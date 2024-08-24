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Сегодня, 06:45

«Предложение UFC — это оскорбление. Я не второй сорт». Интервью Эдуарда Вартаняна после победы над Грозиным

Вартанян прокомментировал победу над Грозиным на турнире «Наше Дело 85»
Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Эдуард Вартанян.
Фото Соцсети
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Эксклюзив сразу после боя.

Вечером 23 августа в Петербурге состоялся турнир «Наше дело 85», в главном поединке которого Эдуард Вартанян встретился с Александром Грозиным. Турнир должен был пройти в Челябинске, но был перенесен из-за технических проблем в местном дворце спорта «Юность».

Бой Вартаняна и Грозина прошел в категории до 77 кг. Эдуард считался явным фаворитом поединка, но Александр устроил ему тяжелый бой. Грозин неплохо противостоял проходам в ноги от Вартаняна и попадал в стойке. Победу единогласным решением одержал Эдуард, два из трех судей отдали ему все три раунда, а третий судья посчитал, что Грозин сумел забрать одну из пятиминуток. После поединка Вартанян дал интервью «СЭ», в котором рассказал, почему недооценил соперника и ответил на слова вице-президента АСА Асланбека Бадаева, заявившего, что ценник Эдуарда явно упал.

— Вы выступали в 70 кг, предыдущий бой был в 75, сегодняшний бой — в 77. В каком весе комфортнее было?

— У меня 11 боев еще в 77. То есть я с этой категории начинал, я проводил яркие противостояния в этой категории, поэтому, считай, я вернулся в родные пенаты. Комфортнее, мне, конечно, в 77.

— Потому что нет весогонки, очевидно?

— Да.

— Что с ухом?

— Разбил его мне Грозин с бэкфиста либо с локтя.

— У вас урон на лице. Какой самый тяжелый удар был от Александра?

— Я думаю, на самом деле он три раза хорошо попал. Три раза. Два раза было больно, один раз неприятно. По носу было неприятно. Остальные было больно.

— Вы сразу после боя сказали, что недооценили Грозина. В чем ожидания с реальностью не совпали?

— Я думал, что он сломается под давлением. Потому что я давил. Ему очень понравилось, как я дышал, как паровоз. Этого оказалось мало. Я думал, что за счет этого я все-таки его переломил.

— А у вас не было желания, например, в какой-то момент боя прямо зарубиться в стойке?

— Ни одну секунду. Я считаю, это был бы безрассудный поступок, он был бы как минимум деструктивным, он был не запланированным, поэтому смысла я в нем не видел.

 
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— Сейчас вы Александру Грозину подарок небольшой преподнесли в виде своего бонуса...

— Его дочке.

— Да, дочке. Помню, так было и с Артемом Резниковым. А почему Дамиру Исмагулову не перепало?

— Не было бонуса — это во-первых. А во-вторых, там не за что было преподносить, он избегал противостояния.

— У вас есть желание с ним реванш провести?

— По ММА? Я же сразу озвучил, он отказался, я должен был с ним драться. Только по ММА, да? Ну, конечно. Мы оба ММА-бойцы. И так много хейта вылилось, когда мы по К-1 дрались, и не хотелось пользоваться благим расположением зрителей и болельщиков, и снова драться по К-1.

— Есть мнение, что недостаточно зрелищный был бой. Вам изнутри как казалось, зрелищный этот поединок или нет?

— Я победил. Я сделал это уверенно во всех раундах. Зрелищный как? Это я должен был больше пропускать, чтобы люди порадовались: «А, вот он какой! Давай ему еще!» Нет, я так не сражаюсь. И кто следит за мной давно, у меня 12 лет карьеры, очень прекрасно знают: надо думать головой, учитывая, что ты туда еще и получаешь.

 

— 

Фото Соцсети

Асланбек Бадаев смотрел, я так понимаю, ваш бой, и написал в Telegram-канале, что после этого боя Вартанян упал в цене. Вот интересно, согласны ли вы с этим? Думаю, он имеет в виду, что это как раз не особо зрелищный бой был, но он как бы ждет, что вы придете в АСА.

— Ну, поэтому он это говорит. Все логично. То есть с Дамиром я подрался, выиграл и тоже упал в цене. У Александра Грозина я выиграл во всех раундах — я тоже упал в цене. Здесь просто, я думаю, подготовка к переговорному процессу. По факту я выиграл, по факту я остался как минимум на том же уровне. Как минимум — это очень важно. И более того, как это относится к противостояниям потенциальным? Асланбек Бадаев меня уже списывал в 2021 году, однако я воскрес как феникс.

— Я так понимаю, Асланбек имеет в виду, что АСА выше уровнем, и что Вартанян, наверное, должен здесь [в «Нашем деле»] всех финишировать.

— Я пришел в Гран-при АСА в 2022 году, выиграл его, все проведя бои досрочно. Как бы тут комментарий излишни. Больше того, я самый просматриваемый боец в лиге АСА, хоть даже я там не дерусь.

— За пояс вам хотелось бы именно в лиге «Наше дело» подраться? Или вы такой вариант исключаете, потому что есть возможность возвращения в АСА?

— Я это просто не рассматриваю. Зависит от того гонорара, который предложен. Не важно, с кем драться.

— Такое понятие, как наследие — вы не особо на это акцент делаете?

— Если наследие идет в ущерб каким-то финансовым вопросам, я думаю, ответ очевиден. Я уже сделал дорогу к своей мечте в UFC даже на меньшие гонорары. Но, как я понял, мечту я перерос. Поэтому я вернулся, я здесь радую болельщиков и зрителей России и на постсоветском пространстве.

— Дорога в UFC — все, закрыта? Вы для себя закрыли это?

— Конечно, я не согласился на условия, которые мне предоставили в UFC. В плане Dana White's Contender Series.

 
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— Кстати, сейчас идут бои DWCS. Не было у вас такой мыслишки, что, может, стоило?

— Вообще нет, это оскорбление. Кто понимает вообще смысл этого, тот понимает, что вам дают DWCS, как будто вы, знаете, второсортный состав. Я не согласен с такими условиями, у меня есть самолюбие, у меня есть история и у меня есть наследие, о котором вы также говорите.

— В «Нашем деле» какой бой сейчас наиболее интересен?

— Да любой соперник. Вон, там Мариф Пираев — удивительно, что он хочет этого. Ну, да ладно.

— Вы считаете себя выше классом, чем Пираев?

— Я считаю, что я могу победить на любого.

— А вот, кстати, сейчас коллеге вы говорили о том, что недооценка у вас ранее уже была. А в каком поединке?

— Противостояние с Али Баговым второе наше, первое противостояние с Абдул-Азизом Абдулвахабовым.

— В случае с Абдулвахабовым — для вас это самый желанный бой в АСА?

— Нет, мне не важно.

— У вас реваншистских настроений таких нет?

— Нет, у меня есть настроение побеждать.

— Не важно кого, да?

— Да.

Эдуард Вартанян
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