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Сегодня, 17:00

Экс-боец UFC Жумагулов хочет взять себе уже третью жену: «Я лев, у которого свой прайд»

Бывший боец UFC из Казахстана хочет взять уже третью жену
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Боец Жалгас Жумагулов
Жалгас Жумагулов.
Фото Соцсети
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Многоженец.

Бывший боец UFC и чемпион Fight Nights Жалгас Жумагулов — один из главных правдорубов в русскоязычных ММА.

Он рассказывал, как забивал локтями молодых бойцов в зале за непослушание, выгонял их из душа, если они заходили мыться первее старших, и без стеснения делился подробностями своих отношений с двумя женами. Недавно казахстанский боец снова дал большое интервью каналу «Rukh Entertainment», где откровенно заявил, что планирует взять себе еще одну жену.

Жалгас Жумагулов. У казаха из UFC две жены и семеро детей. «Мои жены — соперницы друг другу, так и должно быть»

Ведущий: — У тебя три жены, братан?

Жалгас Жумагулов: — Пока две, думаю, три будут скоро. Уже думаю, есть такая ... Львов много, но не каждый лев содержит прайд. Я из тех, у кого есть свой прайд. Я люблю женщин. Если ты любишь женщин, женись. В нашей истории... я знаю своих дедов конкретно, много жен было у них, в нашей культуре это встречается, это не проблема. Моя слабость — женщины, я люблю женщин, люблю парфюмы, вот моя слабость. Лошадей люблю. Сейчас меня поймут неправильно про женщин, что я налево-направо гуляю. Вот именно что я налево-направо не гуляю.

Боец Жалгас Жумагулов
Фото Соцсети

Женился я. Как есть — люблю женщин, поэтому взял вторую жену. Сейчас меня мотивирует один братан, чтобы я взял третью жену. Есть такая мотивация. Скрывать я это не собираюсь, как есть говорю правду. Если любишь женщин — женись. Если любишь одну — довольствуйся одной, но к другим не ходи налево. Это чья-то сестренка, кого-то дочка, мама. Прелюбодеяние — это долг. Если ты его сделал, он вернется к тебе обязательно. Либо к тебе, либо к семье, сестренке, может, даже кто-то твоей женой воспользуется.

Жалгас Жумагулов
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