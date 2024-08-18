Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Статьи
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 08:00

Дю Плесси защитил пояс от Адесаньи! Проигрывал почти без шансов, но потряс и задушил бывшего чемпиона

Дю Плесси победил Адесанью и защитил пояс UFC в среднем весе
Отдел единоборств «СЭ»
Дю Плесси победил Адесанью и защитил пояс UFC в среднем весе.
Фото AFP
Telegram Дзен
Южноафриканец продолжает удивлять.

Утром 18 августа в австралийском Перте состоялся турнир UFC 305, в главном событии которого Дрикус Дю Плесси проводил первую защиту пояса. Соперником Дю Плесси стал бывший чемпион Исраэль Адесанья.

Дю Плесси завоевал титул в январе 2024 года после победы над Шоном Стриклендом раздельным решением судей. Титульный шанс южноафриканец получил благодаря апсету в поединке против Роберта Уиттакера: бой закончился нокаутом уже во втором раунде. Всего у Дю Плесси семь поединков в UFC — пять из них он выиграл досрочно.

Кай Кара-Франс, Дрикус Дю&nbsp;Плесси, Исраэль Адесанья, Стив Эрцег. UFC 305: Дю Плесси победил Адесанью, Кара-Франс нокаутировал Эрцега. Онлайн-трансляция

Адесанья впервые стал чемпионом UFC в среднем весе еще в апреле 2019-го, когда выиграл вакантный пояс в поединке с Келвином Гастеллумом. Титул Исраэль потерял после семи защит, а забрал пояс у него Алекс Перейра. Вскоре Адесанья нокаутировал Перейру в реванше, но лишился пояса в поединке против Шона Стрикленда, который неожиданно переиграл новозеландца по очкам.

С первых секунд боя Адесанья взял инициативу и начал работать первым номером. Иззи занял центр клетки и шел вперед, а Дю Плесси наскоками атаковал соперника, выбрасывая оверхенд. Некоторые удары даже долетали до головы Адесаньи, но не смущали новозеландца. Со временем бойцы стали активнее, начали входить в размены, а наскоки Дрикуса выглядели все опаснее — слишком уж часто Адесанья их пропускал. Исраэль при этом все равно был точнее и аккуратно перестрелял соперника.

Во втором раунде Дрикус начал атаковать еще активнее, а к концу первой минуты перевел Адесанью и попытался задушить соперника. Адесанья не без труда смог подняться на ноги, после чего получил удар в пах, но Марк Годдард бой не остановил. Южноафриканец снова прошел в ноги и прижал Адесанью к сетке — Исраэлю было непросто защищаться, но тотального контроля у действующего чемпиона не получилось. Дю Плесси сильно устал от борьбы, но цеплялся за соперника и не позволил ему забрать концовку.

Исраэль Адесанья и Дрикус Дю Плесси.
Фото AFP

Третья пятиминутка началась с аккуратных действий Адесаньи в стойке, при этом все его редкие удары доходили до цели. Дю Плесси заметно подсел, хоть и продолжал огрызаться после атак новозеландца. Проходы в ноги ему уже не удавались, а на ногах Дрикус выглядел еще более коряво, чем обычно, благодаря чему иногда попадал по Адесанье и даже умудрился его слегка потрясти.

В четвертом раунде Адесанья стал перебивать Дю Плесси в несколько раз. Исраэль действовал расчетливо, но снова пропустил корявый оверхенд, после чего Дрикус перевел соперника на канвас, зашел ему за спину и замкнул петлю на шее. Адесанья постучал почти сразу — чемпион в промоушене остался тем же.

После боя Дю Плесси выразил уважение Адесанье и признался, что сожалеет об их конфликте. Адесанья, казалось, снимает перчатки, чтобы положить их в центр клетки, но делать этого не стал. Новозеландец не выглядел подавленным — по его словам, все перечеркнула лишь одна глупая ошибка.

Дрикус Дю Плесси
Исраэль Адесанья
UFC
2
Обсудить
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Экс-фигурист Пеллетье стал хоккейным тренером и занимается с Макдэвидом
Радикалы стерли граффити с итальянской волейболисткой после Олимпиады-2024
ВС РФ поразили «Ланцетом» БТР ВСУ в приграничье Курской области
«Спартак» – «Факел», 18 августа 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 5 тура РПЛ сезона 2024/2025
Юрист предостерег от общения с мошенниками даже из любопытства
WSJ узнала об отказе США делиться с Украиной разведданными о целях в России
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чимаев повстречал Сехудо в Париже и жестко предъявил за безобидную критику. «Ты крыса и кусок дерьма»