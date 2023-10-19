Виктория Дудакова покоряет UFC: история российского бойца

Биография первой в истории России чемпионки Европы по ММА.

Виктория Дудакова

Дата рождения: 26 января 1999 года

Место рождения: Волгоград, Россия

Вид спорта: ММА

Рост: 165 см

Категория: наилегчайшая

Статистика боев: 7-0.

Детство и юность Виктории Дудаковой

Будущий боец UFC родилась в Волгограде. Папа спортсменки в молодые годы занимался кикбоксингом и даже становился чемпионом Краснодара. По этой причине отчасти спортивное будущее дочери было предопределено. Изначально Виктория, как и многие девочки в ее возрасте, занималась гимнастикой, но быстро поняла, что ей это не нравится.

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Несколько лет Дудакова отдала плаванию. Она занималась достаточно серьезно: входила в состав национальной сборной России и становилась чемпионкой страны среди юниоров. Виктория мечтала отправиться на Олимпийские игры, но со временем результаты стали хуже, девушка прекратила занятия. Заполнить пустоту без постоянных тренировок помогла мама, которая предложила попробовать себя в единоборствах.

«Мне всегда нравилось смотреть бои с папой по телевизору, но не думаю, что решилась бы заняться единоборствами, если бы не моя мама. Она подтолкнула меня в этом направлении. Я долгое время занималась плаванием, но после смены тренера результаты застопорились. С самим наставником отношения тоже не сложились. В итоге из плавания я ушла и вместе с тем словно осталась без цели в жизни. Из-за этого маме очень хотелось, чтобы у меня появилось новое увлечение. Но она даже не подозревала, что дочку так затянет в бои», — рассказала Виктория «Волгоградской правде».

Фото соцсети Виктории Дудаковой

Спортивная карьера Виктории Дудаковой

Сначала спортсменка пробовала заниматься кикбоксингом и панкратионом. Дудакова выигрывала на Кубке России по кикбоксингу (до 18 лет) и становилась чемпионкой страны по рукопашному бою (до 21 года).

«Если честно, мне всегда нравились бои. С большим удовольствием смотрела поединки чемпионки UFC Ронды Роузи. Но сама выйти на ринг не решалась. В этом мне помогла мама — она привела меня в зал и предложила просто попробовать. И мне это понравилось. Хотя мама сейчас не особенно рада тому, чем я занимаюсь, ведь иногда прихожу домой с синяками, хотя это бывает не так часто», — приводят «Городские вести» слова Дудаковой.

Впоследствии Виктория решила сконцентрироваться на ММА. При этом девушке оказалось не так-то просто начать заниматься смешанными единоборствами, найти зал для тренировок и специалиста, который стал бы работать с ней. В конечном итоге она начала тренироваться у Гасанали Гасаналиева.

«Когда она пришла первый раз на тренировку, я сказал, что у меня одинаковые требования и к мужчинам, и к женщинам. Занимайся, выкладывайся, а я помогу», — рассказал специалист «Городским вестям» о работе с Викторией.

Опыт занятий плаванием помог Виктории в новом виде спорта. Мастер спорта по плаванию, чемпионка страны по юниорам — физически сильная от природы, не устает и отлично борется. Все это вместе с упорными тренировками позволило спортсменке набрать солидный бойцовский уровень.

«Я от природы физически сильная, потому что я плавала, у меня удар сильный. Из-за того, что я борюсь, у меня есть «физика». Но когда я начинаю делать качку, я начинаю как будто забиваться, становлюсь деревяшкой, поэтому мы не включаем настолько много качки. Больше кроссфит со своим весом», — объяснила «СЭ» Дудакова.

В возрасте 20 лет Дудакова стала чемпионкой России, а затем выступила на чемпионате Европы в Риме. На этом турнире на ее счету победы над англичанкой Шарлоттой Браун, финкой Яникой Антинмаа и немкой Ренану Брукштайн. Так девушка стала первой и на данный момент единственной в истории России чемпионкой Европы по ММА.

О своих целях в спорте Виктория отвечала уклончиво. Но совершенно очевидно, что юная спортсменка стремилась попасть в самый престижный промоушен мира. В 2020 году россиянка дебютировала в профессионалах на турнире Fight Nights Global 98, а в 2021-м завоевала титул лиги OPEN FC.

Дебют в UFC

В 2022 году Дудакова выступила в Dana White's Contender Series и взяла верх решением судей в бою с бразильянкой Марией Силвой. Одержав шестую победу в шестом поединке на профессиональном уровне, Виктория получила контракт с UFC.

Дебют россиянки в лиге состоялся в 2023 году в прелимах турнира UFC Fight Night против бразильянки Истелы Нуньес. Бой продлился менее минуты: после размена в стойке Виктория сделала проход в одну ногу и повалила соперницу на канвас. Нуньес не сгруппировалась и жутким образом упала на руку, сломав ее в локтевом сгибе.

Бой завершился победой Дудаковой на отметке в 34 секунды первого раунда. Безусловно, в травме соперницы россиянка не виновата, однако после поединка получала сообщения в духе «Ты должна отказаться от победы». В случившемся спортсменка себя не винит.

«Понимаю, что я в этой ситуации не виновата. Потому что я ничего не сделала для этого. Если ты не умеешь приземляться... Это, мне кажется, первое, чему нужно учиться, — правильно группироваться при тейкдаунах. Если ты этого не умеешь делать, то такие травмы получаются. В этой травме никто не виноват, либо только соперница. Конечно, я желаю ей скорейшего восстановления, но при этом здесь моей вины нет, и я не вижу смысла в каких-то необоснованных комментариях: «Откажись от победы» или еще что-то. Я хотела финишировать ее в первом раунде, но не таким образом. Я готова драться с любой соперницей, которую мне дадут, потому что моя цель — это дойти до пояса», — так прокомментировала свою первую победу в UFC Виктория.

Следующий бой россиянки — 21 октября с американкой Джин Ю Фрей (2-5) на UFC 294. Большое шоу принимает арена «Этихад» на острове Яс города Абу-Даби (ОАЭ).

Фото Getty Images

Достижения Виктории Дудаковой в ММА

— Чемпионка Европы по ММА 2019 года (первая и единственная)

— Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года

— Победа на Кубке России по кикбоксингу (до 18 лет)

— Чемпионка России по рукопашному бою (до 21 года)

Личная жизнь Виктории Дудаковой

О подробностях своей жизни вне спорта спортсменка рассказала не так много. Информации о том, есть ли у Дудаковой молодой человек, в открытом доступе нет. В своих социальных сетях Виктория делится в основном контентом с тренировок и турниров. Однако в нескольких интервью россиянка рассказывала, каким видит своего молодого человека:

«Мой избранник обязательно должен быть бойцом? Нет, но то, чем я занимаюсь, он должен принимать обязательно. И постоять за себя любой парень, конечно же, должен суметь», — поделилась Дудакова «Волгоградской правде».

Помимо спорта Виктория также уделяет время и другим сферам. В частности, успевает получить высшее образование. Известно, что спортсменка являлась студенткой университета «Синергия».

Стиль Виктории Дудаковой

Один из коронных приемов спортсменки — рычаг локтя. Этим же отличалась знаменитый боец ММА Ронда Роузи. Именно ее Дудакова называла своим кумиром.

«Мне нравится как ее стиль ведения боя, так и поведение с фанатами. Это лучшая спортсменка в мире единоборств. Не назову себя ее фанаткой, но думаю, это именно тот человек, на которого стоит равняться. И не сказать, что я очень пристально слежу за ММА, но поединки стараюсь смотреть. Больше интересуюсь, конечно же, женскими дивизионами», — приводит «Волгоградская правда» слова Виктории.

Фото соцсети Виктории Дудаковой

Где живет Виктория Дудакова

Российская спортсменка в настоящее время проживает в родном городе — Волгограде. По словам Дудаковой, ей очень нравится жить именно здесь. А для дальнейшего развития карьеры бойца она планирует проводить большее количество сборов в различных локациях.

«На самом деле, мне очень нравится мой город, про него плохо отзываются, но он у нас старается облагораживаться, у нас очень много новых парков появилось, новых построек. Я живу в очень хорошем месте, прямо напротив Центрального стадиона, у меня из дома виден Мамаев курган, рукой подать. А сзади парк огромный, «Семейный». Мне очень нравится Волгоград, просто там нет условий для роста моего как бойца, поэтому нам нужно будет как можно больше проводить сборов в разных местах», — поделилась Виктория в интервью «СЭ».

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