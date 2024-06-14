Макгрегор снялся с боя против Чендлера. Кард UFC 303 полностью перекроили

Слухи о травме Конора подтвердились.

Один из самых ожидаемых поединков года должен был состояться 29 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе. Планировалось, что ивент возглавят Конор Макгрегор и Майкл Чендлер, но за 16 дней до боя все официально отменилось из-за травмы ирландца.

ММА-инсайдер Ариэль Хельвани сообщает, что поединок могут перенести на более поздний срок: например, на 31 августа или 28 сентября. Бой Конора и Чендлера срывается уже не в первый раз. Изначально они должны были подраться летом 2023 года — сразу после того как закончится 31-й сезон реалити-шоу TUF, где оба были наставниками.

Слухи об отмене боя в этот раз ходили уже несколько недель, но Макгрегор ранее никогда не слетал с поединков в UFC из-за травм: либо повреждались его соперники, либо у Ноториуса возникали споры по контракту, как это было в случае с реваншем против Нейта Диаза.

Помимо главного события, на UFC 303 слетел и второй по значимости бой — Джамал Хилл против Карлоса Ульберга. Изначально Хилл должен был встретиться с Халилом Раунтри, но тот травмировался, и на замену вышел Ульберг. Теперь у Хилла повреждение колена, отчего головной боли у Даны Уайта и матчмейкеров возникло еще больше: им предстояло придумать два новых топовых поединка для номерного турнира.

В итоге на UFC 303 с нуля организовали новый мейн-ивент: Алекс Перейра во второй раз встретится с Иржи Прохазкой. В соглавном событии Брайан Ортега встретится с Диего Лопесом — тут также оба бойца выйдут на коротком уведомлении. Карлос Ульберг тоже останется в карде: в третьем по значимости поединке он подерется с Энтони Смитом.