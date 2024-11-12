Налоговая против Хабиба: заблокировала счета еще двух его организаций. Что об этом известно?

Странные новости вокруг экс-чемпиона UFC.

Что произошло

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета двух некоммерческих организаций, учредителем которых является бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Как сообщает Telegram-канал Mash, под санкции попали компании «Музей футбольного мяча» и «Фонд развития образования, спорта и социальных инициатив».

Источник не называет конкретные причины блокировки, но предполагает, что ФНС заблокировала их «из-за ошибок в сведениях и официальных бумагах». Mash добавляет, что фонд скрыл данные о своих учредителях в 2021 году, а музеем Хабиб руководил через НКО.

Фото Федор Успенский, архив «СЭ»

Не первый блок

Фирмы Нурмагомедова не первый раз попадают в блок ФНС. В мае тот же источник сообщал о том, что ведомство заблокировало счета связанного с ним Eagle FC, а также благотворительного фонда Хабиба. Также было закрыто связанное с Нурмагомедовым ООО «Хикмет тревел», занимавшееся туризмом. Mash тогда называл аналогичную причину блока — «недостоверные сведения в официальных бумагах». Счет Нурмагомедова заблокирован вместе со счетом фонда.

Кроме того, к весне выяснилось, что Хабиб задолжал налоговой службе более 306 миллионов рублей. Эту сумму спортсмен перевел ФНС летом, о чем в августе заявила сама служба.

«В Специализированном отделении судебных приставов по Республике Дагестан Главного межрегионального (специализированного) управления ФССП России возбудили исполнительное производство о взыскании задолженности. В результате спортсмен уплатил всю сумму задолженности», — сказали в ведомстве «Матчу».

Фото Зараб Мжавахадзе/ «Известия»

Eagle FC все опровергал

В начале ноября президент Eagle FC Шамиль Завуров в интервью «СЭ» подчеркивал, что ни у лиги, ни у Нурмагомедова нет проблем с долгами: «У лиги всегда все было в порядке. То, что писали в СМИ, преувеличено. Непроверенная информация — кто-то где-то что-то написал, а потом все ее брали и у себя выставляли. Все пытались поймать на этом хайп. Ни у Eagle FC, ни у Хабиба никакие счета не были заблокированы. Хабиб всегда говорил: «Если надо, я заплачу».