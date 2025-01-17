Царукян снялся с боя против Махачева за сутки до UFC 311

За пояс с Исламом сразится бразилец Ренато Мойкано.

Поединок между Махачевым и Арманом Царукяном на турнире UFC 311 не состоится. За сутки до ивента армяно-российский боец снялся из-за травмы спины. Однако Ислам все равно проведет схватку — с другим соперником.

Что случилось

В ночь на 19 января 2025 года в Лос-Анджелесе состоится турнир UFC 311. Главным событием вечера должен был стать реванш между действующим чемпионом в легком весе Махачевым и претендентом Царукяном. Однако за сутки до события стало известно о том, что Арман снялся с боя из-за травмы.

Новость появилась прямо во время процедуры взвешивания, которая в пятницу вечером проходила в Калифорнии. Все участники основного карда прошли процедуру — кроме Царукяна, который не явился. В то же время появилась информация о том, что Арман не будет участвовать в бое — на это указывал ведущий шоу HustleMMA Адам Зубайраев.

Позже стали появляться подробности.

«Я знаю наверняка, что Арман снимается с боя против Махачева. Обострилась травма спины. По поводу замены у меня информации нет. Но Царукян совершенно точно не выйдет завтра на поединок», — приводит Sport24 слова менеджера Азамата Бостанова.

«К сожалению, мы снялись с боя в связи с травмой Армана, которую он получил во время сгонки последних килограммов, — прокомментировал новость брат Царукяна Артур. — Приняли тяжелое для всех решение. Еще раз приносим извинения всем фанатам единоборств. Для нас это больше, чем просто поединок».

Кто новый соперник

Позже информацию подтвердил глава UFC Дана Уайт. Он также назвал нового соперника для Махачева: им станет 35-летний бразилец Ренато Мойкано. Руководитель промоушена подчеркнул, что бой останется титульным.

Мойкано занимает 10-е место рейтинга UFC в легком весе. За карьеру бразилец провел 26 схваток, в которых одержал 20 побед, 5 раз уступил, а еще один поединок завершился ничьей. С Махачевым южноамериканец еще ни разу не встречался.

В предыдущем бою осенью 2024 года в Париже Ренато победил техническим нокаутом француза Бенуа Сен-Дени.

О шансах Мойкано в титульнике в интервью «СЭ» высказался бывший боец UFC Алексей Олейник: «С одной стороны, подготовка у Ренато совсем не та. С другой, он парень крепкий. Мы с ним тренировались и работали в зале параллельно, несколько раз боролись. Физически очень развит, интересный боец. Но у него все-таки нет подготовки, а у Ислама есть. Я уверен, что Махачев сейчас в превосходной форме. Не думаю, что Мойкано сильнее Царукяна. Полагаю, он согласился на деньги, которые были предложены, чтобы подраться. Есть и опасные моменты для Ислама: Мойкано хорошо бьет ногами, но все-таки уровень подготовки у него не тот, который был у Армана. Думаю, за счет опыта и профессионализма Ислам должен справиться».

Напомним, первый бой между Махачевым и Царукяном состоялся 20 апреля 2019 года на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге. Тогда Ислам одержал победу единогласным решением судей.