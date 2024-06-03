Махачев и Порье накрыли финал Лиги чемпионов, как бык овцу. ММА гораздо зрелищнее футбола

О «Реале» уже никто не помнит.

Друзья, ну вы же не будете спорить, что Махачев — Порье накрыли финал Лиги чемпионов, как бык овцу?

Я невероятно рад, что эти два события прошли в одно временное окно, настолько сравнение со всей наглядностью не в пользу футбола.

Поймите меня правильно, я люблю футбол, занимался им семь лет и еще 20 лет смотрел. Футбол — чудесная игра, особенно когда играешь в нее сам, и особенно когда умеешь играть. Внутренняя ценность этой игры огромная, никакие бои и рядом не стоят, это удовольствие, граничащее с наслаждением. Обыграть один в один, отдать тонкую передачу на голевой момент, мягко обработать неудобный пас куда-то в спину, перекинуть вратаря... Динамизм и «физика» этой игры не сравнимы ни с одним другим игровым видом спорта. Все, кто умеет играть, меня поймут.

Но если мы говорим об игре как о спортивном шоу, о зрелище высшей пробы — ничто не сравнится с элитными ММА. Ни одна физкультура, ни один спорт.

1) Неповторимость момента, доходящая до сюрреалистичности происходящего

В каком еще спорте у нас есть вот это гальванизирующее чувство (всегда как в первый раз) — НЕУЖЕЛИ ОНИ В КЛЕТКЕ? Неужели ЭТИ ДВОЕ в клетке? Когда Хабиб и Макгрегор вышли в клетку после всего, что было сказано и пережито, — НЕУЖЕЛИ эти двое в клетке? Когда Сирил Ган и Франсис Нганну оказались в клетке — НЕУЖЕЛИ они сейчас подерутся? Когда Адесанья и Перейра первый раз оказались в октагоне, когда было чувство сюра, что эта история продолжается теперь в ММА. И в ноябре, когда подерутся Махачев и Царукян, — у нас опять будет это чувство, опять как в первый раз — НЕУЖЕЛИ? Пишу сейчас, и у меня мурашки идут.

В футболе «Реал» — «Бавария», «Реал» — «Барселона», «Сити» и прочие играют каждый год друг с другом кучу раз. А здесь - неповторимость момента. Махачев — Порье никогда не повторится, эти две истории никогда не сойдутся в одной точке. Хабиб — Макгрегор никогда не повторится, Джонс Кормье и так далее. Усиливает эту сюрреалистичность и то, что невероятно сложно свести двух топовых бойцов в идеальный момент, когда они на пике, когда они не травмированы, когда они на пути друг к другу не проиграют какой-то промежуточный бой и не потеряют смысл поединка друг с другом. Это невероятно сложно устроить, столько всего должно совпасть. И поэтому, когда совпало и ЭТИ ДВОЕ в клетке, возникает это «НЕУЖЕЛИ?».

2) Волевое усилие

Ни один вид спорта не сравнится с ММА по уровню волевого напряжения и усилия. Здесь оно доходит до такого уровня, что нам открывается нечто новое о человеческой природе. По ментальному спектру в ММА люди могут доходить от 1 до бесконечности. Во-первых, весогонка, насилие над собственным организмом. Во-вторых, в начале карьеры тебе платят копейки, многие бойцы где-то работают на первых порах, и ментально это их закаляет еще сильнее.

Недавно я говорил с первым тренером Дастина Порье Тимом Крюдо, он рассказывал, что 19-летний Порье (который уже выступал по профи) работал на полную ставку установщиком окон. В 4.30 уже был в тренажерном зале, затем пахал весь день на работе, а вечером шел еще на одну тренировку. Нужно обладать экстраординарным здоровьем и силой воли, чтобы годами все это выносить: недосып, совмещение, перегрузки.

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Разве можно представить, чтобы игрок в юношеской академии Барселоны, какой-нибудь юный Сеск Фабрегас, весь день работал установщиком окон? Поэтому то экстраординарное волевое усилие Порье, которое мы вчера увидели в клетке, — это результат вот этой изнурительной ментальной закалки из совмещения, адских весогонок и тысяч тяжелых ударов по лицу. И когда у тебя есть здоровье, чтобы весь этот ад вынести, ты показываешь зрителям вот в этих великих боях новый уровень ментальной способности человека. Вот такой монстр Порье — он все вынес и дожил. А сколько таких сломалось еще на стадии совмещения работ? Крюдо сказал, что прошло 15 лет и после Порье у него не было ни одного такого ученика — с врожденным инстинктом убийцы и такой горой здоровья и силы воли. И все это лучшее, что было в Порье, мы вчера наблюдали в клетке 22 минуты.

Третий важный волевой фактор — это удары по лицу и всему телу, с головы до пят, физический и психологический ущерб, связанные с этим. Этот фактор отделяет ММА от других индивидуальных видов спорта вроде тенниса или тяжелой атлетики и даже бокса, потому что в ММА бьют только по лицу и телу. И даже тайского бокса, хотя бы не бьют на земле, когда тебя намертво повязали в позиции распятия. Ничто не сравнится с ударами по лицу, потому что это абсолютно противоестественная и античеловеческая вещь, наше лицо не создано для того, чтобы по нему били. Мне очень нравится, как описал чувство удара по лицу Чехов в «Палате № 6»:

«Никита быстро отворил дверь, грубо обеими руками и коленом отпихнул Андрея Ефимыча, потом размахнулся и ударил его кулаком по лицу. Андрею Ефимычу показалось, что громадная соленая волна накрыла его с головой и потащила к кровати; в самом деле во рту было солоно: вероятно, из зубов пошла кровь. Он точно желая выплыть, замахал руками и ухватился за чью-то кровать, и в это время почувствовал, что Никита два раза ударил его в спину».

Громадная соленая волна! Отвратительно и противоестественно. Это только удар по зубам, а кто пропускал на спаррингах или улице удары в висок либо глаз или лоб, нос, понимает, что там еще куча разных оттенков ощущений.

Если говорить о волевом усилии в футболе, оно очень размытое, потому что там понятие коллективной воли. Там есть замены. Вы проигрываете 0:2 после первого тайма, повесили носы. Тренер делает две замены, выходят два игрока, которые тут же меняют все своей энергией, свежестью. Коллективная воля тут же растет. В ММА никто тебя не заменит, ты должен искать ресурсы только в себе.

3) Непредсказуемость и смешение стилей. Единственное зрелище, где смешалось столько разных других видов спорта.

Если говорить о непредсказуемости, начнем с того, что в ММА из-за сгонки невозможно понять, в каком состоянии бойцы выйдут в клетку. Порье казался крошечным на дуэли взглядов, а в клетке он был чуть ли не больше Махачева. В бою с Хабибом Порье вообще весил больше (178 против 175). А что случилось, например, с Махачевым в Австралии?

Смешение стилей создает в ММА бесконечность вариантов. Когда бьют только руками — это, условно, 200 вариантов комбинаций и углов. Когда руками и ногами — 800. Руками, ногами, коленями, локтями — 5000. Руками, ногами, коленями, локтями, борьба, грэпплинг — бесконечное количество вариантов. Такая разномастность создает в ММА самые невероятные столкновения стилей, исходы боев, технические головоломки и запредельную зрелищность. Поэтому ММА интереснее бокса и вольной борьбы, поэтому потеснили их. Сложность освоения этим видом боя - практически на уровне искусства. Поэтому мы видим так мало молодых чемпионов. Тут 95% бойцов только к 30 годам успевают все нормально освоить и достигнуть элитного универсализма. Чтобы стать чемпионом UFC в 20-23 года в честной конкуренции, нужно быть гением.

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4) Высочайшие ставки из-за фактора рекорда и победной серии. Маловероятность ничьих

В ММА есть рекорды и победные серии, из-за этого на кону стоит очень много. В боях Махачева и Волкановски или Кормье и Джонса был запредельный накал и потому, что на кону стояли победные серии. Настоящая победная серия — это весь жизненный и карьерный банк бойца, и он вынужден ставить весь этот банк целиком. После поражения рекорд навсегда испорчен, это вообще другая судьба, другое место в истории.

В ММА очень мало ничьих, потому что существует огромное количество технических действий, которые создают много вариантов бойцам и которые максимально осложняют судейство — непонятно, что важнее: инициатива или ущерб, КПД или активность. У спорта нет ничейной природы, как, например, в шахматах. Можно провести тейкдаун в последние пять секунд и выиграть раунд. Да, в теннисе, к примеру, ничьих нет вообще, но теннис проигрывает ММА по всем другим пунктам.

5) Конфликты и дуэли взглядов

Треш-ток и скандалы вытекают из самой природы ММА. Два альфа-самца, представляющие разные культуры, злые от сгонки веса и вынужденные продавать бой, так или иначе пойдут на прямой конфликт (не одни, так другие). Это сделает все цвета ярче. Вероятность конфликта в ММА очень высока, даже когда бойцы относятся изначально друг к другу уважительно. Порье и Махачев были хорошо настроены друг к другу, и тут на дуэли взглядов одно неосторожное слово - и Махачев (наверняка еще и злой, голодный из-за весогонки) завелся и чуть не дал пощечину. Бой подогрет сильнее.

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Дуэли взглядов — особый чарующий ритуал, недаром Дана Уайт говорит, что после самих боев это второе, что он больше всего любит в своей работе. Дуэль взглядов больших бойцов — это вообще магия, некоторые стердауны становятся классикой.

Как видим, по многим пунктам тот же бокс, например, ничем не проигрывает ММА, и до появления ММА он и был фантастически популярен, именно бокс создал, пожалуй, самых популярных персонажей в истории всех видов спорта: Майка Тайсона и Мохаммеда Али. Их популярность невероятна, это герои массовой культуры уже много лет.

Но, увы, на сегодня бокс сильно проигрывает по внутренней ценности игры, он ограниченнее ММА, не такой зрелищный и динамичный, и в него уже не идут лучшие генетические силы, как они шли в XX веке. Тренер Артура Бетербиева Джон Скалли говорил, что в 1950-х годах в одном Нью-Йорке боксом занималось людей больше, чем сейчас занимается во всех США. Закрыты тысячи региональных клубов. Сейчас люди с генетикой уровня Тайсона, Бриггса или Льиюса уже скорее пойдут в американский футбол или НБА, где другие деньги и возможности. А в ММА благодаря его популярности и зрелищности нам перепадают и Нганну, и Джонсы, и Ганы, и особняком, конечно, стоит Дагестан, лучшая бойцовская среда в мире на данный момент.

Так что финал ЛЧ был просто умыт, всецело заслонен боем Махачева и Порье. Никто уже и не помнит о нем, как будто его никогда и не было.

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