Сегодня, 12:00
В Манчестере прошел UFC 304 с главным боем вечера Леон Эдвардс — Белал Мухаммад.
Турнир получился без особого блеска: вялые трибуны, аж 7 решений подряд, скучный главный бой и сонные бойцы, которые не смогли перестроиться под ивент, проходящий в 3 часа ночи по местному времени (так сделали для адаптации под американский рынок).
Само собой, президент UFC Дана Уайт после такого вечера был не в духе. Он раскритиковал бойцов, холодно встретил нового чемпиона и навсегда зарекся повышать бонусы за выступления вечера.
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Чемпионство Мухаммада ожидаемо разочаровало Уайта. Во-первых, ему явно не нужна потеря британского чемпиона (Англия всегда интересный рынок), во-вторых, новый скучный, немедийный, 36-летний чемпион — нужен ему еще меньше.
Журналист: «Белал Мухаммад — новый чемпион. Ваше мнение о его выступлении, о бое».
Дана Уайт: «А... Не бомба».
Журналист: «Леон выглядел сонным. Сказалось время боя или давление Белала?»
Дана Уайт: «Понятия не имею. Вам нужно спросить Леона, что с ним. Белал тренировался с Хабибом, поэтому его выступление было таким, какое следовало ожидать».
Журналист: «Вы планируете дать реванш Леону, или ему лучше отдохнуть пока?»
Дана Уайт: «Отдохнуть. Мы уже обсуждаем другие планы».
Мухаммед Мокаев — самый успешный молодой боец UFC. К 23 годам он построил 7-0 в UFC и повторил результат молодого Джона Джонса. В идеальном мире Мокаев должен был бы драться за пояс в следующем поединке, но вместо этого организация с ним расстается.
Журналист: «Мокаев сказал, что в UFC дали ему понять, что не нужно постоянно проводить эти тейкдауны и тогда он получит контракт, который хочет».
Дана Уайт: «Ну да, это то, чем мы занимаемся все эти годы, говорим бойцам, как им драться, блин. Возможно, один из матчмейкеров что-то сказал ему. Матчмейкеры не особо большие его фаны по многим причинам, и дело не только в тейкдаунах. Тейкдауны много кто проводит в этом бизнесе. Тут дело в гораздо большем».
Журналист: «Но Мокаев — это тот, кого вы хотите видеть в UFC? Его контракт закончился».
Дана Уайт: «Он больше не на контракте, да. Думаю, PFL возьмет себе отличного непобежденного парня. Удачи ему».
Журналист: «Так дело в его стиле, или он просил много денег?»
Дана Уайт: «Нет, ничего из этого. Слушайте... Вся эта ситуация, которая шла последние месяцы, началась с PI, другие истории... плюс много других вещей. Эти ребята не захотели его переподписывать».
На пресс-конференции перед турниром Бобби Грин сумел поймать Уайта на эмоциях и уговорить поднять бонусы в два раза — с 50 000 долларов до 100 000. На UFC 300 такой подъем сработал (правда, там он был в 6 раз, а не в 2) — Холлоуэй и Гэтжи устроили фейерверк на века. В Манчестере же за 100 000 никто подставлять голову не захотел.
Журналист: «Вы к этому турниру подняли бонусы в два раза. Может, стоит их поднимать...»
Дана Уайт: «Сегодня, наоборот, турнир показал, что их не стоит поднимать. Подъем ничего не меняет, не заставляет людей драться острее. Я никогда в жизни больше не буду поднимать бонусы. Я больше не буду на конференциях ***** кричать «200 тысяч, 300 тысяч!» Никто сегодня не дрался ярко, не было голода: «Вот дерьмо, я хочу эти 300 тысяч!»
Журналист: «Так турнир был в 3 часа ночи по местному...»
Дана Уайт: «Какая ***** разница?! В Вегасе 19-00 было. Никогда больше не буду поднимать. 7 **** решений подряд. *****».