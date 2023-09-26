Адесанью поймали нетрезвым за рулем. Экс-чемпиона UFC будут судить по законам Новой Зеландии

Сам боец уже извинился.

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья признал себя виновным в вождении в нетрезвом виде. Утром в воскресенье Адесанья прибыл в окружной суд Окленда со своим адвокатом и двумя сотрудниками личной охраны.

Судебные документы показывают, что новозеландцу предъявили обвинение в вождении автомобиля на улице Уэлсли в Центральном Окленде с содержанием 87 миллиграммов алкоголя на 100 миллилитров крови. Законный лимит составляет 50 миллиграммов. При этом Иззи совсем немного превысил порог в 80 миллиграммов, после которого возможно предъявить обвинения.

«Я хочу извиниться перед общественностью, моей семьей и моей командой за решение, которое я принял, — сесть за руль после того, как выпил за ужином, — сказал Адесанья в заявлении, предоставленном Herald. — Меня остановили и сделали доказательный анализ крови: результат составил 87 миллиграммов алкоголя на 100 миллилитров крови. Я разочарован своим решением водить машину. Это было неправильно. Я знаю, что люди могут следовать за мной, и хочу, чтобы они знали, что я не считаю такое поведение приемлемым».

Максимальное наказание по этому обвинению — тюремное заключение сроком на три месяца или штраф в размере 4500 новозеландских долларов (около 2670 долларов США). Дата предполагаемого правонарушения — 19 августа этого года, за три недели до поединка против Шона Стрикленда. Этот бой Адесанья проиграл единогласным решением судей.

Адвокат бойца Карл Троттер добивался отмены обвинительного приговора, и судья удовлетворил это требование. Троттер заявил, что будет добиваться освобождения без осуждения после вынесения приговора 10 января. Он сказал, что ему больше нечего добавить, кроме как сказать, что Адесанья «чувствует себя весьма раскаивающимся».