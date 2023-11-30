«Эта задница напала на меня!» У Царукяна произошла потасовка с Грином в отеле

Американец винит одного из членов команды Армана.

В ночь на 3 декабря в Остине, Техас, состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Арман Царукян встретится с Бенеилом Дариушем. В со-главном бою карда состоится поединок Джейлина Тернера и Бобби Грина, а в неделю боя участники двух самых важных поединков турнира устроили потасовку в отеле.

Стычка произошла между Арманом Царукяном и Бобби Грином. По словам американца, именно Арман проявил инициативу, но сделал это не самым честным способом. Теперь Грин хочет идентифицировать личности людей на видео — видимо, чтобы каким-то образом их наказать.

«Итак, эта сучья задница напала на меня и попыталась начать это дерьмо, — сказал Грин в соцсетях. — Он не знал, что я собираюсь закончить это дерьмо. Я ударил одного из его приятелей. Хватит играть со мной, бро... Мне нужен кто-нибудь, чтобы сказать мне, кто это на этом видео. Я не знаю, кто он, черт возьми. Но он вел себя очень жестко, когда они напали на меня одного. Как только я снова столкнулся с [ним] со своей [командой], он такой: о нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Ты начал это дерьмо, а потом, как только пришла охрана и все такое дерьмо, ты снова захотел вести себя жестко».

Также официальное заявление в соцсетях опубликовала промоутерская компания Iridium Sports, которая занимается делами Грина: «Сегодня во время интервью для медиа клиент агентства Iridium Sports Бобби Грин был бесцеремонно спровоцирован и атакован членом команды Армана Царукяна в отеле, снятом UFC. Бобби пытался избежать конфликта, но его поставили в положение, в котором он должен был защищать себя и своего тренера от более крупной и агрессивной группы людей».

У Грина не впервые возникают конфликтные отношения с бойцом из России. Ранее Бобби проиграл техническим нокаутом в первом раунде Исламу Махачеву, после чего в каждом втором интервью заявлял, что Махачев употребляет допинг.

Бобби Грин. Фото Global Look Press

«Я ставлю на Ислама в бою против Оливейры, но у меня возникает вопрос — почему их продолжают отправлять в Абу-Даби? — говорил Грин в подкасте JAXXON. Стоит заглянуть за кулисы, потому что русские жульничают. Никакого неуважению к русским, но я вижу некоторое забавное дерьмо. Например, Хабиб и Ислам ходят в мечеть, где их не достать USADA. Они тренируются в местах, куда USADA просто не может приехать. Они месяцами делают все, что угодно, и остаются безнаказанными».

Теперь службе охраны UFC стоит быть повнимательнее, чтобы Грин и Царукян не пересеклись еще раз уже в день боя, иначе минимум один из главных поединков придется перенести.