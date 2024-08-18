Дю Плесси защитил пояс от Адесаньи! Проигрывал почти без шансов, но потряс и задушил бывшего чемпиона

Южноафриканец продолжает удивлять.

Утром 18 августа в австралийском Перте состоялся турнир UFC 305, в главном событии которого Дрикус Дю Плесси проводил первую защиту пояса. Соперником Дю Плесси стал бывший чемпион Исраэль Адесанья.

Дю Плесси завоевал титул в январе 2024 года после победы над Шоном Стриклендом раздельным решением судей. Титульный шанс южноафриканец получил благодаря апсету в поединке против Роберта Уиттакера: бой закончился нокаутом уже во втором раунде. Всего у Дю Плесси семь поединков в UFC — пять из них он выиграл досрочно.

Адесанья впервые стал чемпионом UFC в среднем весе еще в апреле 2019-го, когда выиграл вакантный пояс в поединке с Келвином Гастеллумом. Титул Исраэль потерял после семи защит, а забрал пояс у него Алекс Перейра. Вскоре Адесанья нокаутировал Перейру в реванше, но лишился пояса в поединке против Шона Стрикленда, который неожиданно переиграл новозеландца по очкам.

С первых секунд боя Адесанья взял инициативу и начал работать первым номером. Иззи занял центр клетки и шел вперед, а Дю Плесси наскоками атаковал соперника, выбрасывая оверхенд. Некоторые удары даже долетали до головы Адесаньи, но не смущали новозеландца. Со временем бойцы стали активнее, начали входить в размены, а наскоки Дрикуса выглядели все опаснее — слишком уж часто Адесанья их пропускал. Исраэль при этом все равно был точнее и аккуратно перестрелял соперника.

Во втором раунде Дрикус начал атаковать еще активнее, а к концу первой минуты перевел Адесанью и попытался задушить соперника. Адесанья не без труда смог подняться на ноги, после чего получил удар в пах, но Марк Годдард бой не остановил. Южноафриканец снова прошел в ноги и прижал Адесанью к сетке — Исраэлю было непросто защищаться, но тотального контроля у действующего чемпиона не получилось. Дю Плесси сильно устал от борьбы, но цеплялся за соперника и не позволил ему забрать концовку.

Исраэль Адесанья и Дрикус Дю Плесси. Фото AFP

Третья пятиминутка началась с аккуратных действий Адесаньи в стойке, при этом все его редкие удары доходили до цели. Дю Плесси заметно подсел, хоть и продолжал огрызаться после атак новозеландца. Проходы в ноги ему уже не удавались, а на ногах Дрикус выглядел еще более коряво, чем обычно, благодаря чему иногда попадал по Адесанье и даже умудрился его слегка потрясти.

В четвертом раунде Адесанья стал перебивать Дю Плесси в несколько раз. Исраэль действовал расчетливо, но снова пропустил корявый оверхенд, после чего Дрикус перевел соперника на канвас, зашел ему за спину и замкнул петлю на шее. Адесанья постучал почти сразу — чемпион в промоушене остался тем же.

После боя Дю Плесси выразил уважение Адесанье и признался, что сожалеет об их конфликте. Адесанья, казалось, снимает перчатки, чтобы положить их в центр клетки, но делать этого не стал. Новозеландец не выглядел подавленным — по его словам, все перечеркнула лишь одна глупая ошибка.