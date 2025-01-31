Брайс Митчелл сошел с ума, но работы не лишился.

История UFC знает немало ситуаций, когда бойцы в публичном пространстве высказывали свои умозаключения, которые приводили в ужас общественность. И если треш-током в адрес друг друга спортсмены способны удивить в редких случаях, то личная точка зрения на острые темы регулярно будоражит болельщиков. Одно из самых сумасшедших высказываний на своем подкасте недавно сделал Брайс Митчелл.

Митчелл — боец UFC полулегкого веса, где долгое время шел без поражений, пока не встретился с Илией Топурией и не проиграл удушением во втором раунде. С тех пор больших надежд Брайс не подает, но в инфополе появляется регулярно. Митчелл — человек с очень спорными взглядами. Он уверен, что Земля не круглая, а плоская, считает, что в McDonalds кладут человеческое мясо в бургеры, выступает против вакцинации и считает, что в будущем в мире выживут только фермеры из-за «Великой экономической депрессии». А еще однажды Митчелл случайно травмировал сам себя дрелью — после того, как зачем-то засунул инструмент в трусы. Список безумств Митчелла недавно пополнился еще одним диким высказыванием: боец в своих соцсетях решил немного порассуждать об Адольфе Гитлере.

«Честно, по моим собственным исследованиям, Гитлер был довольно неплохим парнем. Пока Гитлер не сел на меф, он был парнем, с которым можно было бы сходить на рыбалку. Когда он сел на меф и вторгся в Россию, тогда он окончательно поехал крышей. Был ли Гитлер идеальным? Нет. Но он боролся за чистоту своей нации, выкидывал из нее жадных евреев, которые уничтожали его страну и обращали их [немцев] в геев (движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией. - Прим. «СЭ»). Он не хотел, чтобы кучка заднеприводных разрушила его нацию».

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За такие слова на Митчелла справедливо обрушился шквал критики в интернете — его осуждали как собственные подписчики, так и болельщики по всему миру. Но такие слова репутационно бьют не только по их автору, но и по организации, где он работает. У фанатов возник вопрос: а что думает на этот счет президент UFC Дана Уайт? И расторгнут ли с Брайсом контракт? На пресс-конференции после турнира Power Slap 11 Уайт ответил.

«Я на своем веку слышал много всякой тупости, но это, пожалуй, наихудшее. Когда мы говорим о Гитлере... он причастен к уничтожению 6 миллионов евреев, он пытался стереть с лица земли целую расу. Вторая мировая была кровавейшей войной в истории, 45 миллионов гражданских убито, 25 миллионов солдат убито. Гитлер — одно из мерзейших исчадий зла, которое когда-либо проходило по планете Земля. Любой, кто думает по-другому, — придурок.

Проблема соцсетей — они дают площадку многим тупым невежественным людям. Мы, конечно, вышли на Брайса и... когда мы прочитали, что он сказал, и довели до него наши впечатления... Мы чувствуем больше чем омерзение. Будем ли мы его наказывать? Свобода слова. Вам это может не нравиться, мне может не нравиться. Красота этого бизнеса в том, что те, кто ненавидит Брайса Митчелла теперь, имеют шанс увидеть, как ему надерут зад по телевизору на весь мир.

Что вы еще хотите от меня услышать? Вы знаете, как я топлю за свободу слова. Но в случае с ним мы имеем дело, возможно, с тупейшим человеком на планете. О чем говорить, если он просверлил себе дырку в мошонке. Вот о каком уровне тупости мы говорим. Я могу 10 минут рассуждать о том, как туп Брайс Митчелл. Но мы живем в таком мире, где тупые и невежественные люди имеют право голоса».