«Я не лгал о завершении карьеры. Я закончил». Великий Деметриус Джонсон сделал заявление со слезами на глазах

Рекордсмен UFC по числу защит пояса ушел на покой.

Один из величайших чемпионов UFC Деметриус Джонсон официально объявил о завершении профессиональной карьеры в смешанных единоборствах. Боец сообщил об этом прямо в клетке во время турнира ONE 168 в Денвере.

«В первую очередь я хочу поблагодарить фанатов, вы, ребята, всегда были добры ко мне. Я хочу поблагодарить всех моих одноклубников — с самого начала, с 2006 года и до 2024-го. Это было длинное путешествие. Спасибо моей маме, моей жене, моим детям, моим свекрови и тестю. Спасибо вам, ребята, вы сделали меня более хорошим человеком. Спасибо моей жене, которая вдохновляла меня преследовать мою мечту. Спасибо всем в ONE Championship: команде организаторов, медиа-команде. Спасибо Чатри за возможность демонстрировать боевые искусства на этой площадке.

Как я сказал в прошлый раз, что мой предыдущий бой, скорее всего, станет последним, и я не лгал. Я закончил. Я завершил карьеру в смешанных единоборствах, и я хочу сказать вам всем большое спасибо за предоставленную возможность», — сказал Джонсон в микрофон.

Во время своей речи Деметриус не мог сдержать слез. Он несколько раз прерывался, чтобы успокоиться, не прекращая при этом иронизировать над самим собой. С трибун за ним наблюдали все те близкие люди, кого он поблагодарил в клетке. Когда Джонсон закончил, к нему подошел владелец лиги Чатри Ситйодтонг и сообщил, что боец внесен в зал славы ONE и стал первым, кто удостоился такой чести.

Могучий Мышонок попал в UFC в 2011 году, где провел 18 поединков, выиграв 15 из них. В шестом бою в лиге Даны Уайта Джонсон завоевал пояс в наилегчайшем весе, а затем защитил титул 11 раз подряд. 12-ю защиту Деметриус провести не смог, отдав пояс Генри Сехудо. После поражения Джонсон покинул UFC и перешел в ONE, где также стал чемпионом. Это удалось ему не с первой попытки: сначала он проиграл титульный бой Адриано Мораесу, но затем дважды одолел бразильца, с которым как раз и провел оказавшийся последним бой в мае 2023-го.

Джонсон — рекордсмен UFC по количеству защит. Деметриус отстаивал завоеванный пояс 11 раз — чаще, чем Андерсон Силва (10), Жорж Сен-Пьер (9) и Джон Джонс (8). В зале славы UFC Джонсона пока не включили, но после завершения карьеры это решение руководства лиги — просто дело времени.