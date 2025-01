«Махачева можно нокаутировать. Он робот, что ли?» Интервью тренера Царукяна по боксу

Рома Калантарян будет секундировать Армана в бою с Махачевым.

В ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (США) состоится номерной турнир UFC 311, в котором сразу два российских бойца проведут титульные поединки. В соглавном бою вечера Умар Нурмагомедов (18-0) встретится с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4). А в главном поединке сразятся Ислам Махачев (26-1) и боец российско-армянского происхождения Арман Царукян (22-3).

Бой Махачев — Царукян станет реваншем: соперники уже встречались в 2019 году, и тогда победу единогласным решением судей одержал Ислам. В преддверии нового противостояния интервью «СЭ» дал тренер Царукяна по боксу Рома Калантарян, который помогал Арману в этой подготовке и уже несколько раз был в его углу. А еще Калантарян сделал Бахрама Муртазалиева чемпионом IBF в первом среднем весе — Рома и Бахрам работают вместе уже три года.

Как начал работать с Царукяном

— Мы работаем уже почти четыре года. Начали, когда был ковид. Первый бой был — Арман дрался с Гиагосом и нокаутировал его. Я туда не поехал, но уже тренировал его к этой встрече. Сейчас я уже больше месяца в Майами, мы вместе живем в одном доме. На утренней тренировке я с ним, на вечерней тренировке я с ним. Даже если там бокса нет, я всегда рядом. Смотрю, обсуждаю, потому что, когда ты в углу, лучше все знать, а не только бокс. Я всегда с ним рядом. Были бои, когда у меня параллельно в тот же день дрались другие бойцы (17 декабря 2022 года у Царукяна был бой с Исмагуловым, а у Бахрама Муртазалиева — с Джеком Кулкаем. — Прим. «СЭ» ) или в ту же неделю.

Какой будет состав секундантов Царукяна на бой с Махачевым

— Если ничего не поменяется, то я, Паррумпа (тренер American Top Team по борьбе. — Прим. «СЭ»), Артем Левин (тренер American Top Team по кикбоксингу. — Прим. «СЭ») и Эдуард Вартанян (основной спарринг-партнер. — Прим. «СЭ» ).

Как Царукян работает на спаррингах

— Было пару раз, что он в жесткий нокаут посылал спарринг-партнеров. Я даже боялся. Думал, что человек умер. А чтобы его уронили — такого пока не было. Чтобы он ронял кого-то — да, много, очень сильно ронял людей. Даже пару раз опасно было. Это были спарринги в Лос-Анджелесе. Когда мы делаем жесткие спарринги, это не бывает с нашими ребятами. Мы всегда привозим хороших кикбоксеров, бойцов. Самых хороших выбираем, кто подходит к нашим противникам. Не просто так берем людей — надо, чтобы подошли.

Фото соцсети

Почему Царукян может победить Махачева

— Это уровень топ-5 — там все сильные. Им всего хватает. У всех — удар, грэпплинг и борьба. Да, у некоторых лучше одно, у других — другое. Но на этом уровне все есть. Махачев себя показал много-много раз, показал, что он лучше всех. Но у Армана тоже все есть. Ничего нет, чтобы не хватало для победы над Махачевым. Кто более голодный, кто будет здесь [показывает на голову] сильнее, тот и выиграет. Арман молодой, Арман хочет намного больше, чем Махачев, — это реванш для него. У Армана больше шансов, чем у Махачева, и он это покажет.

Махачев уже сколько раз показывал, что ему хватает кондиций — силы, техники. В концовках последних боев выглядел немножко уставшим. Но это ничего, он профессионал, знает, как драться, даже когда уставший. Так что это не проблема. А вот ментально, думаю, Арман... они оба очень близко, очень хорошие. Но я думаю, у него есть... [переходит на английский] a little edge and he gonna prove it that night (маленькое преимущество, и он докажет в этот вечер). Я могу много чего рассказать. Но не хочу — это наша тема, это наш кэмп. Думаю, будет как надо.

Ментально и по дисциплине я лучше и сильнее Армана пока не видел. Не важно, какая ситуация, он как-то из нее выходит. Вы видели в бою с Чарльзом: первая попытка сабмишена была серьезной. И в тренировках, и в боях — он всегда показывает, что у него всего хватает, он очень сильный не только физически, но и ментально.

Сколько раз смотрел первый бой Махачев vs Царукян

— Много раз смотрели с Арманом бои Ислама. Не только Ислама — много боев. Нам вечером нечего делать. В шахматы не играем, бои смотрим (смеется). Мы изучаем иногда бокс, Махачева, наши бои, чтобы исправить ошибки. Посмотрели все последние поединки Ислама. Бой Армана с Исламом я сам посмотрел где-то раз семь. Я даже крутил назад-вперед, назад-вперед.

Почему Арман способен нокаутировать Ислама

— Возможно ли нокаутировать Ислама? А что, Ислам не человек, что ли? Конечно, возможно. Он робот, что ли? Каждого можно нокаутировать. Удар попадет, не увидишь, пойдешь сразу. Есть ли удар, которым можно застать врасплох? Каждый удар может его нокаутировать. Здесь попадешь [показывает на левое плечо] — нокаута не будет, здесь попадешь [показывает на правое плечо] — не будет, здесь попадешь [показывает на подбородок] — конечно, будет, если не увидит.

Как долго готовятся к бою с Махачевым

— Мы с Арманом, честно говоря, уже почти года два готовимся к этой встрече. Даже если вы посмотрите на тренировки два года назад, там есть моменты, на которых я в левше стою и лапы держу для него. Несмотря на то, кто был противником, мы всегда готовились на левшу. Всегда. Мы уже давным-давно четко знали, что этот день придет. И он пришел.

Фото соцсети

Про Хабиба в углу Махачева

— Даст ли Хабиб в углу психологическое преимущество? Не думаю, потому что всю жизнь с детства они вместе. Понимаете? Какая разница, сегодня или вчера, если они выросли вместе? Только в одном бою, кажется, Хабиб не был с ним. Не знаю, что даст это, не понимаю. Без Хабиба — да, может быть по-другому. А вообще — даст или не даст, я об этом не думаю. Он будет, как и всегда. Он будет хорош. Нам надо быть лучше.

Про армянскую поддержку

— Я в Лос-Анджелес живу уже 25 лет. У нас две школы в Глендейле. В сумме где-то 700 учеников. Кого я лично знаю в Лос-Анджелесе, они все будут. А я почти всех знаю там, представляешь? Там 18 или 20 тысяч людей [вмещает арена] — конечно, все армяне не могут быть, но на арене будут в основном армяне. Тысяча? Это шутка? Когда UFC 300 был в Лас-Вегасе, пришло больше семи тысяч армян. Представляете, о чем я говорю? Сейчас, думаю, 60 процентов армян будет [от всех зрителей].

Про тренировки Царукяна и Муртазалиева

— Они оба тренировались в одно время, но каждый делал свою работу. Один раз оба готовились — в это время нехорошо спарринговать вместе. А вот если у Армана боя не будет, а у Бакрама будет, то очень хорошо было бы, чтобы Арман пришел, немножко кэмп вместе сделали. Или если у Армана бой, а Бакрам в Америке, он бы с ним потренировался немножко. Это хорошо, но спарринг — это другой спорт.

Фото соцсети

Про Ронду Роузи

— Когда Ронда Роузи после Олимпиады впервые стала по ММА тренироваться, она у меня в зале начала, да. Она у нас была где-то год, но в это время я вообще с девушками не тренировался. В это время Ронда была очень эмоциональная, но очень хорошая девушка. Ее били иногда, и она взяла [соперника] на прием из дзюдо. Ей кричали: это бокс, это не дзюдо! Мы всегда ставили каких-то детей с ней. Она сначала знала только дзюдо и грэпплинг, но раз-два по ней попали, а она сразу брала и кидала. Сильно дружила с Гамбуряном, Демирчяном, моими ребятами, которых я тренировал, с Кареном [Дарабедяном]. Она приходила с парнями поработать, почти каждую неделю там была.

