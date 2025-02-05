Большая надежда.

В ночь на 9 февраля в UFC дебютирует Александр Топурия (5-1) — родной брат чемпиона полулегкого веса Илии Топурии. Он подерется с другим дебютантом Колби Сикнессом на турнире UFC 312 в Сиднее.

От Александра у фанатов большие ожидания — во-первых, фамилия, во-вторых, большая реклама, которую ему сделали брат и Мераб Двалишвили. Илия заявил, что Александр станет чемпионом до конца 2026-го - начала 2027-го и не проиграет ни одного боя, Мераб и вовсе выдал, что Александр сильнее самого Илии и никто не сможет выиграть у него в легчайшем весе.

Фото соцсети

«Я тренировался с Александром пару раз, он очень сильный, я очень жду его дебют, — говорил Мераб испанским журналистам. — Он, может быть, даже лучше Илии, очень хорош. Я полечу в Австралию на его дебют, поддержу его. В этом весе его никто не побьет, вот настолько он хорош! Нет никакой проблемы в том, что он идет в мой вес. Мы никогда не подеремся, потому что мы оба грузины. Даст бог, я буду чемпионом, когда он зайдет в топ-5, и тогда я либо сменю весовую, либо закончу карьеру».

Александру 29 лет, у него мало боев в профессионалах для такого возраста — всего 6. Он резво начал в профи — три боя за 2015 год, но затем ушел в огромной шестилетний простой, причины которого мне нигде не удалось найти. Ни брат, ни тренеры Александра нигде об этом не рассказывали, даже испанским медиа. Помимо простоя и количества боев, фанов может смущать поражение в его рекорде — а может быть, он не так уж хорош?

Фото Фото из соцсетей Climent Club MMA

Но тут дело в том, что это за поражение. Александр проиграл сопернику, которому визуально уступал кило 7-10, и смотрелся в этом бою он довольно неплохо — проводил тейкдауны, борол, но затем устал и был забит в партере при каких-то непонятных обстоятельствах (съемка боя любительская, с обрывами).

Так или иначе, последующие бои Александр выиграл очень уверенно — нокаутами и сабмишеном в первом раунде. У него очень хорошая борьба и контроль, в легчайшем весе так может бороться от силы два-три человека. Бокс Александра нахваливают, но в бою он как-то особо на него не полагается и в принципе не наступает так же агрессивно, как брат. Александр действует более осмотрительно в стойке, весь его запал идет на борьбу, но в дебюте UFC он может подраться совсем в другой манере — с последнего его боя прошло почти два года, новый простой, он мог что-то изменить в подготовке.

О том, какой Александр в жизни, известно мало — он не так часто дает интервью и отвечает всегда сухо и уклончиво. Но вот недавно его тренер Роу Родригес дал большое интервью испанскому каналу Enrique Gimeno MMA и рассказал о брате Илии много нового и интересного.

«Александр непубличный человек, свою личную жизнь он оберегает. Например, он очень любит животных, собак, у него есть кане-корсо, и он даже не хочет выставлять фотки с ним, не хочет раскрываться для публики. С Илией в этом плане они отличаются, Илия — экстраверт, он более открытый, легче сходится с людьми, Александр чуть больше интроверт, его личный круг друзей и близких закрытый, в основном там грузины.

Алекс — красивый парень, хорошо выглядит. В свое время и он, и Илия работали в магазинах одежды. Сначала работали установщиками гамаков на пляжах, а потом в магазинах одежды. Алекс работал в Bershka, Илия, если я не ошибаюсь, в Stradivarius, у Вероники, жены Хорхе (тренера зала Топурии в Аликанте. - Прим.). Stradivarius больше магазин для женщин, но там есть мужской отдел. Вероника помогла Илие устроиться, если я ничего не путаю.

У Алекса тонкий вкус в одежде, он красиво одевается. Мы все можем ходить в спортивках, а он оденется красиво. Приходит в зал красиво одетый, переодевается, всех там уничтожает, потом принимает душ и снова красиво одевается. Есть фотка с боя Илии против Джона Гуарина, финала чемпионата Испании по ММА, и там видно, что Алекс в костюме».

Александр Топурия (справа, в костюме) на финале чемпионата Испании по ММА. Фото Фото из архива Роу Родригеса

Он тоже очень хороший одаренный боксер, у него есть рефлексы и разрушительный удар в печень, как у профессионального боксера. Они с Илией уже в 2014-м знали, как бить, очень жестко пробивали печень. У меня на телефоне сохранилось видео старое, где я держу Алексу лапы. Я хорошо помню тот день, потому что у меня был с Алексом спарринг. И он так попал мне боковым в нос, что два дня я не мог дайвить. Я профессиональный дайвер, работаю под водой, чиню подводное оборудование. После его удара мне так давили дайверские очки на нос, я не мог работать. Я понял после этого, что от этих спаррингов мне мало пользы. (Смеется.)

Александр и Илия Топурия в детстве. Фото Фото из архива Хорхе Климента

Могу сказать еще, что Алекс хорошо танцует. Если заиграет музыка, он на месте стоять не будет, может и в зале потанцевать после тренировки, чувство ритма у него отличное. Илия тоже танцует, но... ему все равно, кто что подумает, а Алекс танцует так, что это хорошо выглядит». (Смеется.)