Биография Томаса Аспиналла: жизнь и карьера соперника Павловича в UFC

История британского бойца.

Томас Пол Аспиналл

Дата рождения: 11 апреля 1993 года

Место рождения: Ли, Большой Манчестер, Англия

Вид спорта: ММА

Категория: тяжелый вес (120 кг)

Рост: 196 см

Статистика боев (на октябрь 2023 года) в ММА: 13-3

Детство и юность Тома Аспиналла

Будущий боец UFC родился в английском городе Ли в семье Энди Аспиналла и Кэтрин Чедвик. Отец Томаса много лет работал IT-менеджером, но впоследствии забросил этот род деятельности и выбрал спорт — стал тренером по джиу-джитсу.

При этом в роду Аспиналла уже были бойцы, пусть и не такого высокого уровня, как он.

«Мой отец работал айтишником, но забросил это дело много лет назад и начал обучать джиу-джитсу на постоянной основе. Мой папа сам был бойцом, всегда находился в среде смешанных единоборств. Даже по маминой линии в моем роду были бойцы, боксеры — и пусть они не были профессионалами, но всегда посвящали свое время единоборствам», — рассказал Аспиналл в интервью пресс-службе UFC.

Именно отец вдохновил сына на занятия боевыми искусствами. Примерно в 6-7 лет Томас оказался в спортивной секции. Изначально он занимался боксом и борьбой. Параллельно Аспиналл-старший стал преподавать джиу-джитсу. Хотя сам Энди отрицает, что именно он повлиял на выбор сына.

«Мне говорят, что это я его подтолкнул к боям. Такого не было. Будь моя воля, я бы заставил его стать гольфистом. Когда он был маленький, он играл в крикет, футбол, регби, но это все ему не нравилось. Не знаю почему, но он все равно возвращался к единоборствам. Это его выбор», — заявил отец спортсмена в подкасте, опубликованном на сайте SoundCloud.

Спортивная карьера Тома Аспиналла

Британец сменил борьбу и бокс на джиу-джитсу и даже делал успехи: сумел победить на Открытом чемпионате Великобритании во всех классах поясов, кроме черного. Но после того как Аспиналл-старший столкнулся с главным тренером команды Kaobon Колином Хероном, Томас проявил интерес к ММА.

В зале Team Kaobon британец получил возможность тренироваться с бойцами UFC. Ему нравились бои, а живой пример в лице профессионалов из самого успешного в истории спорта промоушена смешанных единоборств вдохновлял. В итоге Томас сделал выбор в пользу ММА.

«Том пробовал себя в разных видах спорта, но лучше всего у него получалось бороться. То и дело побеждал на соревнованиях по джиу-джитсу. Зачем мне ограничивать его в занятиях в виде спорта, в котором он проявляет себя лучше всего, постоянно побеждает? Зачем ему это запрещать, когда я вижу конечную цель, а именно его дальнейший переход в профессиональные бои и хороший заработок?» — рассказал отец спортсмена в подкасте, опубликованном на сайте SoundCloud.

Аспиналл начал выступать в профессиональных поединках по ММА в начале 2014 года — ему тогда было 20 лет. Первое время он пробовал свои силы в BAMMA — промоушене смешанных единоборств, который базировался в Соединенном Королевстве. Затем после паузы в 2,5 года Том отказался от контракта с UFC: он считал себя просто не готовым к таким высотам.

Аспиналл выступал в ирландском промоушене Cage Warriors. Соглашение было подписано на пять поединков, но уже после двух быстрых побед в двух боях британец все же заключил контракт с UFC. В 2020 году состоялся дебют Томаса в самом известном промоушене мира.

Том Аспиналл. Фото USA Today Sports

Первый бой Аспиналла должен был состояться в марте 2020 года на лондонском турнире UFC Fight Night против Рафаэла Пессоа, но этому не суждено было случиться. Сначала бразилец выбыл из-за травмы, и его должен был заменить Джейк Коллье. А затем турнир и вовсе был отменен из-за пандемии коронавируса.

Отложенный дебют британского бойца состоялся 25 июля 2020 года в Абу-Даби на турнире UFC on ESPN. Аспиналл нокаутировал Коллье за 45 секунд и получил денежный бонус за выступление вечера. С тех пор Том провел в рамках UFC еще шесть боев. В семи поединках он одержал шесть побед и потерпел одно поражение — от американца Кертиса Блейдса в июле 2022 года.

Новый бой Аспиналла пройдет в рамках турнира UFC 295 в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в ночь на 12 ноября. В соглавном событии вечера Том подерется с россиянином Сергеем Павловичем за звание временного чемпиона организации после срыва чемпионского поединка Джон Джонс — Стипе Миочич.

Достижения Тома Аспиналла (на 9 ноября 2023 года)

Бонус за выступление вечера в UFC (пять раз)

Быстрее всех в истории UFC одержал первые 6 побед (ему потребовалось всего 16:12)

Победитель Открытого чемпионата Великобритании по бразильскому джиу-джитсу во всех классах поясов, кроме черного

Стиль Тома Аспиналла

Аспиналл отличается отменной атакующей борьбой, выверенными тейкдаунами по скорости и таймингу. В его активе также грозный граунд-энд-паунд, он обладатель черного пояса по джиу-джитсу. Том — очень быстрый, причем не только на руках, но и в передвижении и киках. Также боец выделяется нокаутирующей силой и способен отправить соперника в нокаут с одного удара.

«Уникальность Тома в том, что он побеждает досрочно за счет скорости. С первых соревнований по джиу-джитсу он выработал привычку побеждать досрочно. Дело не в том, чтобы быть жестким — каждый по-своему крепок как боец. Дело в наборе навыков. Том очень талантлив во всех аспектах боя. Он может конкурировать с любым в любом из этих направлений: джиу-джитсу, бокс, тайский бокс, борьба», — так говорит о сильных сторонах Тома его отец, Энди Аспиналл.

Личная жизнь Тома Аспиналла

Параллельно со спортивной карьерой британец сумел добиться счастья в личной жизни. Том состоит в браке со своей возлюбленной, они воспитывают троих детей. Безусловно, наличие семьи накладывало на Аспиналла определенную ответственность — он стал многодетным отцом еще до своих успехов в UFC. Однако это не помешало бойцу состояться и как спортсмену, и как супругу, и как папе троих малышей.

«Мой путь в ММА был невероятно сложным, — рассказал Аспиналл в интервью пресс-службе UFC. — У меня уже был один ребенок, а вскоре я узнал, что у нас родится двойня. Я не дрался на регулярной основе, поэтому люди вокруг спрашивали: «Что ты будешь делать? Как ты будешь кормить и обеспечивать семью?» Тем не менее я постоянно тренировался. Но была проблема — у меня не было боев. Это самый сложный период в моей карьере».

Где живет Том Аспиналл

Британский боец проживает в родной Великобритании. Аспиналл имеет резиденцию в Манчестере и тренируется в Ливерпуле в известном зале Team Kaobon — в том самом, где он делал свои первые шаги в ММА. Также Том представляет зал Aspinall BJJ, который был открыт его отцом.

Том Аспиналл. Фото USA Today Sports

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