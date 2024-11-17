Джон Джонс уверенно победил Стипе Миочича на турнире UFC 309, подтвердив статус лучшего бойца в истории ММА.

Джон Джонс — многолетний чемпион UFC в полутяжелом весе, действующий чемпион в тяжелом. Стипе Миочич — рекордсмен по числу защит титула в тяжах. Джонс не дрался с марта 2023 года — когда победил удушением в первом раунде Сирила Гана, а Миочич — с марта 2021-го — когда проиграл нокаутом во втором раунде Франсису Нганну. Фаворитом считался Джон, на стороне которого был и меньший простой, и возраст (37 лет против 42), и величие — пусть и бой со Стипе был для него лишь вторым в тяжелом весе.

Первый раунд. Джонс сразу стал проверять Миочича ударами ногами и очень крепко попал ему в корпус. Стипе попробовал попасть с рук, стал наседать на Джонса, но тот легко ушел с линии атаки. Затем Джонс технично перевел соперника вниз и находился сверху больше трех минут, бомбардируя соперника ударами локтями. Полное превосходство Джонса.

Второй раунд прошел в стойке. Стипе пытался попадать с рук (и пару-тройку раз попал — даже апперкот прошел), Джонс же продолжил работать левой ногой по корпусу — и весьма продуктивно, эти удары были очень чувствительны.

Джон Джонс и Стипе Миочич. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Третий раунд. Джонс менял стойки, путая Миочича. Оказавшись в правосторонней стойке, Джон потряс хорвата двойкой — джеб, правый прямой. Торопиться с добиванием не стал, опасаясь контратаки. Джонс контролировал ход поединка, постепенно перерабатывая Миочича, который находился словно в анабиозе — не понимал, как достать противника, стоял на месте. Все кончилось техническим нокаутом. Джонс сработал креативно — как и положено великим. Нанес удар ногой с разворота в корпус, Миочич согнулся, еще два добивающих панча, и рефери поединок остановил. Победа в третьем раунде.

Временным чемпионом UFC в тяжелом весе является англичанин Том Аспиналл. Он хочет боя с Джонсом. Этого поединка хочет и руководство UFC. А вот сам Джонс не раз давал понять, что биться с ним не намерен.

«Он [Миочич] реально, реально хорош, очень стойкий, я доводил такие жесткие удары, но он шел вперед, — сказал Джонс в октагон-интервью после боя с Миочичем. — Это обескураживает, когда доводишь такие удары, а человек прет вперед. Но этот кик в корпус... Как бы ты ни был стоек, ты почувствуешь. Стипе не самый крупный тяж, но он всегда стройный, с прекрасным кардио. Я хочу отдать должное Иисусу, я не могу не быть благодарным за такой дар.

Что касается моего будущего... Я решил, что, пожалуй, не буду заканчивать. У нас по курсу кое-какие переговоры с Даной, и, если все сложится, мы дадим вам, ребята, что вы хотите. У нас есть варианты. Посмотрим, что хотят Дана и Хантер. Хочу выразить респект президенту Дональду Трампу, который присутствует сегодня здесь. США! США! США! Я горжусь, что я американский чемпион, что я американский чемпион — христианин».

Дональд Трамп и Илон Маск на турнире UFC 309. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Миочич же объявил о завершении карьеры: «Он [Джонс] очень сильный, один из лучших в истории, мы работали над защитой от этого кика, но я не поставил нормально блок, и кик прошел в ребра. Он ничем меня не удивил, просто я не сделал свою работу. Я все — вешаю перчатки, я заканчиваю карьеру».