В главном бою UFC 306 мы увидели то, что ожидалось — грузинский боец затерзал американца борьбой.

Турнир прошел на грандиозной арене «Сфера» в Лас-Вегасе — 112 метров высотой и 167 шириной. Открылся этот многофункциональный комплекс в сентябре 2023-го, стоимость строительства составила 2,3 миллиарда долларов. По словам президента UFC Даны Уайта, продакшн обошелся примерно в 17 миллионов долларов, при этом одна только билетная выручка должна составить 23 миллиона (рекорд для UFC). Вместимость «Сферы» при этом не больше, чем у соседней «Ти-Мобайл Арены» — 18-20 тысяч зрителей.

Шоу было оформлено в мексиканской стилистике, называлось Riadh Season Noche UFC. Riadh Season — титульный спонсор, Noche UFC — в честь Дня независимости Мексики, который будет праздноваться в понедельник.

Было разыграно два титула. Первый — в наилегчайшем женском весе между Алексой Грассо и Валентиной Шевченко. Их первый бой состоялся в марте 2023-го, и тогда Грассо победила удушающим в четвертом раунде. Реванш закочился вничью. Сегодня же единогласным решением судей выиграла Шевченко, вернув себе пояс. Валентина избрала правильный геймплан, борола мексиканку, общее время контроля за 5 раундов составило 15 минут. После боя Шевченко говорила на четырех языках — английском, испанском, русском и даже тайском (поблагодарила зал Tiger Muay Thai на Пхукете). Легенда ММА, великий боец.

Шон О'Мэлли и Мераб Двалишвили. Фото Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

Потом в клетку невероятной «Сферы» вышли чемпион в легчайшем весе Шон О’Мэлли и Мераб Двалишвили. Очень разными получились их пути к титульнику. У О’Мэлли — 7-1 и победы над удобными соперниками-стоечниками (причем Петра Яна он прошел очень спорным решением), Двалилвиши — 10-2, 10 побед подряд, два несправедливых поражения в начале, бои с лучшими (а Петра Яна он разгромил). Про О’Мэлли издавна говорят, что UFC его ведет, искусственно продвигает вперед, про Двалишвили — что его игнорируют. Один ударник, другой борец-темповик. Наконец они встретились.

О’Мэлли травмировал грузину нос плотным джебом и вообще забирал первый раунд — но только до тех пор, пока Двалишвили не провел тейкдаун. Первая же попытка перевода оказалась успешной, затем — активный контроль у сетки с ударами.

Во втором раунде Двалишвили снова исполнил тейкдаун — филигранно подловив О’Мэлли на атаке, — а затем долго контролировал. Попробовал сделать гильотин — сидя. Стал двигать головой, раскачиваться (видимо, что-то приговаривая) — и получился будто бы неприличный жест, после чего О’Мэлли нанес несколько ударов сзади — когда они уже поднялись (тогда раздалась сирена на перерыв).

Третий раунд развивался по похожему сценарию — Двалишвили перевел О’Мэлли. Но на этот раз обошлось без длительного контроля, а в конце Мераб напропускал в стойке. Перелом? Ничего подобного. В четвертом раунде Двалишвили вновь затащил О’Мэлли в партер, где мучил три минуты.

Победу американцу мог принести только финиш, и он был где-то поблизости — в пятом раунде Шону удалось пробить оппоненту корпус прямым ударом ногой, когда до конца оставалось полторы минуты. Двалишвили пришлось спасаться бегством — в прямом смысле, и критиковать его за это никак нельзя — кто когда-нибудь пропускал в печень, тот знает, что это за адская боль.

О’Мэлли принялся охотиться за нокаутом, но нокаута не вышло, и в результате Двалишвили победил единогласным решением судей, став новым чемпионом в легчайшем весе. И вторым грузином-чемпионом в истории UFC. Первый — Илия Топурия, обладатель пояса в полулегком весе. Справедливость восторжествовала. Как бы кто ни относился к Двалишвили, надо признать: он заслужил чемпионство как никто другой.

Мераб Двалишвили (слева). Фото Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

«Рэй Лонго, спасибо, Мэтт Серра, ты не здесь сегодня, но я люблю тебя, знай (Лонго и Серра — зал, где Двалишвили тренируется в Лонг-Айленде и где начал карьеру в ММА. — Прим. «СЭ»), — сказал Двалишвили в октагон-интервью. — Сегодня я не чувствовал ничего особенного, никаких отличий от других дней, я даже удивлялся, почему я не чувствую, что дерусь за титул. Самое сложное для меня сделать вес, мой желудок всегда болит из-за голода. Сегодня был обычный день для меня, я не потратил сил.

Безумие, что я дошел до моей мечты, до пояса, я шел шаг за шагом. Я даже не фокусировался на поясе, я фокусировался на том, чтобы дойти до пояса. Шон хорош, но я сегодня заставил выглядеть его обычным. Представляете, что бы мог с ним сделать Алджо? Не всегда лучший боец выигрывает, но сегодня победил лучший, я доказал все! Ничего меня не удивило сегодня, в зале я работал с лучшими, с крупными, с маленькими ребятами, ничего не удивило, я могу пройти еще 15 раундов в таком темпе».

Следующим соперником Двалишвили станет российский боец — троюродный брат Хабиба Умар Нурмагомедов.

«Умар? Я только что выиграл пояс, — отметил Двалишвили. — Я работал 12 лет без выходных, уважение Дане, я хочу поговорить с ним, я хочу стать ближе к нему, укрепить наши отношения. Я уважаю его, он изменил мою жизнь, я живу в моей мечте, я стольких людей вдохновил в моей стране и в мире. О’Мэлли смотрел на меня сверху вниз, считал себя лучше, но никто не лучше, мы все равны, потому что мы все под одним Богом».