть в видеоигры.

«У меня и Play Station была, и компьютер заряженный купил, думал, буду время убивать, но не мое это. Я фильмы смотрю, сериалы, аниме смотрю, если сами сюжеты интересные», — рассказал боец.

Евлоев старается доказывать слова делом. Он считает, что каждый должен нести ответственность за то, что он говорит.

«К треш-току отношусь неплохо. К тем, кто это делает, никакого негатива не испытываю, — сказал боец в интервью «Чемпионату». — Но все-таки наш кавказский менталитет не позволяет нам делать какие-то высказывания, и всегда есть риск, что можно не ответить за свои слова. Это для меня хуже смерти. Я лучше сначала сделаю и потом выскажу все замечания, которые у меня были. Зрители в целом всегда любят, когда бойцы друг друга грязью поливают, но зачастую многие просто «не вывозят» свои слова. Зная все это — хоть я в себе и не сомневаюсь, — я бы не хотел, чтобы в итоге я за что-то не ответил. Если мне за это предъявят, будет неприятно».

Фото Global Look Press

Интересные факты о Мовсаре Евлоеве

Отец спортсмена долгое время работал н ачальником уголовного розыска в Сунженском РОВД. Однажды в автомобиль УАЗ-3741 («буханка»), внутри которого был папа Мовсара, стреляли из гранатомета. Все находившиеся внутри остались живы, но получили ожоги.

Евлоев рассказывал, что Хабиб Нурмагомедов советовал ему, как вызывать противников на бой, чтобы те соглашались. Убеждал не ждать топовых соперников, которые почти всегда отказываются, и принимать любой вызов, потому что простой в карьере хуже всего.

За победу над канадцем Хакими Даводу на турнире UFC 263 в Глендейле (США) глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подарил Мовсару седан бизнес-класса BMW.

Социальные сети Мовсара Евлоева