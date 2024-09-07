Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Статьи
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 20:30

«Я не лгал о завершении карьеры. Я закончил». Великий Деметриус Джонсон сделал заявление со слезами на глазах

Рекордсмен UFC Деметриус Джонсон объявил о завершении карьеры
Отдел единоборств «СЭ»
Деметриус Джонсон.
Фото Скриншот видео
Telegram Дзен
Рекордсмен UFC по числу защит пояса ушел на покой.

Один из величайших чемпионов UFC Деметриус Джонсон официально объявил о завершении профессиональной карьеры в смешанных единоборствах. Боец сообщил об этом прямо в клетке во время турнира ONE 168 в Денвере.

«В первую очередь я хочу поблагодарить фанатов, вы, ребята, всегда были добры ко мне. Я хочу поблагодарить всех моих одноклубников — с самого начала, с 2006 года и до 2024-го. Это было длинное путешествие. Спасибо моей маме, моей жене, моим детям, моим свекрови и тестю. Спасибо вам, ребята, вы сделали меня более хорошим человеком. Спасибо моей жене, которая вдохновляла меня преследовать мою мечту. Спасибо всем в ONE Championship: команде организаторов, медиа-команде. Спасибо Чатри за возможность демонстрировать боевые искусства на этой площадке.

Как я сказал в прошлый раз, что мой предыдущий бой, скорее всего, станет последним, и я не лгал. Я закончил. Я завершил карьеру в смешанных единоборствах, и я хочу сказать вам всем большое спасибо за предоставленную возможность», — сказал Джонсон в микрофон.

Во время своей речи Деметриус не мог сдержать слез. Он несколько раз прерывался, чтобы успокоиться, не прекращая при этом иронизировать над самим собой. С трибун за ним наблюдали все те близкие люди, кого он поблагодарил в клетке. Когда Джонсон закончил, к нему подошел владелец лиги Чатри Ситйодтонг и сообщил, что боец внесен в зал славы ONE и стал первым, кто удостоился такой чести.

Могучий Мышонок попал в UFC в 2011 году, где провел 18 поединков, выиграв 15 из них. В шестом бою в лиге Даны Уайта Джонсон завоевал пояс в наилегчайшем весе, а затем защитил титул 11 раз подряд. 12-ю защиту Деметриус провести не смог, отдав пояс Генри Сехудо. После поражения Джонсон покинул UFC и перешел в ONE, где также стал чемпионом. Это удалось ему не с первой попытки: сначала он проиграл титульный бой Адриано Мораесу, но затем дважды одолел бразильца, с которым как раз и провел оказавшийся последним бой в мае 2023-го.

 
Деметриус Джонсон и&nbsp;Генри Сехудо. Деметриус Джонсон и Генри Сехудо вместе пересмотрели два своих боя. Их наблюдения — чистая мудрость

Джонсон — рекордсмен UFC по количеству защит. Деметриус отстаивал завоеванный пояс 11 раз — чаще, чем Андерсон Силва (10), Жорж Сен-Пьер (9) и Джон Джонс (8). В зале славы UFC Джонсона пока не включили, но после завершения карьеры это решение руководства лиги — просто дело времени.

Деметриус Джонсон
UFC

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Овечкин улетел из России в США
Украинцы пожаловались на поведение россиян на Паралимпиаде в Париже
Памфилова сообщила о голосовании на выборах в 62 из 83 регионов России
Сафонов пролетел 20 тысяч км за борщом. Что происходит в сборной России
В Италии указали на поворотный момент в конфликте и неизбежном поражении ВСУ
В Москве арестован преподаватель вуза по делу о разжигании ненависти
Популярное видео
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя