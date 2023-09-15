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Сегодня, 18:45

Аж шесть человек из школьного класса Даны Уайта добились больших успехов в жизни. И дело не в образовании

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Глава UFC Дана Уайт
Дана Уайт.
Фото Global Look Press
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Особая энергия Вегаса.

Генеральный директор UFC Дана Уайт не был ни выходцем из богатой семьи, ни круглым отличником.

Из католической школы Гормана, где он учился, его выгоняли дважды. Первый раз — за пинок двери кабинета монахини, второй — за драку, в которую от втянулся, пытаясь защитить жабу от мальчика-живодера. Но и без этих потрясений его школьная жизнь не была особо замечательной — учился он посредственно, на спортивных площадках (у школы Гормана довольно сильная атлетическая программа обучения, особенно бейсбольная) тоже далеко не блистал.

Старшая католическая школа Гормана в Лас-Вегасе
Старшая католическая школа Гормана в Лас-Вегасе.
Фото из архива школы

Тем не менее его пребывание в Гормане получилось не совсем уж бесполезным. Будучи по натуре житейски умным и умеющим увлекать других людей, Уайт завел несколько важных знакомств, главным из которых стала дружба с будущим покупателем UFC Лоренцо Ферттита. Причем конкретно в школе отношения между ними еще не были дружескими, такими они стали много лет спустя, когда Уайт и Лоренцо случайно пересеклись на свадьбе общего знакомого. А позвал Дану на эту свадьбу еще один его бывший школьный товарищ по Горману, ныне успешный бизнесмен Адам Корригэн.

Недавно в ходе разговора на подкасте Big Boy TV Уайт вспомнил свой выпускной класс в Гормане и рассказал интересную историю — оказывается, не только он и Фертитта добились в жизни успехов, но и еще пятеро их бывших одноклассников.

***

 
Дана Уайт. Дана Уайт — энергетический монстр. Не выгорел за 20 лет адской работы, называет молодежь слабаками и трусами

«Моя мама перевезла нас в Вегас, когда мне было 10 лет. Она работала няней, а в те годы в Вегасе были самые высокие зарплаты для нянь. Слава Богу, что мама увезла нас в Вегас. Этот город — воплощение американской мечты. Здесь всегда есть движуха. Если ты приехал в Вегас с хорошими идеями и ты готов пахать, этот город всегда тебя вознаградит. Неважно, ходил ты в школу или нет. Кстати, мой выпускной класс в школе Гормана — наверное, самый успешный класс в истории (смеется):

— Лоренцо Фертитта учился в одном классе со мной.

— Перри Роджерс стал менеджером Шака [Шакила О'Нилла], Агасси и кучи разных игроков.

— Марти Кордова стал игроком MLB, в 1995-м он был признан новичком года.

— Тим Постер создал компанию и продал ее Expedia (речь о компании Travelscape, которую Постер продал за $ 89 млн. — Прим. «СЭ»). А потом на эти деньги он купил Golden Nuggets (и продал позже этот отель за 140 млн. — Прим. «СЭ»). Он тоже учился со мной в одном классе.

Дана Уайт и Лоренцо Фертитта
Дана Уайт и Лоренцо Фертитта.
Фото Zuffa LLC

— Седрик Криэр (Член Совета Лас-Вегаса. — Прим. «СЭ») — он, скорее всего, станет следующим мэром Вегаса. Он тоже был со мной в классе. И я могу перечислить еще кучу парней. Заметьте, это все ребята из одного класса со мной, даже не школы.

— Адам Корригэн еще учился со мной, сейчас у него куча баров и ресторанов в Вегасе. Адам был из богатой семьи, я — из бедной. Но каждый день он подвозил меня в школу. Заезжал ко мне, забирал, и мы ехали в Горман. И именно он позвал меня на ту свадьбу, где мы впервые встретились с Лоренцо спустя все эти годы после окончания школы. И именно там мы так разговорились с ним и решили делать что-то вместе, и результатом этого схождения и дружбы стала покупка UFC. Причем безумие, что до этого я никогда не ходил ни на какие свадьбы. Это пустое и ненужное дерьмо, я лучше поделаю свои дела. Но так как Адам всегда был мне очень хорошим другом, я не мог отвергнуть его предложение, как я мог не прийти на его свадьбу?»

Дана Уайт
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