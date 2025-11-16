Видео
Сегодня, 07:10

Бойцы из команды Хабиба атаковали друга Конора на UFC 322! Заставили ответить за грязные оскорбления в соцсетях

Бойцы из команды Хабиба подрались с секундантом Макгрегора на UFC 322
Евгений Нарижный
Корреспондент
Хабиб Нурмагомедов и Магомед Зайнуков.
Фото соцсети
Ранее Диллон Дэнис не стеснялся в выражениях.

Утром 16 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден» проходил турнир UFC 322, в главном событии которого Ислам Махачев встретился с Джеком Деллой Маддаленой. Один из спарринг-партнеров Махачева, Магомед Зайнуков, также присутствовал на арене «Мэддисон-сквер-гарден», и закончилось это не очень хорошо.

Перед началом главного карда на трибунах началась потасовка: группа людей напала на бойца Диллона Дэниса — того самого секунданта Конора Макгрегора, на которого в свое время из клетки прыгнул Хабиб. С тех пор Дэнис написал много оскорбительных слов о команде Хабиба и других кавказских бойцах в соцсетях, и ответка пришла неожиданно.

Судя по видеороликам, самыми активными участниками нападения на Дэниса были двоюродный брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов, а также боец команды Магомед Зайнуков, который подписался в UFC около месяца назад. Видео некачественное и опознать бойцов непросто, но журналист ММА Junkie Нолан Кинг сообщил, что это действительно были бойцы из зала Нурмагомедова.

«Между Диллоном Дэнисом и членами команды Хабиба, включая Абубакара Нурмагомедова и Магомеда Зайнукова, произошла драка. Непонятно, что послужило причиной, но сотрудники безопасности и полицейские были втянуты в потасовку. На место прибыл вице-президент UFC Хантер Кэмпбэлл, чтобы утихомирить ситуацию», — пишет Нолан.

Причина случившегося понятна — высказывания Дэниса о кавказских бойцах. Вот что он писал в соцсетях в последнее время:

«Если Джек Делла Маддалена победит Ислама Махачева, я дам 3000 долларов одному человеку, который лайкнет этот твит».

«Хасбулла угрожал зарезать меня в Нью-Йорке... Не буду врать, получить удар ножом в икру — это ужасно».

«К черту Ислама» [и прикрепил скриншот со ставкой на Маддалену].

«Марио Баутиста ловит Нурмагомедова на полностью заблокированный прием. Вы даже не представляете, что я бы с ними сделал. Увидимся, крысы, на моем родном стадионе MSG».

Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена: трансляция турнира UFC 322 16&nbsp;ноября 2025.Махачев против Деллы Маддалены — Ислам идет за вторым поясом и историей: онлайн-трансляция UFC 322

«К черту эту дагестанскую крысу» [после поражения Анкалаева от Перейры].

«Я единственный боец, способный задушить Хамзата Чимаева. Никто из этих парней не может сравниться со мной по мастерству, поэтому они и держат меня подальше. Скоро я стану неоспоримым. Когда придет время, они поймут, что эти ребята даже близко не дотягивают до моего уровня. Я спасу мир ММА от этой крысы с заячьей губой».

Слова Дэниса отвратительны и заслуживают осуждения, но теперь Магомед Зайнуков ставит карьеру в UFC под угрозу. В руководстве очень не любят, когда бойцы распускают руки на турнирах. Главное тому доказательство — Арман Царукян, который обошелся штрафом. Но Зайнуков сейчас для промоушена куда менее ценен, чем Царукян, поэтому санкции могут быть намного строже.

21

  • Бильбо Бэггинс

    ЮФС Днище!

    16.11.2025

  • Бильбо Бэггинс

    ЮФС давно превратилось в обнимашки.Будущее за настоящим мордобоем Бэр накл!!!

    16.11.2025

  • Аргус

    Да UFC за это им еще денег заплатила.

    16.11.2025

  • Ibrahim Murat

    Идите смотрите свой футбол :soccer:. Как прервалась беспроигрышная серия сборной России. Это не ваша ветка.

    16.11.2025

  • Аргус

    Никто их не дисквалифицирует, банальная попытка прорекламировать мероприятие.

    16.11.2025

  • Аргус

    Все это так забавно выглядит, "Атаковали", "Заставили ответить". Это же всегда так делается в прямом эфире когда хочется кого то наказать) Интересно, а если он не ответит пошлет их, то дальше то что, убьют, изобьют, и уедут надолго в тюрьму? Тупой западный трешток.

    16.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Дикие горцы..

    16.11.2025

  • NGE

    Обратите внимание = не один на один, а толпой на одного! Это всё, что надо знать о "храбрых" мущщщинах

    16.11.2025

  • Vladimir Borisov

    Дикари и есть дикари

    16.11.2025

  • Oleg Krymov

    Автор - большой любитель бородачей.

    16.11.2025

  • Oleg Krymov

    По старой кавказской традиции толпой на одного.

    16.11.2025

  • Иванов Иван

    Хотелось бы уточнить. А этот Дэнис был один в зале?

    16.11.2025

  • Хидетоши Наката

    "Заставили ответить за грязные оскорбления в соцсетях". Норм заголовок.

    16.11.2025

  • Niko McCowrey

    Автор живо интересуется миром животных...

    16.11.2025

  • Рабинеришко

    Как всегда 10 на одного. Лучшие спецы в мире по массовым атакам. На фронте бы пригодились в штурмах

    16.11.2025

  • kolos249

    Дикари бородатые!

    16.11.2025

  • МаратХ

    Ты один приходи, мы тоже одни будем

    16.11.2025

  • Иван

    типичные горцы. толпой, со спины. лечить надо таких, принудительно

    16.11.2025

  • AlAr

    Надеюсь, что их карьера в UFC закончилась!

    16.11.2025

  • Топотун

    Зверяне

    16.11.2025

  • МаратХ

    Надо зверьков дисквалифицировать пожизненно. А то привыкли толпой на одного кидаться

    16.11.2025

    Конор Макгрегор
    Хабиб Нурмагомедов
    UFC
