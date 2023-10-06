«Россияне читерят прямо сейчас». Бывший соперник Махачева снова обвинил бойца в принятии допинга

Бобби Грин уверен, что в USADA не знают, как добраться до Дагестана.

Вечером 21 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC 294, в главном событии которого Ислам Махачев проведет защиту пояса против бразильца Чарльза Оливейры. Этот поединок станет для Махачева второй защитой, а Оливейра попробует взять реванш: бывший чемпион упустил титул именно в поединке с россиянином год назад. Перед завоеванием титула Ислам победил десятерых оппонентов подряд, а двое последних остались с ним не в лучших отношениях и обвиняют бойца в нарушении правил Антидопинговой комиссии, несмотря на отсутствие реальных доказательств.

Новозеландец Дэн Хукер после боя Махачева с Алексом Волкановски углядел у Ислама синяк на локтевом сгибе и сразу высказал предположение, что след остался после запрещенных внутривенных инъекций физраствора, что помогает быстрее восстановиться после весогонки. Никаких подтверждений этому Хукер не привел, а в USADA никаких обвинений не выдвинули.

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев. Фото Соцсети

Еще один из последних соперников Махачева, американец Бобби Грин, который в эти выходные подерется с Грантом Доусоном, использовал общение с медиа как повод напомнить, что он думает об Исламе Махачеве.

«Я верю в Ислама в бою с Оливейрой, и единственная причина, почему я скажу это... ты должен быть начеку с этим засранцем, — заявил Грин на Jaxxon Podcast. — Нужно посмотреть за кулисы. Почему их продолжают отправлять в Абу-Даби, понимаете, о чем я?

Россияне читерят прямо сейчас. Никакого неуважения ни к кому из россиян. Если вы — мои поклонники, я хорошо к вам отношусь. Но я вижу некоторые забавные вещи, и я такой: «Ой». Потому что я знаю многих людей по всему миру. Например, Хабиб, Ислам и другие ходят в мечеть. Они тренируются там, где вас не может быть — USADA не может поехать, вы не можете прийти сюда. Месяцами они могут делать все, что хотят».

Бобби Грин. Фото Соцсети

Это не первый раз, когда Грин напрямую обвиняет Махачева в употреблении допинга. В конце прошлого года после первой победы Ислама над Оливейрой американец впервые раскритиковал бывшего соперника перед своим поединком против Дрю Добера, еще одного экс-соперника Махачева. Бой Грин, кстати, проиграл нокаутом.

«Впечатлен ли я победой Ислама над Оливейрой? О да. Он сделал свое дело. Божечки... Не знаю, стоит ли мне это делать... Но я такой правдивый. Я самый настоящий. Я как-то лазил в YouTube и нашел небольшое видео, где говорилось, что у Ислама были проблемы с препаратами. Но я что-то не видел, чтобы люди об этом говорили. И он рассказывал как-то, что, когда он впервые приехал... в его школе, где он тренировался, в России, там ему давали витамины. То есть они делают это еще с тех пор, кто скажет, с каких пор... Когда только начали тренироваться. Представьте, когда вы кому-то даете стероиды с возраста 10 лет, 12, 13, 14, 15. Каким сильным вы будете!

В их стране это нормально — принимать препараты. А у нас здесь из-за этого напряженка. Там хотят, чтобы бойцы были сильнее, мужественнее. А у нас нет. Но представьте, если бы я принимал? Я бы убил всех. Интересно, почему все эти дагестанцы так часто выигрывают? Они были выведены для этого, там девятилетние могут тренироваться с медведем. Они были выкормлены, чтобы быть лучше нас. Извините, но это так. А мы у себя тут ссыкуны какие-то: «Это нельзя, это нельзя».

Ислам Махачев против Бобби Грина. Фото UFC

В поединке с Доусоном Грин заслуженно считается большим андердогом и идет за коэффициент 3,8. Но никогда в карьере в американца не верили меньше, чем перед боем с Махачевым, когда кэф на победу Грина составлял 6,75. Букмекеры оказались правы — Ислам расправился с Бобби меньше чем за раунд. Неизвестно, что именно заставляет Грина сыпать обвинениями в адрес бывшего соперника, но не исключено, что обида — не из-за поражения, а от того, насколько беспомощно он выглядел в этом поединке.