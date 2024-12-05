Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Статьи
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 00:30

Биография Джамала Хилла: отец шестерых детей, попал в UFC в 26 лет и стал чемпионом

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Боец UFC Джамал Хилл
Джамал Хилл.
Фото Getty Images
Telegram Дзен
История чемпиона UFC и скандалиста из Гранд-Рапидс.

Джамал Хилл
Прозвище: Сладких Снов (Sweet Dreams)
Дата рождения: 19 мая 1991 года
Место рождения: Чикаго (штат Иллинойс, США)
Место проживания: Гранд-Рапидс (штат Мичиган, США)
Вид спорта: ММА
Рост: 193 см
Весовая категория: полутяжелый дивизион (93 кг)
Рекорд в ММА (на декабрь 2024 года): 12-2, 1 бой признан несостоявшимся

Детство и юность Джамала Хилла

Джамал Хилл родился 19 мая 1991 года в Чикаго (штат Иллинойс, США). В 12 лет Джамал вместе с семьей переехал в Гранд-Рапидс (штат Мичиган, США).

Хилл с детства научился драться, чтобы защитить себя на улице. В юности Джамал занимался баскетболом, выступая за студенческую команду местного университета Давенпорта.

«Я играю в баскетбол всю свою жизнь. Это тренировка, которая мне нравится. Это то, что я использую для кардио, для снижения веса и тому подобного. Я делал это целую вечность», — рассказал Хилл летом 2023-го.

Джамал Хилл. Стал отцом в 15 лет, тянет шестерых детей, приезжает в зал с пистолетом. Джамал Хилл — черный гангстер UFC

Связать свою жизнь с единоборствами юноша решил после просмотра боя Андерсон Силва — Форрест Гриффин в 2009 году. Бойцы сошлись на турнире UFC 101.

«Я тогда подумал: я ввязываюсь во множество драк, но умею ли я драться, как Силва? Что, если я столкнусь с таким же жестким парнем? Наверное, мне нужно стать таким же жестким. На всякий случай, для безопасности», — говорил Хилл.

Боец UFC Джамал Хилл
Фото Getty Images

Ранняя карьера Джамала Хилла в ММА

В смешанные единоборства Хилл пришел в возрасте 19 лет. На любительском уровне юноша провел 11 поединков и во всех одержал досрочные победы.

Профессиональную карьеру Джамал начал в 2017 году в 26 лет, подписав контракт с организацией KnockOut Promotions. Дебют в клетке состоялся 30 сентября 2017-го на турнире KOP 58 в Гранд-Рапидс. Новичок единогласным решением победил Алекса Дейвидсона.

Следующие два боя в промоушене Джамал также выиграл — техническим нокаутом и единогласным решением судей соответственно у Майка Джонсона в декабре 2017-го и Уильяма Винсента в апреле 2018-го. С рекордом 3-0 американец решил претендовать на пояс чемпиона KnockOut Promotions в полутяжелом весе.

30 июня 2018 года боец из Гранд-Рапидс на турнире KOP 62 в своем городе завоевал титул в противостоянии с еще одним будущим бойцом UFC Декуаном Таунсендом после победы единогласным решением судей. Причем Таунсенд был намного опытнее Хилла с 26 проведенными поединками.

16 февраля 2019 года состоялся реванш Хилла с Винсентом на Light Out Championship 2. Джамал снова вышел победителем из этого противостояния после отказа оппонента от продолжения боя перед вторым раундом.

Боец UFC Джамал Хилл
Фото Getty Images

Карьера Джамала Хилла в UFC

Путь в главном промоушене мира для Хилла начался с поединка в рамках претендентской серии Даны Уайта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 23 июля 2019 года. Соперником стал немецкий боец Александр Поппек, которого американец сокрушил эффектными ударами локтями и руками, после чего рефери пришлось остановить поединок на 22-й секунде третьего раунда.

Хилл (рекорд 6-0) подписал контракт с UFC и полгода ждал первого боя. Дебют состоялся 25 января 2020 года в главном карде UFC Fight Night 166 в Роли (штат Северная Каролина, США). Соперником американца стал серб Дарко Стошич. Бойцы провели три раунда, Джамал победил единогласным решением судей.

30 мая 2020 года Хилл в первом раунде нокаутировал бразильца Клидсона Абреу на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе. Однако 3 сентября результат был заменен на «несостоявшийся» из-за положительного теста бойца на марихуану. Джамала отстранили от боев на полгода и оштрафовали на 15 процентов от его гонорара.

5 декабря 2020 года Хилл провел бой с гаитянином Овинсом Сен-Пре на новом турнире UFC on ESPN в Лас-Вегасе. Поединок носил статус соглавного события вечера. Джамал одержал победу во втором раунде, при этом ему досталось 20 процентов от гонорара Сен-Пре, поскольку гаитянин не сделал вес и бой проходил в промежуточной категории.

Алекс Перейра (слева) против Джамала Хилла. Тренер Сен-Пьера восхищается тем, что Перейра нокаутировал Хилла костяшкой мизинца. «По системе Джека Демпси»

Следующим соперником Хилла стал шотландец Пол Крейг. Бойцы должны были провести поединок на турнире 10 марта 2021 года, но Джамал снялся из-за положительного теста на коронавирус. Противостояние состоялось 12 июня на UFC 263 в Глендейле (штат Аризона, США), Джамал и Пол открыли главный кард. Поединок завершился техническим нокаутом на исходе второй минуты первого раунда, когда Крейг после болевого приема на сломал сопернику локоть. Для американца это поражение стало первым в карьере.

Новый бой Хилла с австралийцем Джимми Крутом планировался на турнире 2 октября 2021 года, но в начале сентября был перенесен на 4 декабря в рамках UFC on ESPN 31 в Лас-Вегасе. Поединок продлился 48 секунд и завершился победой Джамала. Американец впервые получил бонус за выступление вечера.

19 февраля 2022 года Хилл впервые принял участие в главном событии вечера на турнире UFC Fight Night 201 в Лас-Вегасе. Он отправил в нокаут бразильца Джонни Уокера на третьей минуте первого раунда и снова получил бонус за выступление вечера.

6 августа 2022 года Хилл одержал победу над бразильцем Тиагу Сантосом в главном событии UFC on ESPN 40 в Лас-Вегасе. Поединок закончился техническим нокаутом в четвертом раунде и был признан лучшим боем вечера.

Бой между Джамалом Хиллом и Гловером Тейшейрой на UFC 283 в Рио-де-Жанейро 21 января 2023 года
Джамал Хилл и Гловер Тейшейра.
Фото Global Look Press

Хилл собрал серию из четырех побед, причем за каждую получал дополнительные бонусы. Вместе с этим он стал претендентом на вакантный титул чемпиона в полутяжелом весе в связи с травмой обладателя пояса чеха Иржи Прохазки. Джамал провел чемпионский бой с возрастным бразильцем Гловером Тейшейрой на UFC 283 в Рио-де-Жанейро 21 января 2023 года.

Хилл не дал Тейшейре утянуть себя в партер и перебил в стойке в первых трех раундах. В четвертом раунде американец начал попадать чаще и тотально доминировал в октагоне. Пятый раунд прошел в спокойном темпе, бразилец пытался реабилитироваться, но не получил такой возможности. Джамал одержал победу единогласным решением судей, во второй раз в карьере получил бонус за лучший бой вечера и впервые стал чемпионом UFC.

«Оттуда, откуда я, и дойти до такого... Тяжелая работа, самоотдача, не слушать никого. Много людей говорили мне, что я не справлюсь, что это невозможно, что у меня будет шанс, если только я [нокаутирую его] в первом раунде. Что вы скажете сейчас? Я должен был драться за каждый шанс — чтобы попасть сюда, чтобы просто жить и иметь шанс. Ты можешь добиться всего, что хочешь, если готов биться за это. Левый хайкик? Это идея, которая пришла по ходу, я пытался что-то найти на переключении стоек, найти новые углы. Он жесткий, как кирпич. Я не знаю никого, кто бы смог пропускать такие удары от меня, и стоять дальше. Теперь вы видите, где я, давайте, жду вас [претенденты]», — сказал новый обладатель пояса после боя.

Гловер Тейшейра. 43-летний ветеран снова устроил кровавую рубку за пояс UFC. А после поражения закончил карьеру

Для защиты титула Хилл ждал восстановления после травмы плеча Прохазки. Однако в это время сам получил травму ахиллова сухожилия и был вынужден отказаться от титула.

«Я несколько месяцев ждал боя с Иржи Прохазкой, чтобы защитить свой пояс. К сожалению, придется подождать еще, потому что я порвал ахиллово сухожилие. Мне нужна операция и время на восстановление. Прохазка отказался от титула, когда травмировался. Он освободил пояс, чтобы дивизион дальше жил. Я сделаю так же», — заявил Хилл на своем YouTube-канале летом 2023-го.

Боец UFC Джамал Хилл
Фото Getty Images

Снова ставший вакантным титул чемпиона Прохазка разыграл с бразильцем Алексом Перейрой. Бой прошел 11 ноября 2023 года на UFC 295, новым обладателем пояса стал Перейра. Хилл после восстановления вышел на поединок против чемпиона в рамках UFC 300 в Лас-Вегасе 13 апреля 2024-го.

«Не сомневайтесь, я здесь, чтобы вырубить его. Я вижу только один вариант — он должен лечь спать. Он поставил меня на четвертое место в своем списке сложнейших соперников? У меня нет с этим проблем. Он выйдет и все увидит. Вы знаете, как я дерусь», — сказал Джамал на пресс-конференции.

Хилл не смог реализовать свое обещание. Перейра взял верх после нокаута на четвертой минуте первого раунда и провел первую удачную защиту пояса.

Алекс Перейра&nbsp;&mdash; Джамал Хилл. Перейра уложил Хилла фирменным левым хуком. Следующим соперником должен стать Анкалаев

Перейра в июне во второй раз победил Прохазку техническим нокаутом на UFC 303. Хилл также должен был выступить на этом турнире против Халила Раунтри-младшего, но его соперник выбыл из-за приема запрещенных веществ и был заменена на Карлоса Ульберга. При этом сам экс-чемпион снялся с поединка из-за травмы.

Осенью Хилл и Прохазка начали подогревать интерес к своему бою на UFC 311 в начале 2025 года. Чех высказался о поединке американца с Перейрой и с презрением оценил его бойцовские качества.

«В нашем последнем бою у нас был один и тот же соперник, верно? В твоем выступлении он над тобой доминировал и нокаутировал. Тебя просто переехали, нахлобучив твой конский хвостик, который висел набок, а меня подловили. Разница огромная. Даже в победных боях тебе приходится выживать, а Гловера Тейшейру ты победил только потому, что в том поединке он показал еще более низкий бойцовский IQ. Я показываю доминирующие выступления, а ты выживаешь — мы не одинаковые», — заявил Хилл на своем YouTube-канале.

«Джамал, тебе лучше не высказываться о моих выступлениях и бойцовском IQ. Потому что в своем последнем поединке ты не показал вообще ничего. 18 января я добуду победу», — заявил Прохазка на видео в своих соцсетях.

Достижения Джамала Хилла

  • Чемпион UFC в полутяжелом весе (утратил пояс без защиты)

  • Бонус за выступление вечера (против Джимми Крута и Джонни Уокера)

  • Бонус за лучший бой вечера (против Тиагу Сантоса и Гловера Тейшейры)

  • Наибольшее количество значимых ударов за бой в полутяжелом дивизионе UFC (232, на декабрь 2024 года)

  • Наибольшее количество выброшенных ударов за бой в полутяжелом дивизионе UFC (402, на декабрь 2024 года)

  • Чемпион KOP (KnockOut Promotions) в полутяжелом весе (одна успешная защита)

Боец UFC Джамал Хилл со своими детьми на Хэллоуин
Фото соцсети

Личная жизнь Джамала Хилла

У Джамала Хилла шестеро детей. Впервые он стал отцом в 15 лет.

«Бро, ты спрашиваешь, как так вышло, ты хочешь, чтобы я рассказал тебе историю про птичек и пчел? О'кей, ладно, это чисто американское выражение. Смотри, когда парень любит девушку физически, то... Ладно, бро, я просто играю. Так вышло, у меня есть дети. Я всегда хотел большую семью, да. Это жизнь, что получилось, то получилось», — рассказал боец в интервью YouTube-каналу «СЭ» «Ушатайка» летом 2022-го.

Боец вдобавок подчеркнул, что подписание контракта с UFC позволило решить его финансовые проблемы: «Много ртов, которые надо кормить».

Также спортсмен выступает за свободное, но ответственное и лицензированное ношение и использование оружия. По его словам, лучше иметь пистолет на случай необходимости.

«Потому что я хожу не только на тренировки. Я уезжаю из зала и еду в другие места. У нас штат, где свободное ношение оружия. Иногда ситуации выходят из-под контроля, люди имеют склонность к потере контроля. Лучше иметь пистолет, когда он тебе не нужен, чем не иметь, когда он нужен», — рассказал Хилл в том же интервью «Ушатайке».

Боец UFC Джамал Хилл
Фото Getty Images

Скандалы с Джамалом Хиллом

28 ноября 2023 года боец UFC был арестован из-за подозрения в домашнем насилии. Джамал пригласил к себе домой брата Джеймса с женой и предложил прибраться в помещении за 300 долларов. Спортсмен при этом задался вопросом, стоит ли платить родственникам за уборку. Джамал начал упрекать Джеймса в том, что он не поздравил его дочь с Днем благодарения. В результате спор вылился в драку, спортсмен выбил брату зуб.

Джамала после ареста отправили на один день в тюрьму округа Кент. Позднее его освободили из-под стражи под залог.

Джамал Хилл. Экс-чемпиона UFC арестовали по обвинению в домашнем насилии. Он избил собственного брата

25 ноября 2024 года Хилл жестко отозвался о российском бойце UFC Магомеде Анкалаеве. Выступающий в этом дивизионе дагестанец назвал американца «плаксой» после его поражения Алексу Перейре.

«Я хочу вырубить Анкалаева. Он ****, он даже разговаривает как **** и реагирует как ****. Хочешь настоящей вражды? Я тебе ее устрою! ****** Анкалаева! Я даже не общался с этим чудаком, он просто пытается обратить на себя внимание фанатов. Еще пара человек занимается подобным *******, он самый ***** из них», — сказал Хилл Inside Fighting.

Интересные факты про Джамала Хилла

  • Хилл является поклонником легендарного американского боксера Флойда Мейвезера, он даже провел несколько тренировок в его зале.

  • Джамал обладает коричневым поясом по джиу-джитсу.

  • Травму ахиллова сухожилия боец UFC получил во время тренировки по баскетболу, в результате чего перенес первую в своей жизни операцию.

Социальные сети Джамала Хилла

Алекс Перейра
Гловер Тейшейра
Джамал Хилл
Иржи Прохазка
Магомед Анкалаев
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
Путин рассказал историю про рыбака в Германии и «грязь с востока»
Фигуристку Сотникову ошибочно указали иноагентом в книжном магазине
Сына экс-президента Порошенко объявили в розыск из-за неявки в военкомат
«Спартак» треплет нервы, ЦСКА камбэчит в концовке, а «Авангард» резвится без главного тренера. Что произошло в КХЛ 4 декабря
Гвардиола начал запираться в офисе из-за неудачной серии «Манчестер Сити»
Сегодня
Вчера
Неделя