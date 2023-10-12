Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 21:00

«Если что-то кинут во флаг России, буду хари чистить!» Жесткое интервью бойца UFC Ирины Алексеевой

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Боец Ирина Алексеева
Ирина Алексеева.
Фото Global Look Press
Ирина Алексеева.
Фото WTKF
1/2
Telegram Дзен
На следующий бой Алексеева выйдет с двумя флагами.

В ночь на 15 октября в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Содик Юссуф встретится с Эдсоном Барбозой. А в прелимах пройдет поединок между россиянкой Ириной Алексеевой и представительницей Англии Мелиссой Диксон. Для Ирины этот бой станет вторым в UFC — в первом она победила Стефани Эггер в первом раунде

В преддверии второго поединка Алексеева в интервью «СЭ» рассказала о желании выйти в клетку с двумя флагами, своей реакции в случае агрессии в сторону флага России, приставаниях в бане от бойца UFC, посещении ночных клубов и многом другом.

— Следующая ваша соперница — Мелисса Диксон. Можно ли сказать, что пока это самая сильная оппонентка в карьере?

— В субботу увидим. Не хочу недооценивать, но, посмотрев ее бой, не увидела ничего сверхъестественного. Все по силам, но понимаю, что она на меня готовится так же, как я на нее. Поэтому здесь просто битва интеллектов и выносливости.

— Вы рассказывали, что от первого гонорара в UFC лично вам осталось 20 процентов. Как я понял, это где-то 4 тысячи долларов. Может, неправильно посчитал.

— Это мой тактический ход, чтобы все так думали. На 30 процентов меня оштрафовали, 20 процентов я отдаю менеджерам, 50 процентов мне (еще 30 процентов уходит на налоги США. — прим. «СЭ»). Но никто не знает цифры моего гонорара и один нюанс: оштрафовали меня на 30 процентов от гонорара за выход, а гонорар за победу не трогают, потому что изначально непонятно, кто выиграет. Опять же, в UFC еще приходят спонсорские деньги.

— Получилась какая-то сумма — ее хватило на полгода, которые прошли после дебюта?

— Честно говоря, я раздала нуждающимся эти деньги. У меня есть люди, у них определенные жизненные ситуации. Я так раздала эти деньги, что у меня самой осталось 20 тысяч рублей. Я просто знала, что у меня через семь дней зарплата. И пока я без денег вообще.

— Вы собирались устраиваться на работу, чтобы иметь дополнительный доход. Нашли работу?

— Нет, мне моя команда сразу увеличила зарплату. Сказали: «Сиди ровно и не рыпайся». Я уже там татуировке начала обучаться, несколько татух набила, понравилось. Думала, такой пассивный доход.

— У вас есть татуировка на животе — слово «совершенство». Как решили ее набить?

— Многие подумают, что я себя называю совершенством, поэтому набила эту татуировку. На самом деле это не так. Во-первых, у меня живот и нет пресса, но все равно он у меня красивый. (Смеется.) Типа смотрите на это совершенство. А потом, в определенный момент жизни меня так назвал один человек очень мне дорогой: ты такое совершенство, туда-сюда. Мне эта фраза запомнилась, я потом ходила: о, блин, какая классная фраза! И такая смотрю на свой жирненький животик и думаю: блин, это реально совершенство! Мне не нужны кубики, чтобы выигрывать.

— После новости о том, что Дана Уайт разрешил бойцам выносить флаги, вы сказали, что выйдете с флагом России, если получится его раздобыть. Получилось в итоге?

— Да, получилось, мне флаг, можно сказать, прямо в самолет уже привезли. У меня тренировка была просто, нужно было собирать вещи, лететь. Я сама не успела бы, близким дала поручение, и мне привезли флаг. Я, конечно, еще хотела бы выйти с флагом Казахстана, то есть с двумя флагами. Страна, где я родилась и выросла до юниорского периода, у меня там вся по материнской линии живет родня сейчас, которая не меньше за меня болеет. Все мои одноклассники, учителя, по селу мои соседи. Казахстан — это место, где я родилась и выросла, в юниорском периоде много чего испытала, становилась на ноги. А Россия — это страна, которая меня поставила на ноги. И ту и ту страну прямо люблю капец.

Дана Уайт, Петр Ян&nbsp;с&nbsp;флагом России. Бойцы смогут выходить с флагом России на шоу UFC. Дана Уайт заявил, что ему плевать на мнение общественности

— А получится с двумя флагами выйти?

— Нужно посоветоваться с менеджером, предупредить об этом, как они отреагируют, норм или нет. Я думаю, они у меня адекватные, ничего такого против не скажут, все понимают. Но загвоздка в том, что я в Америке, и мне нужно просто достать казахстанский флаг.

— На этот бой пока попробуете с одним флагом?

— Нет, с двумя. Тут Сергей Спивак вчера этим занялся. Я говорю: «Хочу с двумя флагами». Он сразу в интернет! Я в шоке. Я не такая шустрая в телефонах, он — просто: «Вот, все, нашел!»

Фото Соцсети

— Вы будете в UFC APEX выступать, там небольшая арена, но болельщики присутствуют. И болельщики же разные бывают — если кто-то агрессивно отреагирует на флаг России, например кинет стакан с пивом, как отреагируете?

— Если кинет что-то, наверняка я пойду и буду харю ему чистить, 100 процентов. Я очень вспыльчивый человек. Я добрая, но завожусь вполоборота, не знаю почему. Меня жизнь ничему не учит вообще. Надо быть спокойной. «Ира, дыши, дыши», — я всегда так говорю. Не знаю, надеюсь, никакой такой движухи не будет. А если будет... Хм, не знаю даже. Если я налечу, могу травмироваться до боя. Может, просто фак покажу. Скажу ему: fuck off (англ. пошел к черту).

— Кстати, вы говорили, что в Америке люди просто кайфуют от вашей харизмы, а в России криво и косо смотрят, осуждают. С чем это связано? Не вписываетесь в какие-то общепринятые нормы?

— У нас, наверное, менталитет такой. У нас есть цельные личности в России, а есть не цельные. Кто чего-то не добился, они сидят и только критикуют. На самом деле, они себя критикуют, но за мой счет. Меня человек покритиковал, соответственно, он покритиковал свои комплексы. Человек, которого все в жизни устраивает, не будет кого-то другого критиковать. Максимум, что он будет делать, это пытаться помочь, поддерживать. Критиковать меня бесполезно. Я сама себя критикую, и хуже меня этого никто не делал. И даже мои тренеры, друзья говорят, что я слишком строга к себе. Но перфекционизм — мой бич.

— Вы также однажды сказали, что личную жизнь не афишируете, потому что боитесь сглаза. А на чем этот страх основан?

— Я суеверная и все такое, не хочу, чтобы обсуждали. У нас люди злые — 60 процентов. Есть и нормальные, конечно же. Но чего лезть в чужие трусы? У нас любят это делать — чужие трусы нюхать. А мне вот не очень хочется, чтобы ко мне в трусы кто попало залезал. Бывает, люди настолько тебя ненавидят, что могут пожелать, и это может прийти. Но потом это им вернется в два раза хуже. Это карма, это факт. Я в эту фигню верю, это всегда со мной случается.

Я вот поссорилась с одним человеком... Я не мстительная — поссорюсь и хожу думаю: мне с ним не по пути, не буду общаться. И мои демоны или ангелы его наказали. И не в первый раз так с людьми происходит, которые ни за что меня обидели. Ну, если я обиделась. Если я отреагировала как-то душевно, им потом крышка. Мне, конечно, не хотелось бы зла людям, но если это делают сверхъестественные силы, то пускай. Значит, это заслуженно.

— Вы как-то говорили, что в UFC PI к вам не раз подкатывали бойцы. А как выглядят эти подкаты?

— Классика. Здесь же это гораздо проще, чем у нас. У нас могут подойти: «Че кого, давай, пошли, может, вечер проведем? Может, я к тебе на чай зайду?» Примитивно просто. А здесь могут прямолинейно сказать: «Ты мне нравишься, я тебя хочу. Если у тебя есть свободное время, я готов его с тобой провести».

Ну, в бане... Я вообще в шоке была. Капец, аж покраснела вся. (Смеется.) Меня зажали там. Вообще жесть просто. Просто он к стенке [прижал]. Я вообще охренела просто: «Марина, Марина!»

— Это боец UFC был?

— Да, мы вдвоем сидели в бане. Все вышли, и я вдвоем с этим бойцом осталась, и все. Я не ожидала — если бы ожидала, там сразу бы в бороду прилетело. Сижу там парюсь, умираю, и на на фиг! Сначала: you're beautiful, nice baby (англ. ты красивая, детка), всякая такая херня. Комплименты про глаза, nice tattoo (англ. шикарная татуировка), пошло-поехало. Я такая: thank you (англ. спасибо), и стараюсь отвернуться, потому что мне даже разговаривать уже не хочется в последние дни [перед боем]. Я только готова с журналистами, секундантами и близкими. Короче, было дело...

В басике — ну, там я сама. (Смеется.) Я просто выгнала всех из басика. Прыгнула на них всех. Сидят в середине — надо же зайти. Вот я такая: «Эу!» Бегу и прыгаю прямо туда, и они все как муравьи по бокам, а я в середине плаваю. Они все подумали, что я с ними заигрываю. Просто мне надо было срочно в бассейн именно в эту секунду, что я сделаю? Они адекватные, нормальные, просто поржали и потом все на меня подписались. (Смеется.)

Ирина Алексеева.
Фото WTKF

— Еще одну интересную вашу цитату нашел, что детей нужно бить, но в меру. Вот интересно, а бить в меру — это как?

— Детей надо бить, но в меру — нельзя давать им очень сильные удары. Можно такие легкие, поджопник. Слегка прямо. Конечно, нельзя их избивать. Во-первых, можно убить, травмировать психику. Я всегда строгую из себя такую строю, но так мне их жалко порой бывает, племянники у меня. Но чтобы не расслаблялись!

— Вы говорили, что любите посещать ночные клубы. В передряги случалось там попадать?

— Конечно! Как это вообще, без передряг? Я стараюсь сама никогда не вступать, но было дело — я разнимала, и мне прилетело, сзади причем. Я всегда всех защищаю, но сама не агрессирую. Со своей компанией пришла, со своей ушла. Это не на всю ночь — часов до трех, и потом спать. Я уже давно не ходила, но когда приеду, может, схожу. Летом кто ходит в клубы? Летом время проводят на природе, а зимой можно будет сходить.

— Когда разнимали, это от мужика прилетело? Сдачи дали?

— Да, от мужика. Сдачи дала, пришлось. Не люблю, конечно, это месиво, но пришлось.

Ирина Алексеева
UFC
ММА
12
Обсудить
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Блондинка из «Астон Виллы» отказалась от непристойного предложения в 100 000 евро
Алина Загитова оценила свое выступление в Уфе с новой программой
Politico сообщила об отчаянном обращении Зеленского к Западу
В Москве задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины
Журналист Херш заявил, что премьеру Израиля Нетаньяху пришел конец
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

UFC прекращает сотрудничество с USADA. Дана Уайт поссорился с антидопинговым агентством из-за Макгрегора