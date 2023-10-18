«Хочу сожрать Анкалаева!» Бразилец из UFC съел фото российского бойца и теперь идет за ним самим

На UFC 294 Уокер намерен нокаутировать или задушить Анкалаева.

Вечером 21 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC 294, в главном событии которого Ислам Махачев встретится с Алексом Волкановски. В главном карде также выступит другой россиянин, Магомед Анкалаев, которому предстоит поединок против бразильца Джонни Уокера.

В преддверии поединка Уокер дал интервью «СЭ», в котором рассказал, зачем съел фотографию Анкалаева, как планирует побеждать Магомеда, что думает о тренере Горе Азизяне и какой самый романтический поступок в жизни он совершал.

— Ты смотрел бой Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича? Как считаешь, Анкалаев заслужил победу?

— Это бой за титул, верно? Кто победит, тот получит пояс, станет чемпионом. Если ты дерешься за пояс, ты должен сделать все, что можешь, показать, что ты чемпион мира. Ты не должен позволить судьям решать за тебя. Это очень важный титул, и, я думаю, они должны были сделать чуть больше. Если ты потеряешь руку или ногу, сломаешь что-то, это не имеет значения, ты должен пойти туда и выиграть бой, показать рефери, что ты хочешь победить. Потому что если будут сомнения, возможно раздельное решение, возможна ничья — такое случается. Не давай сомневаться. Делай все что можешь, даже если умираешь. Думаю, они дали людям повод сомневаться, потому что оба могли быть лучше, напрягать друг друга сильнее и показать, кто настоящий чемпион.

— Перед боем с Анкалаевым тебя считают серьезным андердогом. Как ты это себе объясняешь?

— Мне наплевать, я не полагаюсь на букмекеров и не ставлю. Для меня это не имеет значения.

— Анкалаев — самый спокойный боец в полутяжелом весе, а ты — самый веселый и эксцентричный. Когда ты съел его фотографию, пытался ли ты вывести Магомеда из себя?

— Я не делал это ради него, я сделал это ради веселья. Чтобы показать, что я жестко тренируюсь, настроен с ним драться, что я голодный и хочу съесть его. Я не пытался обидеть его — я сделал это для своих фанатов.

— В ответ на то видео он сказал, что ты зря это сделал и схватишь тяжелый удар. Также он пожелал тебе приятного аппетита. Как думаешь, ему стоит быть более жестким в трэштоке?

— Да, я думаю, ему надо больше самовыражаться. Взаимодействовать с публикой, больше показывать свою индивидуальность. Это поможет ему в карьере: он будет делать больше веселых вещей — людям будет интереснее смотреть его бои. Люди смотрят твои бои, потому что хотят иметь с тобой взаимосвязь, хотят тебя понимать. Фанаты не будут его понимать, если он не будет достаточно разговаривать. Он должен показать свое сердце, показать, кто он есть и что он хочет. Нужно больше говорить, быть более открытым. Не надо стесняться, бояться того, что произойдет, что люди будут его осуждать. Мне наплевать, любят люди меня или ненавидят, я являюсь самим собой.

— В игре UFC ты играл за самого себя и несколько раз нокаутировал Магомеда Анкалаева — джебами и хай-киком. Веришь ли, что это возможно в реальном поединке?

— Сто процентов. Все возможно. Мы человеческие создания, мы можем умереть, он может умереть, каждый может. И все умрут однажды. Я могу отправиться в нокаут, меня нокаутировали ранее. Он тоже может быть нокаутирован, как и все остальные. Если он сделает ошибку, я его нокаутирую или проведу тейкдаун и задушу его. Если он сможет защититься от попытки тейкдауна и проведет его сам, я буду атаковать его. Буду бить локтями в лицо, попробую провести гильотину, выйти на рычаг локтя. Так что нокаутировать или задушить его возможно, он просто человек.

— Ты приезжаешь в Россию тренироваться в зале Gor MMA. Как ты описал бы Гора Азизяна как тренера?

— Он хороший тренер, присматривает за моим братом, который недавно подписался в UFC. Он хороший тренер по боксу, действительно хороший тренер. Мой брат подписался в UFC, это показывает, что он хороший тренер.

Фото Соцсети

— На стене зала Gor MMA висит фотография нокаутированного Алексея Олейника, у которого не лучшие отношения с Азизяном. Считаешь ли этичным вешать такие фото в зале?

— Думаю, фото висит там, потому что парень, который нокаутировал Олейника (Оли Томпсон. — Прим. «СЭ»), тренируется с Гором или является его другом. Но не хочу вмешиваться в чужие личные проблемы. Я люблю всех, у меня нет проблем с Олейником, он мой друг, встречался с ним несколько раз в Вегасе, один раз мы тренировались вместе.

— Ты тренируешься с Богданом Гуськовым и дрался с Энтони Смитом. Действительно ли они так похожи?

— Да, они действительно немного похожи.

— Судя по твоим соцсетям, ты очень романтичный по отношению к своей женщине. Видел видео, на котором ты выставил много свечек в виде надписи I Love You («Я люблю тебя») и сердца. А какой самый романтичный поступок ты совершал?

— Хм, не знаю (смеется). Думаю, мы были на классном отдыхе в Бразилии, в месте под названием Арраял-ду-Кабу. Жили в милом маленьком домике вроде мини-отеля с потрясающим видом на море и горы. Мы провели там выходные — это было очень романтично.