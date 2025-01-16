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Сегодня, 17:45

Совет Хабибу не летать лоукостерами и очередное «возвращение» Конора. Ветераны оживились накануне UFC 311

Дана Уайт поддержал Хабиба Нурмагомедова после скандала в самолете
Артем Белинин
Корреспондент
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор.
Фото Getty Images
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Дана Уайт на разогреве.

С UFC 229, где схлестнулись Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор, прошло уже больше пяти лет. Оба бойца давно не в игре — россиянин завершил карьеру и стал тренером, а ирландец провел последний бой в июле 2021-го и с тех пор только иногда угрожает вернуться.

Однако к UFC 311, запланированному на 19 января, обе легенды вышли из спячки. А на фоне мелькает глава промоушена Дана Уайт — как и в старые добрые времена.

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Хабиб: попал в скандал с самолетом и везет в Калифорнию двух подопечных

Нурмагомедов завершил карьеру бойца еще в 2020-м, но с тех пор вообще не потерял в актуальности. Спустя четыре года ему все так же открыты двери на любые турниры, но теперь уже в новом статусе — тренерском.

На UFC 311 Хабиб везет сразу нескольких подопечных. Первый из них — действующий чемпион легкого веса Ислам Махачев — сразится в главном событии вечера с Арманом Царукяном. Второй «ученик» — претендент на пояс в легчайшем весе Умар Нурмагомедов — схлестнется с Мерабом Двалишвили в соглавном бою. Третий представитель команды Хабиба, Тагир Уланбеков, выступит в предварительном карде вместе с Клейтоном Карпентером.

Все три боя по-своему важны, и Нурмагомедов очень нервничает накануне. Об этом он сам рассказал в интервью ESPN MMA: «Это будет трудная ночь, потому что все противники — очень конкурентоспособные бойцы. Соперник Тагира, Мераб, Арман — это бойцы очень-очень высокого уровня», — заявил специалист.

Фото Getty Images

При этом всю жизнь работать с бойцами Хабиб не собирается — он уже завершал тренерскую карьеру в 2022-м и вернулся только в 2024 году. В том же интервью ESPN экс-чемпион анонсировал полный уход из ММА: «Мы находились на вершине этой игры около семи-восьми лет после того, как я стал чемпионом. Все эти ребята были со мной, были с моим отцом. Еще есть шесть-восемь бойцов, выступающих на очень высоком уровне. Когда они завершат карьеры, уйду и я», — заявил Нурмагомедов.

Интересно, что буквально накануне UFC 311 Хабиб попал в скандал — его высадили из самолета из-за спора со стюардессой. Россиянин обвинил девушку в расизме, а компания в ответ заявила, что национальность ни при чем. Но лучше всех спор разрешил бывший босс Хабиба Дана Уайт.

«Какого хрена он вообще летал на этом лоукостере? У этого парня так много денег, но он такой скромный, что пользуется услугами настолько дерьмовой авиакомпании. У Хабиба настолько много денег, что пора мне научить его заказывать частный самолет, особенно если нужно долететь из Вегаса в Сан-Франциско. Вот настолько они тупые в Frontier Airlines. Если вам кто-то и нужен для помощи возле аварийного выхода, то это Хабиб. Молодцы. Хабибу заплатил не только я. Его осыпали деньгами во всем мусульманском мире. Хабиб даже не должен знать о такой авиакомпании, у него так много денег», — заявил глава UFC в подкасте Pardon My Take.

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Конор: переживает суды и готовится к возвращению

Главный соперник Нурмагомедова Конор Макгрегор тоже оживился к UFC 311. Правда, он не особо и пропадал — только в ноябре боец проиграл суд по делу об изнасиловании и остался должен жертве 250 тысяч евро.

В январе экс-чемпион UFC получил еще один иск — его снова обвинили в сексуальных домогательствах. В общем, пока ирландец участвует только в судебных баталиях.

Правда, и про UFC он не забывает. В том числе и про старого соперника — когда история с Хабибом и самолетом стала известна, Конор оперативно подписался на профиль авиакомпании, высадившей россиянина со своего рейса.

Фото Getty Images

Да и в октагон 36-летний ирландец, возможно, еще вернется. Во всяком случае, на это надеется Дана Уайт — и даже тизерит дату: «Подерется ли Конор с Логаном Полом? Нет. Бой с KSI? Нет-нет-нет. Надеюсь, Конор вернется осенью-2025», — заявил президент UFC.

В любом случае все это только подогревает интерес к UFC 311. ТУрнир начнется в воскресенье в 2.00 мск. Основной кард стартует ориентировочно в 6.30, главный бой вечера ожидается в районе 8.30.

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UFC 311
Дана Уайт
Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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