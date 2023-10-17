Блогер Лахма откровенно рассказал, почему прекратил общаться с Хабибом. «Я по джахилии двигался: рестораны, клубы...»

По мнению Камиля Аллахвердиева, им с Нурмагомедовым оказалось не по пути.

Блогер Камиль Аллахвердиев, известный как Лахма, в июле 2023 года напомнил о себе роликом на YouTube с громким названием «Все тайное становится явным». В том видео Лахма рассказал историю избиения Расула Мирзаева со своей точки зрения, после чего в российских ММА поднялся шум. Аллахвердиев по второму кругу принялся ругаться сначала с Камилом Гаджиевым, а затем с Мирзаевым, но в итоге помирился с главой Fight Nights и высказал добрые слова Мирзаеву — пока безответно. Теперь Лахма решил поставить точку и в вопросе его взаимоотношений с Хабибом — о них он рассказал в подкасте на YouTube-канале HudaRus.

— С Хабибом почему перестали общаться?

— Мне начали скидывать страницу Хабиба, и там нехорошие комментарии пишут: «Ты что, оставил человека...» Изначально все думали, что из-за Хабиба, и на Хабиба тоже: «Вот, это твой друг...» Его опять туда затянули. Говорили: близкий друг Хабиба напал на Расула. Его тогда хотели туда засунуть. Не хотели, а засунули. Якобы мы пошли из-за Хабиба — тогда такая мулька была. И сейчас, даже когда я сказал «Здесь Хабиб вообще ни при чем, ты меня ударил, у меня так получилось», все равно потом они находят вариант обвинить человека и сказать: «Ладно, это не из-за тебя, но ты бросил своего друга».

— Ты дал повод этим словам, на мой взгляд.

— Видишь, на твой взгляд... На любого взгляд! Потому что у нас очень много фотографий в интернете совместных.

— «Кто тебя будет встречать? Братишка Кама будет...» (процитировал видео с молодым Хабибом. — Прим. «СЭ»)

— Да, очень много моментов в интернете, поэтому хочешь не хочешь — умысел такой. Но на самом деле, когда я жил в Москве, я очень много людей встречал. Я жил в центре города на проспекте Мира. Просто человек когда набрал медийку, его именно во внимание взяли и наши фотографии. Это же выгодно — вот так раздувать такие моменты. Но это не было посвящено именно ему — это было посвящено всем. У меня и Ислам Махачев дома оставался, и Ислам Мамедов, и вот вся их команда у меня дома жила. Тогда не было таких спонсоров, таких людей, которые там встречали. Они просто приезжали на чемпионат России, на чемпионат мира по боевому самбо с покойным Абдулманапом. Они приезжали просто, выступали, им негде было остаться.

— Ну, стандартная наша тема, да?

— Наша тема: спортсмены приехали, мы у меня в студии, такая студия маленькая, мы у меня там на полу спали штабелями. Я всех встречал, потому что они с моего двора, мы все соседи, я их встречал от души. Я рад был: свои приехали пацаны, заряженные спортсмены. Мы в детстве вместе тренировались, просто я по спорту не пошел, я уехал в Москву чего-то добиваться, как-то что-то...

— Темы, темы.

— Порядок наводить. Я уехал, а они по спорту пошли. У них своя дорога, у меня — своя. Но всегда, когда бы они ни говорили: «Кама, мы приезжаем», — конечно, двери открытые, приезжайте.

— А почему тогда так общение оборвалось жестко?

— Общение оборвалось... Дороги людей некоторых расходятся, когда интересы разные. Я на тот момент, сейчас я это могу сказать, по джахилии (в исламе обозначение первобытной грубости и невежества, предшествующей принятию ислама. - Прим. «СЭ») двигался: рестораны, клубы и так далее. Только в Москву приехал, мне там 16-20 лет, я этого ничего не видел. Ты приехал в Москву, ты молодой, у тебя друзья-знакомые. Мои на тот момент такие были интересы. Хабиб — у него спорт, у него религия всегда, у него режим. Он прилетел, позанимался, потренировался. Я его каким помню всю жизнь, сколько сейчас наблюдаю — такой же человек. Какие бы деньги ни были у него, ты не видишь у него «Роллс-Ройсов», «Ламборджини», как у некоторых блогеров. Хотя он может себе вертолеты, самолеты покупать. Он таким всегда был.

Его интересы и интересы человека такого с образом жизни, как у меня, как они могут вместе идти? Я могу это вот так только додумать, придумать себе. Мы перестали так уже близко общаться где-то за год-полтора до этого момента, а людям, которые увидели фотографии, им выгодно — они докручивают. Люди же любят додумывать, докручивать.

— Но, мне кажется, все же у тебя и Хабиба какой-то конфликт есть. Знаешь почему? Знаменитое видео, где он секундантом у Белала [Мухаммада] был в Абу-Даби. Когда тот победил, Хабиб подбегает, здоровается и буквально через человека ты стоишь. И вот настолько, чтобы даже [не поздороваться]...

— Нет, брат. Это додумки людей. Это как говорится, хадис такой есть, не думайте, что ли, или как-то... не могу правильно сказать, охарактеризовать. Надо брату оправдание искать. Я не думаю, что если бы он меня увидел вот так... Потому что у меня нет с ним... Если было бы, я сказал бы: да, у меня с ним получилось. Я предположение свое сделал — скорее всего, оно такое и есть. Что какой образ у одного человека в жизни: тренировки, намазы не пропускает, все строго по графику. И у другого: отдохнуть, девушки... И как они могут быть вместе?

Где-то за год-полтора у нас уже такое чуть общение стало... Я все равно приезжал, заходил к нему домой. Я его брата старшего хорошо знаю, Мухаммада. Я приходил к нему, к его старшему брату домой, они же мои соседи, сзади меня жили. И мать его видел, и отца. Всегда заходил, есть Хабиб или нет дома. Его брата Мухаммада в ресторан забирал, мы ходили, кушали. То есть у меня конфликта никакого не было.

Но если вот сейчас ты вопрос мне задал: что случилось такого? Или там мимо тебя проходил... Я уверен, да, я нахожу оправдание своему брату, что он не видел. Там такая толпа — он просто пробегал. Он увидел — там Раджабик или кто-то стоял. Он подошел, ему салам дал, обнял и дальше убежал. Человек на таком уровне, когда миллионы людей там за ним следят, все смотрят: «Хабиб, Хабиб, Хабиб». Он увидел перед собой человека, дал ему и ушел. Я с ним как минимум глазами не пересекался.