Уайт рассказал шокирующие истории о Нганну: «Как-то он схватил меня за шиворот и стал требовать бонус»

Опасный человек.

Франсис Нганну ушел из UFC весной 2022 года. Расставание было непростым и для лиги, и для фанатов, которые так и не увидели многих топовых боев с его участием.

Боссы настойчиво пытались договориться, предлагали ему большие деньги, но что-то там не срослось. По версии Нганну, UFC не выполнили его два главных условия: право медицинской страховки для всех бойцов и право рекламировать своих спонсоров без оглядки на спонсорские соглашения UFC.

Сам UFC детали не раскрывал, мы лишь узнали от Даны Уайта, что Франсис — недоговороспособный человек. Фаны были на стороне бойца, который, по их мнению, боролся за законные права и правильно не хотел, чтобы его ущемляли и использовали.

Нганну ушел в PFL и получил все, что хотел: высокие гонорары, полную свободу, разрешение выступать в профессиональном боксе и даже право голоса в совете директоров. Казалось, выйдет мощная связка, и мы увидим полную реализацию Франсиса: бойца, медиафигуры и организатора.

В итоге он подрался один раз за три года, не провел никакой раскрутки лиги и даже не появился на ее турнирах в Африке. Последнее абсурднее всего, потому что, когда Нганну подписывался, он только и говорил о продвижении ММА в Африке и даже метил в председатели будущей лиги PFL Africa.

Увидев отношение Нганну к своей новой лиге, фанаты по-другому посмотрели на его конфликт с UFC. Теперь позиция Уайта выглядит обоснованной, а с сегодняшнего дня — и вообще неоспоримой. Дело в том, что Дана пришел на подкаст Flagrant и рассказал совершенно убойные истории о камерунце. Это первая закулисная конкретика, показывающая, что Нганну за человек.

Дана Уайт. Фото Global Look Press

«Франсис Нганну — плохой парень. Он нехороший человек. Давайте-как я вам расскажу историю... Когда кто-то показывает вам, кто он на самом деле — верьте ему. И этот парень показал. У него был бой со Стипе Миочичем в Бостоне. Он был уверен, что убьет ***** Стипе. После пресс-конференции мы идем по вестибюлю, он подходит ко мне, хватает меня. Его английский ***** в порядке, никакого языкового барьера. «Когда бой закончится, ты возьмешь мне личный самолет до Парижа». Я сначала засмеялся: «Да-да». Но он говорит: «Я не шучу. Ты возьмешь мне самолет в Париж». — «Окей».

В итоге Стипе Миочич выбил из него ***** все дерьмо. Все дерьмо. Это и закончило тот наш разговор. Мне следовало его уволить в тот же день. Дальше... когда ты боец UFC, у тебя есть доступ ко всем услугам UFC PI: питанию, все бесплатно. Этот парень жил там ****. И у него как-то был бой, он приходит после него ко мне в офис. Я говорю: «Заходи». А он, оказывается, был злой, что ему не дали бонус 50 тысяч. Я такой: «Франсис, ты не получил бонус, потому что это, это и это». А он стоит и спорит со мной в моем кабинете. Я такой подумал: «Да... Этому парню дали это, это и это, и вот итог». Разговор закончился, я выхожу из кабинета, а он берет меня за футболку [за шиворот] и толкает обратно в кабинет.

Я говорю: «Чувак, убери **** руки». По его глазам, лицу, поведению я понял, кто этот парень на самом деле ****. Потом у Хантера была такая же ситуация. У них закончился разговор, и Франсис схватил Хантера **** за шиворот, сзади подтащил к себе: «Мы не закончили разговор». Поэтому он не хороший парень, он - плохой **** парень. Я уверен, PFL уже жалеет, что подписали его ****. Я не слышал ничего такого, но я уверен в этом. Я имел с ним дело и знаю, кто он такой».