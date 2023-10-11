Оливейра отказался от боя с Махачевым! Ислам снова подерется с Волкановски

Невероятные перестановки на UFC 294.

Вечером 21 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC 294, в главном событии которого Ислам Махачев должен был встретиться с Чарльзом Оливейрой. Поединок должен был стать реваншем — первый бой годом ранее закончился победой россиянина удушающим во втором раунде.

Но реванша не будет, по крайней мере, пока. Оливейра, который так хотел отквитать поражение, получил глубокое рассечение во время спарринга — выйти на бой он с такой травмой не сможет. Сам Оливейра уже дал развернутый комментарий по поводу отказа от боя.

«Многие из вас уже знают, что произошло. Я выбыл из состава участников турнира UFC в Абу-Даби из-за того, что произошло сегодня на моей последней тренировке в Бразилии. Мне нельзя лететь с таким серьезным рассечением. Мне наложили девять швов, и я не уверен, что смогу залечить его за такое короткое время и показать отличный бой.

Вместе с UFC мы приняли решение сняться с боя. Многие сейчас осуждают меня, но я не могу выйти на этот бой, готовым на 80%. Этот поединок очень важен для меня, многое поставлено на карту, и я должен быть готов к нему на 100%, а то и на все 120%».

Ислам Махачев и Чарльз Оливейра. Фото Соцсети

Но в UFC быстро нашли замену, и это не Матеуш Гамрот, который ранее убедил всех в том, что именно он станет страхующим титульника в Абу-Даби. Махачев подерется с другим соперником, но ему снова предстоит реванш.

На замену, конечно, вышел Алекс Волкановски, который бился с Исламом в феврале 2023-го в Австралии и дал Махачеву самый тяжелый бой в карьере. Поединок продлился все пять раундов, россиянин выиграл единогласным решением судей, но у болельщиков и проигравшей стороны осталось много вопросов. Скорее всего, второй бой Махачева с Волкановски и так рано или поздно состоялся бы, но травма Оливейры его организацию ускорила. Ранее сообщалось, что Волкановски подерется с Илией Топурией за пояс в полулегком весе в январе 2024 года в Торонто.