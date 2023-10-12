«Если что-то кинут во флаг России, буду хари чистить!» Жесткое интервью бойца UFC Ирины Алексеевой

На следующий бой Алексеева выйдет с двумя флагами.

В ночь на 15 октября в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Содик Юссуф встретится с Эдсоном Барбозой. А в прелимах пройдет поединок между россиянкой Ириной Алексеевой и представительницей Англии Мелиссой Диксон. Для Ирины этот бой станет вторым в UFC — в первом она победила Стефани Эггер в первом раунде

В преддверии второго поединка Алексеева в интервью «СЭ» рассказала о желании выйти в клетку с двумя флагами, своей реакции в случае агрессии в сторону флага России, приставаниях в бане от бойца UFC, посещении ночных клубов и многом другом.

— Следующая ваша соперница — Мелисса Диксон. Можно ли сказать, что пока это самая сильная оппонентка в карьере?

— В субботу увидим. Не хочу недооценивать, но, посмотрев ее бой, не увидела ничего сверхъестественного. Все по силам, но понимаю, что она на меня готовится так же, как я на нее. Поэтому здесь просто битва интеллектов и выносливости.

— Вы рассказывали, что от первого гонорара в UFC лично вам осталось 20 процентов. Как я понял, это где-то 4 тысячи долларов. Может, неправильно посчитал.

— Это мой тактический ход, чтобы все так думали. На 30 процентов меня оштрафовали, 20 процентов я отдаю менеджерам, 50 процентов мне (еще 30 процентов уходит на налоги США. — прим. «СЭ»). Но никто не знает цифры моего гонорара и один нюанс: оштрафовали меня на 30 процентов от гонорара за выход, а гонорар за победу не трогают, потому что изначально непонятно, кто выиграет. Опять же, в UFC еще приходят спонсорские деньги.

— Получилась какая-то сумма — ее хватило на полгода, которые прошли после дебюта?

— Честно говоря, я раздала нуждающимся эти деньги. У меня есть люди, у них определенные жизненные ситуации. Я так раздала эти деньги, что у меня самой осталось 20 тысяч рублей. Я просто знала, что у меня через семь дней зарплата. И пока я без денег вообще.

— Вы собирались устраиваться на работу, чтобы иметь дополнительный доход. Нашли работу?

— Нет, мне моя команда сразу увеличила зарплату. Сказали: «Сиди ровно и не рыпайся». Я уже там татуировке начала обучаться, несколько татух набила, понравилось. Думала, такой пассивный доход.

— У вас есть татуировка на животе — слово «совершенство». Как решили ее набить?

— Многие подумают, что я себя называю совершенством, поэтому набила эту татуировку. На самом деле это не так. Во-первых, у меня живот и нет пресса, но все равно он у меня красивый. (Смеется.) Типа смотрите на это совершенство. А потом, в определенный момент жизни меня так назвал один человек очень мне дорогой: ты такое совершенство, туда-сюда. Мне эта фраза запомнилась, я потом ходила: о, блин, какая классная фраза! И такая смотрю на свой жирненький животик и думаю: блин, это реально совершенство! Мне не нужны кубики, чтобы выигрывать.

— После новости о том, что Дана Уайт разрешил бойцам выносить флаги, вы сказали, что выйдете с флагом России, если получится его раздобыть. Получилось в итоге?

— Да, получилось, мне флаг, можно сказать, прямо в самолет уже привезли. У меня тренировка была просто, нужно было собирать вещи, лететь. Я сама не успела бы, близким дала поручение, и мне привезли флаг. Я, конечно, еще хотела бы выйти с флагом Казахстана, то есть с двумя флагами. Страна, где я родилась и выросла до юниорского периода, у меня там вся по материнской линии живет родня сейчас, которая не меньше за меня болеет. Все мои одноклассники, учителя, по селу мои соседи. Казахстан — это место, где я родилась и выросла, в юниорском периоде много чего испытала, становилась на ноги. А Россия — это страна, которая меня поставила на ноги. И ту и ту страну прямо люблю капец.

— А получится с двумя флагами выйти?

— Нужно посоветоваться с менеджером, предупредить об этом, как они отреагируют, норм или нет. Я думаю, они у меня адекватные, ничего такого против не скажут, все понимают. Но загвоздка в том, что я в Америке, и мне нужно просто достать казахстанский флаг.

— На этот бой пока попробуете с одним флагом?

— Нет, с двумя. Тут Сергей Спивак вчера этим занялся. Я говорю: «Хочу с двумя флагами». Он сразу в интернет! Я в шоке. Я не такая шустрая в телефонах, он — просто: «Вот, все, нашел!»

Фото Соцсети

— Вы будете в UFC APEX выступать, там небольшая арена, но болельщики присутствуют. И болельщики же разные бывают — если кто-то агрессивно отреагирует на флаг России, например кинет стакан с пивом, как отреагируете?

— Если кинет что-то, наверняка я пойду и буду харю ему чистить, 100 процентов. Я очень вспыльчивый человек. Я добрая, но завожусь вполоборота, не знаю почему. Меня жизнь ничему не учит вообще. Надо быть спокойной. «Ира, дыши, дыши», — я всегда так говорю. Не знаю, надеюсь, никакой такой движухи не будет. А если будет... Хм, не знаю даже. Если я налечу, могу травмироваться до боя. Может, просто фак покажу. Скажу ему: fuck off (англ. пошел к черту).

— Кстати, вы говорили, что в Америке люди просто кайфуют от вашей харизмы, а в России криво и косо смотрят, осуждают. С чем это связано? Не вписываетесь в какие-то общепринятые нормы?

— У нас, наверное, менталитет такой. У нас есть цельные личности в России, а есть не цельные. Кто чего-то не добился, они сидят и только критикуют. На самом деле, они себя критикуют, но за мой счет. Меня человек покритиковал, соответственно, он покритиковал свои комплексы. Человек, которого все в жизни устраивает, не будет кого-то другого критиковать. Максимум, что он будет делать, это пытаться помочь, поддерживать. Критиковать меня бесполезно. Я сама себя критикую, и хуже меня этого никто не делал. И даже мои тренеры, друзья говорят, что я слишком строга к себе. Но перфекционизм — мой бич.

— Вы также однажды сказали, что личную жизнь не афишируете, потому что боитесь сглаза. А на чем этот страх основан?

— Я суеверная и все такое, не хочу, чтобы обсуждали. У нас люди злые — 60 процентов. Есть и нормальные, конечно же. Но чего лезть в чужие трусы? У нас любят это делать — чужие трусы нюхать. А мне вот не очень хочется, чтобы ко мне в трусы кто попало залезал. Бывает, люди настолько тебя ненавидят, что могут пожелать, и это может прийти. Но потом это им вернется в два раза хуже. Это карма, это факт. Я в эту фигню верю, это всегда со мной случается.

Я вот поссорилась с одним человеком... Я не мстительная — поссорюсь и хожу думаю: мне с ним не по пути, не буду общаться. И мои демоны или ангелы его наказали. И не в первый раз так с людьми происходит, которые ни за что меня обидели. Ну, если я обиделась. Если я отреагировала как-то душевно, им потом крышка. Мне, конечно, не хотелось бы зла людям, но если это делают сверхъестественные силы, то пускай. Значит, это заслуженно.

— Вы как-то говорили, что в UFC PI к вам не раз подкатывали бойцы. А как выглядят эти подкаты?

— Классика. Здесь же это гораздо проще, чем у нас. У нас могут подойти: «Че кого, давай, пошли, может, вечер проведем? Может, я к тебе на чай зайду?» Примитивно просто. А здесь могут прямолинейно сказать: «Ты мне нравишься, я тебя хочу. Если у тебя есть свободное время, я готов его с тобой провести».

Ну, в бане... Я вообще в шоке была. Капец, аж покраснела вся. (Смеется.) Меня зажали там. Вообще жесть просто. Просто он к стенке [прижал]. Я вообще охренела просто: «Марина, Марина!»

— Это боец UFC был?

— Да, мы вдвоем сидели в бане. Все вышли, и я вдвоем с этим бойцом осталась, и все. Я не ожидала — если бы ожидала, там сразу бы в бороду прилетело. Сижу там парюсь, умираю, и на на фиг! Сначала: you're beautiful, nice baby (англ. ты красивая, детка), всякая такая херня. Комплименты про глаза, nice tattoo (англ. шикарная татуировка), пошло-поехало. Я такая: thank you (англ. спасибо), и стараюсь отвернуться, потому что мне даже разговаривать уже не хочется в последние дни [перед боем]. Я только готова с журналистами, секундантами и близкими. Короче, было дело...

В басике — ну, там я сама. (Смеется.) Я просто выгнала всех из басика. Прыгнула на них всех. Сидят в середине — надо же зайти. Вот я такая: «Эу!» Бегу и прыгаю прямо туда, и они все как муравьи по бокам, а я в середине плаваю. Они все подумали, что я с ними заигрываю. Просто мне надо было срочно в бассейн именно в эту секунду, что я сделаю? Они адекватные, нормальные, просто поржали и потом все на меня подписались. (Смеется.)

Ирина Алексеева. Фото WTKF

— Еще одну интересную вашу цитату нашел, что детей нужно бить, но в меру. Вот интересно, а бить в меру — это как?

— Детей надо бить, но в меру — нельзя давать им очень сильные удары. Можно такие легкие, поджопник. Слегка прямо. Конечно, нельзя их избивать. Во-первых, можно убить, травмировать психику. Я всегда строгую из себя такую строю, но так мне их жалко порой бывает, племянники у меня. Но чтобы не расслаблялись!

— Вы говорили, что любите посещать ночные клубы. В передряги случалось там попадать?

— Конечно! Как это вообще, без передряг? Я стараюсь сама никогда не вступать, но было дело — я разнимала, и мне прилетело, сзади причем. Я всегда всех защищаю, но сама не агрессирую. Со своей компанией пришла, со своей ушла. Это не на всю ночь — часов до трех, и потом спать. Я уже давно не ходила, но когда приеду, может, схожу. Летом кто ходит в клубы? Летом время проводят на природе, а зимой можно будет сходить.

— Когда разнимали, это от мужика прилетело? Сдачи дали?

— Да, от мужика. Сдачи дала, пришлось. Не люблю, конечно, это месиво, но пришлось.