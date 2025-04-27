«Мы никогда и не останавливали переговоры». Турнир UFC в России все ближе

Дана Уайт высказался на пресс-конференции.

Ночью с 26 на 27 апреля в Канзас-Сити прошел турнир UFC Fight Night. По его завершении глава промоушена Дана Уайт отвечал на вопросы журналистов на пресс-конференции и подтвердил, что в скором времени соревнования могут состояться и в России. По его словам, переговоры давно ведутся.

Что сказал Уайт

Разговоры о проведении турниров промоушена в нашей стране усилились на фоне политических изменений: новый президент США Дональд Трамп является другом Уайта. На пресс-конференции американец подтвердил, что работа над возвращением UFC в Россию ведется и никогда не прекращалась. По его словам, это вопрос бизнеса.

«Слушайте, мы никогда и не останавливали переговоры с Россией. Бойцы из этой страны все еще дерутся в UFC, несмотря на дерьмо, которое происходит вокруг. И да, мы ведем глобальный бизнес в то время, когда это дерьмо вокруг продолжает твориться. Мы будем проводить свою работу дальше, как и делали это всегда», — сказал Дана Уайт.

Дана уже несколько раз комментировал возвращение лиги в Россию

Свежая реплика Даны Уайта — далеко не первая, в которой он высказывает благоприятные новости для российских любителей ММА. Правда, до этого он не говорил прямо, что с российской стороной ведутся переговоры. Скорее, гипотетически отмечал: рано или поздно турниры UFC вернутся в нашу страну. Например, в таком стиле он высказался на пресс-конференции после ивента UFC 308 в октябре 2024-го.

«Турнир в России? Не знаю. Вернее, да, он пройдет. Но я не могу сказать, когда», — заявил Уайт.

Еще позже, в марте 2025-го, Дана во время общения с журналистами обозначил, что вопрос с возвращением UFC в Россию решается не лично им. По его словам, должны договориться главы РФ и США.

Также позитивными новостями делится и российская сторона: ранее в апреле спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев у себя в Telegram-канале написал, что работа над возвращением UFC в страну действительно ведется. Участие чиновника в этом неслучайно: именно он работал над приездом промоушена в 2018-2019 годах.

Алексей Олейник (справа) против Марка Ханта. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Когда прошли последние турниры в России

В России прошло всего три турнира UFC, хотя фанатов организации в стране много. Дебютный ивент состоялся 15 сентября 2018-го в Москве — в главном бое вечера россиянин Алексей Олейник «задушил» Марка Ханта из Новой Зеландии.

20 апреля 2019-го лига приехала в Санкт-Петербург: в центральном событии вновь участвовал Олейник — на этот раз его нокаутировал нидерландец Алистар Оверим.

Последний турнир UFC в России прошел 9 ноября 2019 года в Москве. В главном событии вечера Забит Магомедшарипов решением судей одолел американца Кэлвина Каттара. С тех пор лига не приезжала в нашу страну: сначала из-за пандемии, закрывшей границы, затем — по политическим причинам. При этом в промоушене продолжает выступать множество россиян — причем под своим флагом.

Отметим, что 21 июня состоится турнир UFC в Баку — первый за шесть лет приезд UFC в Евразию.