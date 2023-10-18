Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

18 октября, 23:30

«Хочу сожрать Анкалаева!» Бразилец из UFC съел фото российского бойца и теперь идет за ним самим

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Джонни Уокер.
Фото Соцсети
Telegram Дзен
На UFC 294 Уокер намерен нокаутировать или задушить Анкалаева.

Вечером 21 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC 294, в главном событии которого Ислам Махачев встретится с Алексом Волкановски. В главном карде также выступит другой россиянин, Магомед Анкалаев, которому предстоит поединок против бразильца Джонни Уокера.

В преддверии поединка Уокер дал интервью «СЭ», в котором рассказал, зачем съел фотографию Анкалаева, как планирует побеждать Магомеда, что думает о тренере Горе Азизяне и какой самый романтический поступок в жизни он совершал.

Алекс Волкановски и&nbsp;Ислам Махачев. «Сам прошу отца не приезжать на мои бои». Махачев, Чимаев и их соперники на медиадне перед UFC 294

— Ты смотрел бой Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича? Как считаешь, Анкалаев заслужил победу?

— Это бой за титул, верно? Кто победит, тот получит пояс, станет чемпионом. Если ты дерешься за пояс, ты должен сделать все, что можешь, показать, что ты чемпион мира. Ты не должен позволить судьям решать за тебя. Это очень важный титул, и, я думаю, они должны были сделать чуть больше. Если ты потеряешь руку или ногу, сломаешь что-то, это не имеет значения, ты должен пойти туда и выиграть бой, показать рефери, что ты хочешь победить. Потому что если будут сомнения, возможно раздельное решение, возможна ничья — такое случается. Не давай сомневаться. Делай все что можешь, даже если умираешь. Думаю, они дали людям повод сомневаться, потому что оба могли быть лучше, напрягать друг друга сильнее и показать, кто настоящий чемпион.

— Перед боем с Анкалаевым тебя считают серьезным андердогом. Как ты это себе объясняешь?

— Мне наплевать, я не полагаюсь на букмекеров и не ставлю. Для меня это не имеет значения.

— Анкалаев — самый спокойный боец в полутяжелом весе, а ты — самый веселый и эксцентричный. Когда ты съел его фотографию, пытался ли ты вывести Магомеда из себя?

— Я не делал это ради него, я сделал это ради веселья. Чтобы показать, что я жестко тренируюсь, настроен с ним драться, что я голодный и хочу съесть его. Я не пытался обидеть его — я сделал это для своих фанатов.

— В ответ на то видео он сказал, что ты зря это сделал и схватишь тяжелый удар. Также он пожелал тебе приятного аппетита. Как думаешь, ему стоит быть более жестким в трэштоке?

— Да, я думаю, ему надо больше самовыражаться. Взаимодействовать с публикой, больше показывать свою индивидуальность. Это поможет ему в карьере: он будет делать больше веселых вещей — людям будет интереснее смотреть его бои. Люди смотрят твои бои, потому что хотят иметь с тобой взаимосвязь, хотят тебя понимать. Фанаты не будут его понимать, если он не будет достаточно разговаривать. Он должен показать свое сердце, показать, кто он есть и что он хочет. Нужно больше говорить, быть более открытым. Не надо стесняться, бояться того, что произойдет, что люди будут его осуждать. Мне наплевать, любят люди меня или ненавидят, я являюсь самим собой.

Ислам Махачев и&nbsp;Хабиб Нурмагомедов. «Хабиб стал еще крепче, он бы задавил Стриклэнда, 100 процентов». Интервью с Исламом Махачевым

— В игре UFC ты играл за самого себя и несколько раз нокаутировал Магомеда Анкалаева — джебами и хай-киком. Веришь ли, что это возможно в реальном поединке?

— Сто процентов. Все возможно. Мы человеческие создания, мы можем умереть, он может умереть, каждый может. И все умрут однажды. Я могу отправиться в нокаут, меня нокаутировали ранее. Он тоже может быть нокаутирован, как и все остальные. Если он сделает ошибку, я его нокаутирую или проведу тейкдаун и задушу его. Если он сможет защититься от попытки тейкдауна и проведет его сам, я буду атаковать его. Буду бить локтями в лицо, попробую провести гильотину, выйти на рычаг локтя. Так что нокаутировать или задушить его возможно, он просто человек.

— Ты приезжаешь в Россию тренироваться в зале Gor MMA. Как ты описал бы Гора Азизяна как тренера?

— Он хороший тренер, присматривает за моим братом, который недавно подписался в UFC. Он хороший тренер по боксу, действительно хороший тренер. Мой брат подписался в UFC, это показывает, что он хороший тренер.

Фото Соцсети

— На стене зала Gor MMA висит фотография нокаутированного Алексея Олейника, у которого не лучшие отношения с Азизяном. Считаешь ли этичным вешать такие фото в зале?

— Думаю, фото висит там, потому что парень, который нокаутировал Олейника (Оли Томпсон. — Прим. «СЭ»), тренируется с Гором или является его другом. Но не хочу вмешиваться в чужие личные проблемы. Я люблю всех, у меня нет проблем с Олейником, он мой друг, встречался с ним несколько раз в Вегасе, один раз мы тренировались вместе.

— Ты тренируешься с Богданом Гуськовым и дрался с Энтони Смитом. Действительно ли они так похожи?

— Да, они действительно немного похожи.

Ислам Махачев, Хамзат Чимаев. Титульный реванш Махачева и супербой Чимаева: вся информация о турнире UFC 294

— Судя по твоим соцсетям, ты очень романтичный по отношению к своей женщине. Видел видео, на котором ты выставил много свечек в виде надписи I Love You («Я люблю тебя») и сердца. А какой самый романтичный поступок ты совершал?

— Хм, не знаю (смеется). Думаю, мы были на классном отдыхе в Бразилии, в месте под названием Арраял-ду-Кабу. Жили в милом маленьком домике вроде мини-отеля с потрясающим видом на море и горы. Мы провели там выходные — это было очень романтично.

Джонни Уокер
Магомед Анкалаев
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Оштрафованный за прыжок на машину Хохлачев забил впервые за 14 матчей в КХЛ
Фигуристка Туктамышева пропустит сезон-2023/24
СМИ сравнили визит Путина и Блинкена в Китай
ЦАХАЛ опубликовал запись якобы разговора «Исламского джихада» о неудачном запуске по больнице
В Москве задержана еще одна фигурантка дела о торговле людьми
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Материалы сюжета: UFC 294: Ислам Махачев — Алекс Волкановски и Хамзат Чимаев — Камару Усман
Хавьер Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта. Теперь будем тяжелее мы!»
Один из сыновей Кадырова может быть секундантом Чимаева в бою на турнире UFC 294
Шара Буллет: кто соперник на UFC 294 и время начала трансляции боя
Конор Макгрегор жестко оскорбил Ислама Махачева
«Сам прошу отца не приезжать на мои бои». Махачев, Чимаев и их соперники на медиадне перед UFC 294
Саид Нурмагомедов: кто соперник на UFC 294 и время начала трансляции боя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сам прошу отца не приезжать на мои бои». Махачев, Чимаев и их соперники на медиадне перед UFC 294