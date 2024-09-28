Начинала в боксе и добралась до UFC: биография российского бойца Дарьи Железняковой

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Дарья Железнякова
Дата рождения: 23 января 1996 года
Место рождения: Санкт-Петербург, Россия
Вид спорта: ММА
Категория: женский легчайший вес
Рост: 175 см
Профессиональный рекорд (на сентябрь 2024): 9-1-0
Железнякова родилась в Санкт-Петербурге. В детстве она часто дралась в школе, заступаясь за подруг и одноклассниц. В 15 лет начала заниматься боксом, позже стала осваивать кикбоксинг.
Железнякова является выпускницей спортивной школы олимпийского резерва ФАУ МО РФ ЦСКА. Позже она закончила Университет имени Лесгафта.
Железнякова неоднократно участвовала в чемпионатах России по кикбоксингу. В 2014 и 2019 годах девушка завоевала золото в категории К-1, в 2015-м — серебро. Кроме того, в 2018 году в категории фулл-контакт она заняла первое место на чемпионате России, стала победительницей Кубка мира и третьей на чемпионате Европы. Также Дарья дважды становилась чемпионкой России по панкратиону, а в 2019 году выиграла чемпионат мира. Тогда же она начала выступать в смешанных единоборствах.
Переход в ММА давался Дарье непросто. Она признавалась, что через силу заставляла себя ходить на тренировки по бразильскому джиу-джитсу, но позже полюбила этот вид спорта.
«Изначально я планировала перейти из любительского в профессиональный бокс, но изучив ситуацию и свои перспективы в женском профессиональном боксе... Не было подходящих менеджера и команды. И уже тогда я следила за ММА, но понимала, что для участия в смешанных единоборствах мне надо овладеть грэпплингом и вольной борьбой. А это очень непросто», — рассказывала спортсменка в 2023 году.
Тогда же она говорила: «Мне пришлось пройти непростой путь при переходе в ММА. Самое сложное — освоение борьбы. Мне безумно повезло, что я встретила на своем пути Шарапа Гитинова, который привил мне любовь к вольной борьбе, которую пока не видно по моим выступлениям (смеется). Очень сложно мне давалась борьба в партере. У меня как у типичного боксера и ударника было отвращение к борьбе на полу. Мне это было психологически тяжело. Где-то первые полгода-год я сквозь слезы ходила на тренировки по бразильскому джиу-джитсу, понимая, что мне это нужно. Я заставляла себя через не хочу. Мне настолько это не нравилось и бесило. Просто я любила бокс. А сейчас, как ни странно, ударка мне поднадоела, и мне нравится джиу-джитсу. Я тащусь от тренировок по джиу-джитсу. Со временем все стерпится-слюбится».
Первый поединок в ММА Железнякова провела в Санкт-Петербурге на турнире Git Sech Pro: Time of New Heroes, победив Оксану Павловскую техническим нокаутом. Спустя полгода последовала победа над Дариной Маздюк единогласным решением судей. В 2020 году Железнякова техническим нокаутом победила Ирину Киселову и Гезаль Зутову.
В 2021 году Железнякова провела два боя в Open Fighting Championship. В июле она взяла верх в противостоянии с Андреиной Реис Реплохо единогласным судейским решением, а в декабре победила Мерурет Ибраеву техническим нокаутом и завоевала чемпионский пояс Open FC.
Железнякова переехала во Францию и начала выступать на турнирах Ares, тренируясь под руководством известного тренера Фернанда Лопеса. Этот специалист работает со звездой UFC Сирилом Ганом, а ранее был тренером Фрэнсиса Нганну.
В 2022 году Дарья единогласным решением судей победила Лиану Джоджуа, а затем техническим нокаутом уступила Мелиссе Диксон. После победы техническим нокаутом над Мари Луазо россиянка довела свой профессиональный рекорд до 8-1 и получила приглашение от UFC.
«Это очень приятная и яркая новость. Мне написал мой тренер и со-менеджер Фернанд Лопес в мессенджере. Он предложил созвониться в 12 ночи. И говорит: «У меня есть хорошие новости». Хотя у меня были небольшие догадки, что это мог быть контракт с UFC. И когда он мне сообщил о подписании, я заревела. Я была очень-очень рада. Хотя признаюсь, что после, так скажем, этих первых слез мне верилось не до конца, но далее UFC начал присылать официальные бумаги», — рассказывала Железнякова в интервью сайту «Матча».
Первый бой в UFC Железнякова провела в марте 2024 года в андеркарде турнира Рибас — Намаюнас в Лас-Вегасе — ей противостояла мексиканка Монсеррат Рендон. По итогам трех раундов Дарья одержала победу единогласным решением судей, хотя провела поединок с серьезной травмой связок колена.
«Думала, что выступлю по-другому, но получилось так из-за обстоятельств. Мне не дали визу во Францию, где я планировала готовиться. Пришлось работать с тренером, который меня не знает. Я пошла к борцам повышать свой уровень. На протяжении недели у меня болело колено. Сделали МРТ и выяснили, что у меня порваны крестообразные связки: «Одно резкое движение, и ты ляжешь на операцию». Я уже год не дралась и понимала, что не могу сняться. Пришлось пройти некоторые процедуры. Если исходить из этого, я почти не боролась. Если все суммировать, бой сложился отлично. Мне нельзя было бороться и бить ногами», — рассказывала Железнякова в интервью Metaratings.
Второй бой Железняковой в самой популярной ММА-лиге мира — с аргентинкой Айлин Перез в предварительном карде UFC Fight Night 243. Турнир 28 сентября принял Париж.
Чемпионка OFC — Open Fight Championship (один раз — 2021)
Чемпионка России по кикбоксингу — К1 (2014, 2019)
Чемпионка России по кикбоксингу — фулл-контакт (2018)
Победительница Кубка мира по кикбоксингу — фулл-контакт (2018)
Чемпионка России по панкратиону (2019)
Чемпионка мира по панкратиону (2019)
По доступным данным, бой с Мари Луазо в последнем поединке перед дебютом в UFC принес Железняковой 16 тысяч евро. Гонорар за поединок с Рендон составил 24 тысячи долларов. По словам Дарьи, она потратила полученные деньги на поездку в Таиланд, а также выплатила долги.
Железнякова сосредоточена на карьере, из-за чего у нее остается мало свободного времени на личную жизнь.
«Во время активной подготовки к боям я себе не позволяю никаких кафе, кино. В 10 часов строго ложусь спать. Какие тут могут быть встречи? А после тренировок бегу к своей [собаке] Арнике и котику», — признавалась Дарья в интервью «КП Санкт-Петербург».
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