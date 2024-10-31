Джон Джонс, биография непобедимого чемпиона UFC: карьера, победы и скандалы

История одного из величайших бойцов самого крутого промоушена мира.

Джон Джонс (Джонатан Дуайт Джонс)

Дата рождения: 19 июля 1987 года

Место рождения: Рочестер, США

Прозвище: Костлявый

Рост: 193 см

Вид спорта: ММА (смешанные единоборства)

Весовая категория: тяжелый вес

Профессиональный рекорд: 27-1

Семья и детство

Джон Джонс родился в Рочестере, штат Нью-Йорк, в семье медсестры и пастора. Его братья Артур и Чендлер стали профессиональными игроками в американский футбол. В детстве Джон также занимался этим видом спорта и играл на позиции защитника. Из-за того, что он был худощавым, тренер прозвал его «костлявым», это прозвище сохранилось за ним в будущем.

У Джонса также была старшая сестра, которая умерла из-за опухоли мозга в 17 лет.

Отец Джонса был чемпионом города по греко-римской борьбе и обучил некоторым навыкам своих сыновей. Однако изначально папа был против профессиональной карьеры Джона и хотел, чтобы тот последовал его примеру и стал пастором.

Джонс занимал первые места на школьных соревнованиях по борьбе, а позже поступил учиться на юриста в колледж. Там он познакомился с будущими бойцами ММА Джо Сото и Колби Ковингтоном и начал заниматься смешанными единоборствами.

Фото Global Look Press

Начало карьеры

Ради карьеры Джонс бросил колледж и дебютировал в профессиональных ММА 12 апреля 2008 года. Джон выиграл первые пять боев, причем четыре из них завершились в первом же раунде. Затем он оформил шестую победу за три месяца — взял верх над Моисесом Габином техническим нокаутом во втором раунде и завоевал чемпионский титул USKBA в полутяжелом весе.

Такими результатами Джон обратил на себя внимание и получил приглашение от UFC. Дебют состоялся 9 августа 2008 года против Андре Гусмана на UFC 87 в Миннеаполисе. В этом и следующем поединке против Стефана Боннара в январе 2009-го новичок побеждал единогласным судейским решением, а затем в июле задушил Джейка О'Брайена на юбилейном UFC 100 в Лас-Вегасе.

5 декабря 2009 года случилось первое и единственное поражение Джонса в ММА: он получил дисквалификацию за запрещенные удары локтями в поединке с Мэттом Хэмиллом на UFC: The Ultimate Finale 10 в Лас-Вегасе. В 2024 году ассоциация боксерских комиссий и комитет по боевым смешанным единоборствам приняли решение об отмене с 1 ноября правила 12-6, приведшего к скандальному решению рефери того боя Джонса, а босс UFC Дана Уайт заявил о намерении добиться пересмотра результата.

«Я пытаюсь отменить то поражение Джонса. Я работаю над этим больше Джонса, я пытаюсь сделать это уже очень долгое время. Тот рефери был совершенно некомпетентным», — сказал Уайт в июле.

В марте 2010 года Джонс техническим нокаутом в первом раунде победил Брэндона Веру, а в августе — Владимира Матюшенко. В феврале 2021-го Джон взял верх над Райана Бейдера удушающим приемом на UFC 126 в Лас-Вегасе и получил право на титульный поединок. Чемпионский бой состоялся всего через полтора месяца.

Фото Global Look Press

Чемпион UFC и отстранение

19 марта 2011 года Джонс победил Маурисо Руа техническим нокаутом в главном событии UFC 128 в Ньюарке и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе. 23-летний боец также установил рекорд, став самым молодым обладателем титула в промоушне.

С этой победы началась эпоха многолетнего доминирования Джона в своем дивизионе. Он последовательно защитил титул в поединках с Куинтоном Джексоном (UFC 135 в сентябре 2011-го), Лиото Мачидой (UFC 140 в декабре 2011-го), Рашадом Эвансом (UFC 145 в апреле 2012-го), Витором Белфортом (UFC 152 в сентябре 2012-го), Чейлом Сонненом (UFC 159 в апреле 2013-го), Александром Густафссоном (UFC 165 в сентябре 2013-го, лучший бой года), Гловером Тейшейрой (UFC 172 в апреле 2014-го) и Даниэлем Кормье (UFC 182 в январе 2015-го).

В апреле 2015 года Джонс попал в ДТП. Будучи нетрезвым, он врезался в машину, за рулем которой была беременная женщина. Девушка в результате аварии повредила руку, а спортсмен скрылся с места нарушения. Позже в его машине была найдена марихуана. Боец был дисквалифицирован в UFC и стал ждать суда. Его приговорили к 18 месяцам условного заключения и 72 часам общественных работ. Кроме того, чтобы избежать реального срока, Джон взял на себя обязательство проводить лекции для детей.

Глава UFC Дана Уайт прилетал поддержать Джонса во время процесса в Альбукерке, но по правилам промоушена лишил титула чемпиона и изначально пообещал больше никогда не приглашать его в октагон. Позже босс лиги изменил свое решение. Пока шло разбирательство, Кормье заменил Джонса на UFC 187 в конце мая и после победы над Энтони Джонсоном стал новым чемпионом промоушена в полутяжелом весе.

Фото Global Look Press

Дисквалификации за допинг

UFC восстановил Джонса в октябре 2015-го, 23 апреля 2016 года он должен был провести реванш с Кормье на UFC 197 в Лас-Вегасе. Однако обладатель пояса выбыл из-за травмы, на замену на коротком уведомлении вышел Овнис Сен-Пре. Джон победил Сен-Пре единогласным решением судей и завоевал временный титул чемпиона.

Бой-реванш между Джонсом и Кормье за чемпионский пояс был назначен на UFC 200 в начале июля. Однако 6 июля Джон был отстранен Американским антидопинговым агентством (USADA) из-за подозрения в использовании запрещенных веществ, поединок сорвался за три дня до даты турнира. Позже стало известно, что Джонс провалил внесоревновательное тестирование в середине июня 2016 года, в его пробе выявили наличие блокатора экстрогенов — препаратов кломифен и летрозол. Сам спортсмен заявил, что не считает себя виновным. 7 ноября 2016-го USADA дисквалифицировало Джона на год.

29 июля 2017 года Джонс вернулся в клетку, наконец провел реванш с Кормье и одержал победу нокаутом в третьем раунде боя на UFC 214 в Анахайме. Однако 22 августа стало известно, что чемпион снова оказался под подозрением в приеме запрещенных препаратов на основании допинг-пробы, взятой после взвешивания за день до боя. В сентябре USADA объявило, что оба образца дали положительный результат на наличие стероидного препарата туринабол, Джона вновь дисквалифицировали — на этот раз на 15 месяцев. Его поединок с Кормье был признан несостоявшимся, боец лишился чемпионского титула.

При этом срок дисквалификации Джонса мог составить 48 месяцев, но был сокращен до 18 с учетом сотрудничества спортсмена с антидопинговыми органами при выявлении других нарушений. Еще три месяца из отстранения вычли арбитры во главе с Ричардом Маклареном при признании вины Джона.

Фото Global Look Press

Возвращение в UFC и смена дивизиона

30 декабря 2018 года Джонс вернулся в октагон на UFC 232 в Лос-Анджелесе, нокаутировал Александра Густафссона и завоевал вакантный титул чемпиона UFC. Затем он защитил пояс в поединках с Энтони Смитом (UFC 235 в марте 2019-го), Тиагу Сантосом (UFC 239 в июле 2019-го) и Домиником Рейесом (UFC 247 в феврале 2020-го). Все три поединка продлились пять раундов, чемпион действовал все осторожнее, а результаты начали вызывать споры.

Весной и летом 2020 года Джонс делал заявления, что не видит для себя достойных соперников в дивизионе, в итоге отказался защищать титул и принял решение о переходе в тяжелый вес. Он готовился к новому бою три года, и 4 марта 2023-го встретился с Сирилом Ганом на UFC 285 в Лас-Вегасе. В первом же раунде Джонс гильотиной задушил одного из лучших бойцов дивизиона и взял вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Сразу после этого, несмотря на долгий простой и отсутствие новых боев до конца осени 2024-го, Дана Уайт постоянно называл именно Джона лучшим бойцом вне весовых категорий.

«На данный момент Джон Джонс является лучшим бойцом в мире в своей весовой категории. И это неоспоримый факт. Если вы считаете, что кто-то другой, например Ислам [Махачев] или [Алекс] Перейра, заслуживает более высокого места в рейтинге, это говорит о том, что вы не разбираетесь в боевых искусствах и боях. Еще один интересный факт о Джоне Джонсе: когда речь заходит о перерывах в карьере, любой боец в истории, включая Мухаммеда Али, становился совсем другим после трехлетнего перерыва. Однако Мухаммед Али не менял весовую, в отличие от Джона Джонса. Но Джон Джонс вернулся и стал еще лучше. Это неоспоримо. Любой, кто пытается спорить со мной на эту тему, просто не любит Джона Джонса как человека», — говорил босс UFC в августе 2024 года.

Планировалось, что Джонс будет защищать титул против Стипе Миочича на UFC 295 в ноябре 2023-го, но Джон получил разрыв грудной мышцы на тренировке и выбыл на восемь месяцев. Новая дата поединка сместилась более чем на год — на турнир UFC 309 16 ноября 2024-го.

Фото Global Look Press

Достижения Джона Джонса

Титулы

Чемпион UFC в тяжелом весе: 2023

Чемпион UFC в полутяжелом весе: 2011-2015 (восемь защит), 2018-2020 (три защиты)

Чемпион USKBA в полутяжелом весе: 2008

Рекорды

Самый молодой чемпион в UFC : 23 года и 242 дня

Наибольшее количество защит титула в полутяжелом весе: 11

Наибольшее количество побед в титульных боях UFC : 14

Самая длинная победная серия в UFC : 18 боев подряд (продолжается)

Фото Global Look Press

Правонарушения Джонса

Помимо инцидента в 2015 году Джонс был уличен еще в двух эпизодах вождения в нетрезвом виде. В 2019 году боец домогался официантки в стриптиз-клубе, а спустя два года был задержан за насилие в отношении невесты. Кроме того, в 2024 году ему было предъявлено обвинение в нападении на допинг-офицера.

При этом Джонс совершал хорошие поступки. Так, в 2011 году он увидел, как мужчина разбил окно машины двух пожилых людей и украл у них навигатор. Вместе со своими тренерами он догнал вора и задержал его до прибытия полиции.

Сколько зарабатывает Джонс

За бой с Сирилом Ганом Джонс заработал 7 миллионов долларов. Джон заявлял, что за возможный поединок с Миочичем, который может стать последним в карьере, он получит 15 миллионов.

Фото Global Look Press

Личная жизнь

Джонс встречается с Джесси Мозес со школьных лет, у них родились четыре дочери. Пара рассталась после эпизода с избиением в 2021 году, но позже Джон и Джесси помирились. Летом 2024-го также стало известно, что у легенды UFC есть сын — боец получил право совместной опеки с его матерью.

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