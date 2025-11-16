Бойцы из команды Хабиба атаковали друга Конора на UFC 322! Заставили ответить за грязные оскорбления в соцсетях

Сегодня, 07:10
Утром 16 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден» проходил турнир UFC 322, в главном событии которого Ислам Махачев встретился с Джеком Деллой Маддаленой. Один из спарринг-партнеров Махачева, Магомед Зайнуков, также присутствовал на арене «Мэддисон-сквер-гарден», и закончилось это не очень хорошо.
Перед началом главного карда на трибунах началась потасовка: группа людей напала на бойца Диллона Дэниса — того самого секунданта Конора Макгрегора, на которого в свое время из клетки прыгнул Хабиб. С тех пор Дэнис написал много оскорбительных слов о команде Хабиба и других кавказских бойцах в соцсетях, и ответка пришла неожиданно.
Судя по видеороликам, самыми активными участниками нападения на Дэниса были двоюродный брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов, а также боец команды Магомед Зайнуков, который подписался в UFC около месяца назад. Видео некачественное и опознать бойцов непросто, но журналист ММА Junkie Нолан Кинг сообщил, что это действительно были бойцы из зала Нурмагомедова.
«Между Диллоном Дэнисом и членами команды Хабиба, включая Абубакара Нурмагомедова и Магомеда Зайнукова, произошла драка. Непонятно, что послужило причиной, но сотрудники безопасности и полицейские были втянуты в потасовку. На место прибыл вице-президент UFC Хантер Кэмпбэлл, чтобы утихомирить ситуацию», — пишет Нолан.
Причина случившегося понятна — высказывания Дэниса о кавказских бойцах. Вот что он писал в соцсетях в последнее время:
«Если Джек Делла Маддалена победит Ислама Махачева, я дам 3000 долларов одному человеку, который лайкнет этот твит».
«Хасбулла угрожал зарезать меня в Нью-Йорке... Не буду врать, получить удар ножом в икру — это ужасно».
«К черту Ислама» [и прикрепил скриншот со ставкой на Маддалену].
«Марио Баутиста ловит Нурмагомедова на полностью заблокированный прием. Вы даже не представляете, что я бы с ними сделал. Увидимся, крысы, на моем родном стадионе MSG».
«К черту эту дагестанскую крысу» [после поражения Анкалаева от Перейры].
«Я единственный боец, способный задушить Хамзата Чимаева. Никто из этих парней не может сравниться со мной по мастерству, поэтому они и держат меня подальше. Скоро я стану неоспоримым. Когда придет время, они поймут, что эти ребята даже близко не дотягивают до моего уровня. Я спасу мир ММА от этой крысы с заячьей губой».
Слова Дэниса отвратительны и заслуживают осуждения, но теперь Магомед Зайнуков ставит карьеру в UFC под угрозу. В руководстве очень не любят, когда бойцы распускают руки на турнирах. Главное тому доказательство — Арман Царукян, который обошелся штрафом. Но Зайнуков сейчас для промоушена куда менее ценен, чем Царукян, поэтому санкции могут быть намного строже.
