«Психологи лезут в Дагестан с пропагандой феминизма». Большое интервью Мурада Мачаева

Разговор на социальные темы.

Мурад Мачаев — в прошлом успешный боец ММА (23-3), а сейчас тренер в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова и человек, который помогает бойцам из команды Хабиба в вопросах диетологии. Мачаев зарекомендовал себя как хороший спикер, который умеет остро высказываться как на спортивные, так и на социальные темы — «СЭ» встретился с ним в Махачкале и поговорил об Исламе Махачеве, Армане Царукяне, происходящем на Олимпиаде, правах женщин в Дагестане, вреде психологии и многом другом.

«О'Мэлли пропагандирует неправильный образ жизни»

— Недавно в полусреднем весе сменился чемпион — Белал Мухаммад победил Леона Эдвардса. Насколько это сюрпризом стало?

— Сюрпризом не стало. От Белала Мухаммада ожидали этого, он на хорошей победной серии шел, около 10 боев, и он не просто так такую победную серию сделал. И те бои, которые он проигрывал — он их тоже реваншировал. Ожидалось, что будет близкий бой.

На мой взгляд, у Белала борьба лучше, чем у Эдварса, и ожидалось, что он будет бороть его и за счет этого будет выигрывать раунды.

— Я разговаривал с Альбертом Туменовым по этому бою. Он высказал такое мнение, что у Белала не ультимативная борьба. То есть, например, для Ислама это вряд ли проблемы составит.

— Да, соглашусь с ним. У него просто борьба такая — уже под ММА подстроенная. У него такой техники борцовской нет, но он подстроил свою борьбу под ММА и умеет грамотно пользоваться этим.

— Реально ли увидеть бой Ислама с Белалом? Учитывая, что они вместе тренировались, что одна религия.

— Я не думаю, что они согласятся на бой, потому что у них очень хорошие отношения. И у Ислама есть пока дела в легком весе, у Белала есть много дел в полусреднем весе. Поэтому в ближайшее время, я думаю, пока не состоится этот бой. В дальнейшем уже видно будет — у Белала тяжелые бои предстоят, и кто знает, как там сложится ситуация.

— Недавно стало известно, что у Мухаммада Мокаева закончился контракт с UFC и ему его не продлили. Как я понял, там много причин, в том числе якобы какие-то переговоры с PFL. Как считаете, насколько правильное решение со стороны UFC не продлевать с ним контракт?

— На самом деле, UFC с такими бойцами не расторгает контракт. Просто так не расторгает. Я думаю, там причины какие-то сугубо личные, какая-то неприязнь у руководства случилась, потому что с такими бойцами... У него семь боев, семь побед, четыре финиша. Это по причине какой-то личной неприязни, а что конкретно было, я не знаю. Много слухов ходит, много разных причин пишут.

Мурад Мачаев и Ислам Махачев. Фото Соцсети

— Вспомнил вашу недавнюю цитату про Шона О'Мэлли, что нормальный дагестанец не стал бы к нему подходить, даже несмотря на его достижения, из-за его, как я понял, прически...

— Не только из-за прически — из-за манер, поведения. Когда парень ходит с накрашенными ногтями, покрашенными волосами... Он ведет неправильный образ жизни, он публично курит, раскуривает вот это, я не знаю, травку или что он там курит. Это все публично он пропагандирует, и нормальный, адекватный человек понимает, что здравого ничего нет в этом.

— Я помню, вы говорили, что длинные прически в Дагестане неуместны, неприемлемы.

— Это с точки зрения традиционного Дагестана неуместно. Если дагестанец какой-то в России находится, в Москве, у них в России, за пределами Дагестана, это считается нормой, это считается нормально. Если какой-то дагестанец за пределами Дагестана живет и отращивает волосы, то нет проблем, это его дело личное. Но когда в Дагестане ты находишься, я считаю, это противоречит нашим традициям. И когда ты так ходишь, ты пропагандируешь это среди молодежи.

— Почему меня это немножко удивляет — есть же, например, бойцы с длинными волосами: Шара Буллет, братья Забит и Хасан Магомедшариповы. Или у них недостаточно длинные волосы?

— Ну знаешь, я бы не сказал, что у них длинные волосы. Они обросшие, да, им подходит стиль этой прически, но длинные волосы, я считаю, — это уже когда до плеч волосы, когда начинают хвостики себе делать, косички делать и так далее. Вот это уже я считаю неприемлемым.

«У всех мнение сложилось, что в Дагестане ущемляют права женщин...»

— Вчера с Алаверди Рамазановым общался, он же родом из Кизляра, и Кизляр во многом знаменит благодаря коньячным заводам. Алаверди мне сказал, что нынешняя молодежь менее склонна к алкоголю. Как будто старшие все-таки еще выпивают, а для нынешней молодежи это чуть ли не нонсенс. Согласны с этим?

— Немножко не согласен в том плане, что сейчас в Дагестане разделение жесткое. Есть часть молодежи, которая вообще категорично к этому относится. Есть те, кто ведут более свободный образ жизни, так сказать. Раньше старое поколение — можно сказать, это было нормой для всех, это было повсеместно. И те, кто не пил — они, наоборот, как белая ворона выделялись из толпы. А сейчас тех, кто не пьет, стало просто гораздо больше, но остались также среди молодежи те, кто позволяет себе выпить.

— Тот факт, что в Дагестане в большинстве магазинов не продается алкоголь, но при этом производится на заводах — в этом нет противоречия?

— Это уже вопрос к тем, кто производит алкоголь. Я как понимаю, в большинстве своем они куда-то его на импорт продают, за пределы Дагестана. Здесь тоже продается, но не в таких объемах, как я понимаю.

Мурад Мачаев. Фото Соцсети

— Лучше было бы, чтобы не производили?

— Я, конечно, согласен, лучше было бы, чтобы не производили. Я вообще за трезвую Россию, так сказать, чтобы в России вообще не пили алкоголь. Потому что ты же сам понимаешь, какие стереотипы у иностранцев — Россия, водка и так далее. В этом вопросе я поддерживаю Александра Шлеменко, что страна должна быть здоровой, и алкоголь я не поддерживаю.

— Александр Шлеменко предлагает вводить сухой закон, то есть полностью запретить алкоголь. Это правильно?

— Ну насколько я знаю, я просто от старшего поколения слышал, что были времена, когда вводился сухой закон (с лета 1985-го по осень 1988-го в СССР прошла антиалкогольная кампания, которую многие ошибочно называют сухим законом. Такое название некорректно, потому что спиртное все же продавалось, но были введены серьезные ограничения на его торговлю. — Прим. «СЭ»). И это ничем хорошим не закончилось, потому что начали люди варить самогон, и очень много отравлений пошло от этого самогона. Я думаю, здесь надо в целом менять идеологию, вести работу с молодежью, которая будет расти с другими понятиями. Понимаешь, о чем я? Вот Александр Шлеменко, как я понимаю, в Омске ведет очень хорошую работу. Он работает с молодежью и прививает здоровый образ жизни молодежи, прививает любовь к спорту. Это один из методов борьбы с алкоголем. И в этом вопросе, конечно, молодец Саня.

— Мурад, вы говорили, что не верите в эффективность психологов. Можете объяснить, почему?

— Ну есть ситуации, когда нужны психологи — какие-то там травмы. Но вот я слушал, к примеру, людей, которые изучали психологию и изучали нашу религию. Я считаю, что для тех, кто искренне изучает и понимает религию, все ответы на эти психологические вопросы, когда у них там какие-то душевные травмы, — они заключаются в нашей религии. Есть ситуации, когда нужны психологи, но это по факту 10 процентов от реальности, когда люди обращаются к психологам. Очень часто бывают ситуации, когда люди обращаются к психологам, и неквалифицированные психологи такие советы дают... Знаешь, семейная пара, [жена говорит:] муж мне что-то сказал. [Психолог советует:] тебе не нравится, уходи от мужа. Это что за подход? Не нравится — не терпи, уходи. А возьмем наших родителей, наше поколение. В каких тяжелых условиях жили наши родители, наши матери, и они терпели, сохраняли браки. Сейчас статистика развода в России просто колоссальная. Чуть что — женщины обращаются к психологам, и очень часто это большинство, но как по факту статистика: женщина обращается к психологам и очень часто психологи все, что делают — это советуют: уходи от мужа, разводись.

— А может быть вообще ситуация, когда в исламе женщина имеет право на развод?

— В нашей религии описывают ситуации, когда женщина имеет право на развод. Например, когда муж несправедлив, когда муж не разделяет брачное ложе с женой. Есть ситуации, но это просто детально углубляться надо. А так есть ситуации, когда жена имеет право требовать развода.

— Насчет психологов еще вспомнил, что были новости в сентябре того года с психологом из Татарстана, девушкой Хавой Шайдуллиной. Она мусульманка, покрытая, и она именно консультирует женщин, советы им дает, что если что-то не устраивает в семейной жизни, то нужно разводиться.

— Вот один из вариантов того, что я тебе говорю. Это современные психологи: не устраивает — разводись, не устраивает — уходи. 99 процентов этих психологов не борются за сохранение семьи. Да вот, посмотрите, даже Лабковский — миллионы подписчиков, психолог, семейный консультант. Ему что ни вопрос — не нравится, уходи, не терпи, а зачем тебе такой нужен? Бросай его, уходи. Вот все его советы. Аудитории огромные собираются, и все с открытым ртом его слушают.

— Насчет этой девушки — ее не хотели принимать в Дагестане. Она хотела с лекцией приехать сюда для женщин, и в итоге ей начали угрозы поступать. Потому что она женщинам пытается объяснить, что у них права есть, и это многим не нравится. Правильно ли девушке угрожать?

— Просто, знаешь, эти люди за счет хайпа, за счет этого всего хотят заработать здесь. Но в то же время они не понимают местный менталитет и местные традиции. Они со своим менталитетом и со своим феминизмом лезут к нам в республику, в Дагестан. Чтобы понимать, как устроены семейные отношения у нас в республике, ты должен родиться здесь. Допустим, я не понимаю многие вещи, многие традиции, которые в других республиках пропагандируются. Возьмем Чувашию, или у бурятов свои традиции, у чеченцев свои традиции. У каждого народа, у каждой народности, у каждой республики есть свои традиции, свои обряды. И теперь человек, не зная, какие у нас традиции, не зная, какие у нас ценности, лезет к нам в республику, и по факту, как я считаю, ну ты, я не знаю, согласишься со мной или нет... Мое мнение, что это просто пропаганда феминизма.

— Просто смотря что под феминизмом подразумевать.

— Права женщин — у всех мнение сложилось, что в Дагестане ущемляют права женщин. Они в первую очередь это пропагандируют, что у нас типа ущемляют права женщин. У нас очень много есть браков, когда все права женщин соблюдаются и женщины находятся на полном обеспечении мужчин. Мужчины полностью обеспечивают семьи свои, обеспечивают детей и так далее. А вот какой-то один плохой случай будет, из него раскачивают, как будто бы это массово пропагандируется в Дагестане. А точно так же если возьмем любую другую республику, у них уже тоже есть разводы. У них же тоже есть, когда не уживаются и так далее. Ну зачем раздувать из мухи слона?

Мурад Мачаев. Фото Соцсети

— Тут еще такой момент, что мужья обеспечивают, но бывает, что женщина хочет сама работать, а ей запрещают.

— Смотри, вот я недавно слушал подкаст. Женщина хочет, чтобы мужчина нес ответственность за нее, согласен? Женщина же хочет находиться за спиной, да? Женщина хочет, чтобы мужчина ее обеспечивал, правильно же?

— Не все женщины хотят, чтобы мужчина их обеспечивал.

— Ну, смотри, когда женщина замуж выходит, она сама выбирает себе мужа. Она же не выходит насильно замуж. Женщина же выбирает себе мужа, соглашается. Если ты соглашаешься, выходишь замуж, ты должна же понимать, какой у тебя муж. Если ты хочешь работать, хочешь на равных правах, на равных с мужем быть, выбери тогда себе такого мужа, который на равных с тобой будет, который будет тебе позволять работать, где ты захочешь.

— Это логично.

— Да, ты выходишь замуж, муж тебя опекает, муж тебя обеспечивает, муж несет за тебя ответственность. И ты хочешь делать то, что ты хочешь. Так же не бывает, если ты хочешь, чтобы муж за тебя ответственность нес, хочешь, чтобы муж тебя обеспечивал. Тогда в каких-то вопросах то, что муж хочет от тебя, ты тоже должна делать.

«Хабиб и Махачев не согласились бы участвовать в «Хайп Реалити»

— Вы критически к поп-ММА относитесь, и, в принципе, понятно, почему. Вы говорили, что не следите вообще за поп-ММА, а был ли какой-то скандал, инцидент, который даже до вас долетел?

— Я просто не знаю, не слежу за этим и не знаю тех бойцов, которые там выступают. Но в любом случае в соцсетях какие-то нарезки, фрагменты всплывают. И когда всплывают моменты, хайп вокруг которых прошел, да, там чуть нелицеприятные моменты бывают, оскорбления и так далее. И вот это, честно говоря, очень сильно не заходит.

— У Александра Шлеменко в его команде есть боец поп-ММА Артем Рофаль. Он в «Нашем деле», конечно, выступает, а они уже более-менее переформатировались в профи.

— Ну да, я слышал, что они переформатировались.

— А возможно ли, что в школе Абдулманапа Нурмагомедова будет тренироваться на постоянной основе боец из каких-то ютубных лиг?

— У нас есть такое негласное соглашение, что мы с бойцами поп-ММА сборы не проводим. А так в целом отовсюду, со всей России приезжают к нам на сборы ребята. Руководство клуба договаривается, что на сбор на определенный срок мы принимаем ребят. Но зал тоже не резиновый, мы не можем бесконечно людей принимать. Но с поп-ММА не хотелось бы связываться, потому что это отражается и на зале тоже. Потому что ребята, которые сегодня приходят к нам, у нас потренируются, фотки выкладывают из нашего зала, а потом натворят что-то нехорошее — ты сам видел на этих пресс-конференциях, что там бывает. И потом это начинают связывать с залом Нурмагомедова. Это как пятно такое ложится, и поэтому мне самому не хотелось бы тренировать ребят, которые в поп-ММА выступают.

— Когда поп-ММА стартовали полноценно, Абдулманапа Магомедовича уже не было. Как думаете, он бы как на это смотрел?

— Тоже негативно смотрел бы. У него тоже свои моральные принципы были. Он никогда не разрешил бы нашим ребятам выступать там, где оскорбляют друг друга, где задевают честь друг друга и так далее. Поэтому, я думаю, точно так же было бы.

— Сейчас выходит «Хайп Реалити», реалити-шоу. И там тренеры — это Хамзат Чимаев и Арман Царукян. Как кажется, для бойцов такого уровня правильно участвовать в таких сомнительных мероприятиях?

— Ну это мнение каждого. Не знаю, каждый хочет заработать, наверное, тоже. Я думаю, им там хорошие суммы предложили. Не знаю, как у них дела обстоят, но это дело каждого. Каждый решает, как карьеру свою вести дальше.

— Например, если бы Хабибу, когда он еще был бойцом, или сейчас Исламу предложили что-то подобное, согласились бы они?

— Я думаю, нет.

— Именно из принципов, из-за того, что происходит там?

— Да-да.

Ислам Махачев, Мурад Мачаев, Хабиб Нурмагомедов. Фото Соцсети

— Насчет боя Армана с Исламом. Вы у Армана шансы видите?

— У любого бойца всегда есть шанс, но я считаю, что Ислам классом выше.

— Я много слышал от окружения Ислама, что высказывания Царукяна раздражают их. Вас раздражают?

— Знаешь, не то что раздражает, просто я смотрю на это как уже на изъезженную тему. Он одно и то же без конца говорит и как бы на имени Ислама хайпануть хочет. Ну я понимаю, почему он так делает, он хочет себе титульный бой выпросить, грубо говоря, получить. По-другому, если ты не разговариваешь, тебе тяжело титульный бой получить. Я понимаю, почему он это делает, но я просто устал от этого.

— А вот в принципе поведение Армана за клеткой понятно вам? Да, он топ-боец, но эти инциденты с Кайлой Харрисон на пресс-конференции и когда ударил болельщика. Болельщик спровоцировал, но рукоприкладство к фанатам вам понятно?

— Я понимаю, почему он этого болельщика ударил. Просто он себя нормально, адекватно ведет, и у него есть какие-то мужские качества свои. И просто когда ты заряженный и эмоционально настроенный на бой выходишь, и какие-то вот такие моменты могут тебя немного сбить с фокуса. И ты просто не знаешь, ты можешь инстинктивно поступить как-то. Так что тут ничего такого нет. Я думаю, если бы какой-то болельщик на пресс-конференции или где-то что-то показал бы, он так не среагировал бы. Просто это стечение обстоятельств — каждый может по-разному среагировать в этот момент.

— Сейчас говорят, что у Ислама небольшая травма есть, что он с лангеткой ходил. Вам известно, насколько это серьезно?

— Я не знаю, это уже там Ислам, наверное, с врачами консультировался. Он знает, наверное, насколько серьезно. Я не спрашивал, просто я вижу: травма есть там.

— Вам как кажется по общению с Исламом, у него есть настрой на Царукяна конкретно?

— Не, у него не то что на Царукяна. Ислам всегда, везде, с любым готов выйти и выступить, кого ему предложили в организации. Он хотел до конца года выступить, но вопрос с этой травмой. А так у него желание было до конца года выступить.

«Адекватные американцы уже сами высмеивают Олимпиаду»

— Сейчас такое масштабное событие происходит в мире — я говорю про Олимпиаду. О ней уже Ислам высказался, Шара недавно тоже критически высказался. Вы когда увидели кадры открытия, какая реакция была?

— У адекватного, нормального мужчины какая реакция может быть? Уже я нарвался в Инстаграме (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ. — Прим. «СЭ») — американский блогер уже высмеивает это. Там девушка в плавании [говорит:] «Я думала, я выиграю, в этом году опять стала второй», и показывают мужика. Он говорит: «Мне 41 год, я как женщина в спорте за полгода добился больше, чем за 40 лет как мужчина». Смешно — нормальные, адекватные американцы сами это высмеивают.

— Итальянский журналист сказал: мне дайте убежище в России от всего этого.

— Люди, у которых свои мужские качества сохранились, естество мужское сохранилось, нормально на эти вещи не реагируют.

— Там же сейчас находится Магомедхабиб Кадимагомедов. Вы не на связи, он не рассказывал, как там находиться сейчас (интервью записывалось до борцовских соревнований. Кадимагомедов не вошел в число призеров в категории до 74 кг. — Прим. «СЭ»)?

— Ну сейчас перед Олимпиадой я ему не писал. Мы на связи с ним, но я не хочу его отвлекать, когда у него предстоит старт. И когда много людей начинают писать, отвлекать вопросами ненужными, то это сбивает с концентрации. Поэтому я не пишу ему лишний раз. После того как он отборется, спишемся.

Фото Соцсети

— Эта атмосферка может как-то забить настрой?

— В целом я не думаю, если конкретно его не коснется, какая-то ситуация там не случится. Допустим, я видел, там ограбили велосипедистов из Австралии, машину их взломали, что-то сделали. Если конкретно какая-то ситуация его не коснется, а так в целом не должно сбивать настрой.

— Всегда главная мечта спортсменов-любителей — это выиграть Олимпиаду. В России после этой Олимпиады будут так же этой мечтой жить?

— Ну я со многими ребятами общался, с вольниками даже, которые там готовятся, у которых есть там шансы отбороться на Олимпиаде. С нынешней ситуацией... Следующая Олимпиада будет в Америке проходить, и вообще непонятно, что ждать в ближайшие четыре года. Это печально все же. Как всегда эти лозунги бывают, что спорт против политики. Вот это прямое доказательство, что политика влияет на спорт. Это большая несправедливость, потому что человек свою жизнь отдает спорту, он готовится всю жизнь к одному старту, грубо говоря, и просто из-за каких-то политических моментов спортсмен, считай, свою жизнь понапрасну потратил на спорт.

«Нужно, чтобы туристы знали, какие ценности в Дагестане»

— Хотел бы еще немного о Дагестане поговорить. Есть такой блогер Дибир Борода, и он говорил, что туризм — это яма Дагестана. Согласны ли с этим высказыванием?

— Не согласен с этим, просто нужно грамотную работу вести с туроператорами и туристами. Просто у нас есть какие-то традиции, какие-то ценности — чтобы туристы, которые сюда приезжали, знали, какие у нас традиции и ценности. Что нужно немножечко поскромнее одеться, когда к нам приезжаешь, в горы особенно когда едешь. Просто это элементарные вещи, как бы такой небольшой дресс-код же есть. И это в первую очередь работа туроператоров, работа министерства туризма. А так, конечно, туризм развивает республику, я, конечно, не согласен с этими словами. Просто нужно ввести это в правильное русло.

— У вас две бургерные, еще открывали две кофейни раньше. Как человек, который погружен в такой бизнес, вы как оцените сервис в Дагестане?

— Ну можете у туристов спросить, кофе в Дагестане, я считаю, номер один в России. И по количеству, и по вкусу, и по разнообразию. У нас здесь столько вариантов кофеен, столько напитков кофейных. И касательно общепита тоже: у нас есть традиционная кухня, и у нас, я считаю, очень вкусно готовят. Я много где по России ездил и считаю, что у нас кухня, наверное, одна из лучших в России. Ну с сервисом бывают, конечно, проблемы, но сейчас потихонечку развивается. Особенно тяжело бывает сервис поддерживать в горах. Сейчас основная проблема в Дагестане с общепитом — это персонал.

Мурад Мачаев. Фото Соцсети

— Я это и имел в виду. Понятно, что вкусная национальная кухня, кофе хороший, но сервис в плане сотрудников. Я как турист замечаю, что, например, лимонад 20 минут могут нести.

— Я когда изнутри узнал уже кухню, я понимаю, что там бывает много факторов, которые влияют. Где-то что-то не сделали, загруженность какая-то на кухне. Касательно задержек — это уже отдельная история. А касательно сервиса, я почему считаю, что у нас проблемы с сервисом — потому что у нас работники не держатся за работу.

— Потому что они в семье большой живут?

— Ну да, грубо говоря, у него есть где ночевать, где покушать. У него всегда есть родительский дом, есть постель, всегда мама приготовит покушать. И он сегодня с работы уйдет, он знает, что у него проблем нет, он не останется без ночлега, он не останется без еды. Из-за этого у нас работники не держатся за работу. И если хоть чуть-чуть какая-то конфликтная ситуация или немного его не устраивает что-то, он не держится, на следующий день уходит с работы. И поэтому нам очень тяжело с персоналом работать. Нужно такую атмосферу создавать, чтобы работники хотели приходить на работу, а это очень тяжело. Я столкнулся с этим, я понимаю.

— Кстати, вот именно проживание в больших семьях — это часть такого культурного кода, наверное, в Дагестане. Человек, когда он переезжает, когда один живет, получает новый опыт, становится более самостоятельным. Это не минус, что такие традиции сложились?

— Нет, я не считаю это минусом. Здесь вопрос мышления и понимания. У всех есть родители, и когда родители уже становятся преклонного возраста, им нужна забота, им нужен уход. И тут, наоборот, хорошо, что дети живут с родителями, помогают, ухаживают, смотрят за ними и так далее. В этом я минусов не вижу. Здесь просто от самого человека зависит, как он ко всему относится. И если он хочет немного отдельно пожить или родители отдельно хотят пожить, нет же проблем. Сними квартиру, живи один, работай. Просто знаешь, еще, помимо этого, почему я говорю, что персонал не держится за работу — потому что у нас очень много заведений именно по общепиту, и он знает, что он сегодня с работы уйдет, он с легкостью завтра-послезавтра найдет работу в другом заведении.

— Нет такого, что много уже кофеен стало? Такой тренд задали, что они множатся и их очень много стало.

— Ну их очень много, но и людей тоже много, и туристов много, и любителей кофе тоже много, и поэтому, если зашла кофейня, как у нас здесь говорят, если она зашла, то у нее проблем нет с потоком клиентов.

— А у вас, кстати, почему вот с этим бизнесом не срослось?

— Опять же, с персоналом тяжело. Ну я элементарно тебе пример приведу. Мы наняли старшего бариста, шеф-бариста наняли, чтобы он обучение персонала провел. Наняли троих бариста, чтобы он их полностью обучил, к работе подготовил. Около двух месяцев прошло, он их обучал, все подготовил, меню составил. И он ушел с работы — мы его наняли выполнить эту работу. Он обучил персонал, ушел с работы — через два месяца ни одного бариста, которого он обучил, не осталось.

— Они ушли просто в другие места?

— Просто ушли в другие места. Кто-то говорит: я вообще не хочу работать. Другой говорит: я хочу в горы уехать, устал в городе жить. И вот так, короче, разные причины. Всех же не можешь заставить работать, удержать же не можешь никак. Как ты их удержишь? Ты ему, допустим, даже если скажешь, у нас с тобой договор, полгода ты отработать должен. Он будет так работать, что ты сам захочешь его уволить. И если человек не хочет работать, зачем тебе, чтобы он выходил на работу? С этим ничего не поделаешь, я не знаю. Это тяжело очень.

— Кстати, вот еще хотелось к прическам вернуться. Недавно такое высказывание слышал от местного парня, когда ехали в машине. Он другу говорит: мол, не пойду в барбершоп — я же не из «этих». А что такого в барбершопе?

— Ничего такого нету.

— То есть это какие-то предрассудки, получается?

— Да, предрассудки. У каждого мнение свое же есть. Некоторые просто считают, что барбершоп — это чересчур какое-то гламурное место. Некоторые барбершопы — они и есть такие, какие-то гламурные. А так в основе у нас здесь нормальные барбершопы, нормальные там ребята стригут.

«Хабиб обматерил Конора? Это эмоции, состояние аффекта»

— Не так давно на официальном YouTube-канале UFC выпустили видео боя Хабиба с Конором, но без комментариев, с интершумом сделали. Там Хабиб пару раз Конора обматерил, плюнул в него. И очень много негатива посыпалось, что так нельзя, что на публику он показывает себя другим...

— Это эмоциональный момент. И в такой ситуации когда человек оказывается, не каждый сможет, знаешь, как тебе сказать... Есть же такой термин — состояние аффекта. Не каждый сможет отвечать за свои действия, за свои поступки. Не то что отвечать — адекватно понимать, что происходит. Тут был очень эмоциональный момент, и Конор очень себя некрасиво вел: он оскорблял, на личное переходил, семью задевал и так далее. Для кого-то если это можно с рук спустить, то есть ребята, их немало, которые такие вещи не прощают, не спускают с рук. Поэтому такой момент.

— А как думаете, для Умара Шон О'Мэлли сможет таким же Конором стать в плане противостояния двух менталитетов?

— Ну Шон О'Мэлли занимается треш-током, но я за ним не видел, что он границы переходит. У него адекватный треш-ток. Он подкалывает соперника, прикалывается, что-то делает, но есть вещи, когда ты честь задеваешь, религию задеваешь, семью задеваешь. Это такие вещи, которые нормальный человек не может себе позволять. Не должен себе позволять, если ты нормальный, здравый мужчина.

Мурад Мачаев. Фото Соцсети

— Мурад, вы же еще нутрициологией занимаетесь. Вы сейчас бойцов ведете именно по диетам?

— Нет, я так, консультирую. Ребята когда подходят, спрашивают, что можно и что нельзя есть и так далее. Я объясняю ребятам, а так, в целом — нет.

— То есть просто неинтересно диетологией плотно заниматься?

— Слишком много времени требует это. Допустим, если привести в пример американскую систему, методику диетологии. Там спортсмен нанимает диетолога, он ему платит соответствующие деньги. Этот диетолог прилетает к спортсмену на его этап подготовки определенный. И он находится с ним, живет с ним, готовит для него и так далее. Это слишком много времени занимает. Но там диетологи с этого зарабатывают. Понимаешь? Они могут себя этим прокормить. А у нас это как бы тяжело.

— Как человек, который в это все равно погружен, вы можете сказать, какой процент российских бойцов употребляет именно всякие препараты — тестостерон и так далее?

— Это я не знаю, это я не могу сказать, тяжело определить.

— Я думаю, вы таких знаете все равно.

— Все бойцы, даже если что-то делают, скрывают это, они другим не говорят. А я в этих вопросах не консультирую ребят. Если они решили что-то принимать, то я этим не занимаюсь. А так, в целом, наверное, кто-то что-то употребляет.

— А почему это считают зазорным? Если у нас не запрещено это, никого не дисквалифицируют.

— Это, наверное, такой момент, что ты жульничаешь. Хотя у нас, как ты сказал, никакого контроля нет, и кто хочет, может этим пользоваться. И это никем не контролируется. Просто такой момент, что это несерьезно считается. Если взять американскую индустрию, там тоже все «химики».

— Вот Дональд Серроне, например, закончил в UFC и не скрывает, что он сейчас стал принимать. Не помню, что именно, но он сильно набрал мышечную массу, у него силовые показатели увеличились. А вы не стали бы? Вы же все еще грэпплингом занимаетесь.

— Я уже, можно сказать, оставил грэпплинг, уже интереса нет, уже устал от борьбы. Я сейчас футболом увлекаюсь.

— То есть вы тоже не стали бы из каких-то принципов?

— Смотри, нет. Есть такие моменты, когда у тебя уже возраст, ты уже определенного возраста достиг и твоя гормональная система уже не на том уровне. И бывают показания, когда тебе нужно что-то принимать. Просто у нас немного еще на психологическом, на ментальном уровне до этих понятий не доросли ребята. Ты хочешь в форме быть, ты хочешь молодо выглядеть, ты хочешь в тонусе быть. Когда ты наладил свой сон, режим, питание, все наладил, и тебе не хватает — вот тогда уже там в каких-то минимальных дозировках уже тебе нужно. Уже когда ты со специалистами советуешься. Но просто у нас многие этого не понимают.

— Я как понял из ваших слов, вы уже не планируете даже по грэпплингу схватки проводить?

— Чтобы я подготовился сейчас, два месяца подготовку прошел где-то к какому-то соревнованию, к какому-то турниру, чтобы выступил, меня заинтересовать надо, замотивировать. А так я прихожу два раза в неделю в зал, с ребятами борюсь, вожусь, задания даю, с кем-то просто повожусь. И желания нету еще больше ходить в зал, пахать, тренироваться, бороться и так далее. Уже устал от борьбы, я уже 25 лет борюсь. Надоело.

— К грэпплингу надо полноценно готовиться? Практически как к бою?

— Ну если ты хочешь выйти, выигрывать и не хочешь выходить просто как пирожок лежать и чтобы на тебе хайповали, то ты должен готовиться соответственно. У тебя хотя бы недели две как минимум организм входить будет в процесс, режим тренировочный. Потому что очень тяжело форму набрать, когда ты оставляешь, нормально не тренируешься. Знаешь, если ты не готовишься, на старом багаже ты можешь нормально держаться, но ты не можешь держаться нормально там 5-10 минут. Ты можешь 2-3 минуты побороться на старом багаже, а потом ты приедешь, и уже соперник будет с тобой делать что хочешь. А это неправильно.