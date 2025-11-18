Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Статьи
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

18 ноября, 22:45

Уайт рассказал шокирующие истории о Нганну: «Как-то он схватил меня за шиворот и стал требовать бонус»

Дана Уайт рассказал, как Нганну угрожал ему и требовал дать бонус за бой в UFC
Никита Горшенин
Корреспондент
Франсис Нганну.
Фото Global Look Press
Дана Уайт.
Фото Global Look Press
1/2
Опасный человек.

Франсис Нганну ушел из UFC весной 2022 года. Расставание было непростым и для лиги, и для фанатов, которые так и не увидели многих топовых боев с его участием.

Боссы настойчиво пытались договориться, предлагали ему большие деньги, но что-то там не срослось. По версии Нганну, UFC не выполнили его два главных условия: право медицинской страховки для всех бойцов и право рекламировать своих спонсоров без оглядки на спонсорские соглашения UFC.

Сам UFC детали не раскрывал, мы лишь узнали от Даны Уайта, что Франсис — недоговороспособный человек. Фаны были на стороне бойца, который, по их мнению, боролся за законные права и правильно не хотел, чтобы его ущемляли и использовали.

Фрэнсис Нганну.Нганну официально стал бойцом PFL. Бывший чемпион UFC выбил роскошные условия

Нганну ушел в PFL и получил все, что хотел: высокие гонорары, полную свободу, разрешение выступать в профессиональном боксе и даже право голоса в совете директоров. Казалось, выйдет мощная связка, и мы увидим полную реализацию Франсиса: бойца, медиафигуры и организатора.

В итоге он подрался один раз за три года, не провел никакой раскрутки лиги и даже не появился на ее турнирах в Африке. Последнее абсурднее всего, потому что, когда Нганну подписывался, он только и говорил о продвижении ММА в Африке и даже метил в председатели будущей лиги PFL Africa.

Увидев отношение Нганну к своей новой лиге, фанаты по-другому посмотрели на его конфликт с UFC. Теперь позиция Уайта выглядит обоснованной, а с сегодняшнего дня — и вообще неоспоримой. Дело в том, что Дана пришел на подкаст Flagrant и рассказал совершенно убойные истории о камерунце. Это первая закулисная конкретика, показывающая, что Нганну за человек.

Дана Уайт.
Фото Global Look Press

«Франсис Нганну — плохой парень. Он нехороший человек. Давайте-как я вам расскажу историю... Когда кто-то показывает вам, кто он на самом деле — верьте ему. И этот парень показал. У него был бой со Стипе Миочичем в Бостоне. Он был уверен, что убьет ***** Стипе. После пресс-конференции мы идем по вестибюлю, он подходит ко мне, хватает меня. Его английский ***** в порядке, никакого языкового барьера. «Когда бой закончится, ты возьмешь мне личный самолет до Парижа». Я сначала засмеялся: «Да-да». Но он говорит: «Я не шучу. Ты возьмешь мне самолет в Париж». — «Окей».

В итоге Стипе Миочич выбил из него ***** все дерьмо. Все дерьмо. Это и закончило тот наш разговор. Мне следовало его уволить в тот же день. Дальше... когда ты боец UFC, у тебя есть доступ ко всем услугам UFC PI: питанию, все бесплатно. Этот парень жил там ****. И у него как-то был бой, он приходит после него ко мне в офис. Я говорю: «Заходи». А он, оказывается, был злой, что ему не дали бонус 50 тысяч. Я такой: «Франсис, ты не получил бонус, потому что это, это и это». А он стоит и спорит со мной в моем кабинете. Я такой подумал: «Да... Этому парню дали это, это и это, и вот итог». Разговор закончился, я выхожу из кабинета, а он берет меня за футболку [за шиворот] и толкает обратно в кабинет.

Франсис Нганну.Нганну в цифрах — 6 лет не проигрывает в ММА, пропустил 24 удара в голову за 8 боев, заборол трех соперников кряду

Я говорю: «Чувак, убери **** руки». По его глазам, лицу, поведению я понял, кто этот парень на самом деле ****. Потом у Хантера была такая же ситуация. У них закончился разговор, и Франсис схватил Хантера **** за шиворот, сзади подтащил к себе: «Мы не закончили разговор». Поэтому он не хороший парень, он - плохой **** парень. Я уверен, PFL уже жалеет, что подписали его ****. Я не слышал ничего такого, но я уверен в этом. Я имел с ним дело и знаю, кто он такой».

3

  • За спорт!

    Один жмот, а другого Джошуа классно ушатал.

    18.11.2025

  • Berkut-7

    Сила есть, ума не надо...классический образец этот Нганну.

    18.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Игрища животинок

    18.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Франсис Нганну
    Дана Уайт
    UFC
    UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
    Читайте также
    Экс-владелец «Спартака» приобрел виллу во Франции за $87 млн
    Шахину уже звонили, Шварца уволили в США. Список тренеров, которые могут сменить Карпина в «Динамо»
    СМИ узнали о планах Фидана сообщить России итоги визита Зеленского
    Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
    ЦАХАЛ нанесла удар по полигону ХАМАС на юге Ливана
    Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
    Популярное видео
    «Динамо» осталось без защитника
    «Динамо» осталось без защитника
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя