Махачев подерется с опытным бразильцем. Шансы Мойкано стремятся к нулю

Ренато подстраховал бой, заменив травмировавшегося Армана Царукяна.

В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе состоится турнир UFC 311, в главном событии которого должны были встретиться Ислам Махачев и Арман Царукян. За сутки до поединка прошла церемония взвешивания, по итогам которой бой отменился. Если Махачев встал на весы и показал нужное количество килограммов, то Царукян вес не сделал, так как получил травму во время сгонки.

Новым соперником Махачева стал Ренато Мойкано, который должен был принять участие в том же карде — у бразильца планировался поединок против Бенеила Дариуша. В руководстве UFC выбрали Мойкано, так как Ренато идет на серии из четырех побед, когда как Дариуш проиграл два предыдущих боя нокаутами в первом раунде.

Мойкано выступает в UFC больше десяти лет. Он провел в промоушене 17 поединков, выиграл в 12, а уступил в пяти. Махачев станет для Ренато третьим русскоязычным соперником. В начале карьеры в UFC Мойкано раздельным решением судей победил одноклубника Ислама Зубайру Тухугова, а в 2020 году бразилец проиграл нокаутом в первом раунде Рафаэлю Физиеву, который сейчас занимает 11-ю строчку в топ-15 легкого веса. Сам Мойкано, кстати, располагается на десятом месте.

Ислам Махачев. Фото Global Look Press

В последние годы Мойкано одолел таких серьезных соперников, как Бенуа Сен-Дени, Джейлин Тернер, Дрю Добер, Брэд Ридделл и Александр Эрнандес. Проиграл Ренато только бывшему чемпиону Рафаэлю дос Аньосу, но РДА был намного крупнее в бою, так как в том поединке тоже выходил на коротком уведомлении.

Очень вероятно, что для Ислама Махачева бой с Мойкано станет самым простым со времен поединка против Бобби Грина. Тогда американец тоже вышел на замену вместо травмированного Дариуша, и Махачев забил его в первом раунде. С тех пор Ислам дерется только с чемпионами: экс-чемпион легкого веса Чарльз Оливейра, экс-чемпион полулегкого веса Александр Волкановски, временный экс-чемпион легкого дивизиона Дастин Порье.

Букмекеры не сомневаются в победе Махачева: коэффициент на его соперника достиг уже 10,0, в то время как на Царукяна давали 4,25. И если Арман выглядел самой серьезной оппозицией для Ислама в последние годы, то в победу Мойкано верят разве что в его команде.